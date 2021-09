El ex senador de Ciudadanos y ex secretario de Organización de los naranjas con Albert Rivera, Fran Hervías, ha revelado este lunes en la redes que la dirección de Inés Arrimadas intentó comprarle con un cargo en el Senado para que no dejara el partido y apoya los pactos con Pedro Sánchez.

De esta manera lo ha contado públicamente al cumplirse seis meses desde que abandonara el partido del que fue uno de sus máximos impulsores a la hora de implantarse en España tras dar el salto desde Cataluña a la política nacional. Seis meses después… Feliz y orgulloso. Hoy puedo decir no al sanchismo y trabajar por la libertad», ha señalado, confesando a continuación un hecho que hasta ahora se desconocía: «18 febrero. Cs intenta comprarme ofreciéndome portavocía adjunta del Senado (complemento 2262€/mes) a cambio de apoyar pactos con Sánchez. Lo dije. Mis valores no se venden», ha concluido su mensaje en las redes sociales.

Tras su salida de Ciudadanos, el PP de Pablo Casado fichó a Fran Hervías para que aportara su experiencia en el crecimiento territorial del partido, todo ello dentro del propósito de los populares de reunificar el centroderecha bajo sus siglas.

Según fuentes solventes consultadas por OKDIARIO, esa reunión del 18 de febrero tuvo lugar en la sede de Ciudadanos, justo después de las elecciones catalanas donde Cs perdió el 90% de lo votos pasando de 36 a 6 escaños. Allí, los lugartenientes de Arrimadas le ofrecieron nombrarle portavoz adjunto del grupo parlamentario del Senado a cambio de no cuestionar -como había hecho en algún mensaje en las redes sociales- el resultado de las elecciones catalanas. Le reclamaron así «apoyar la estrategia del partido con sus pactos con el Gobierno» de PSOE y Podemos.

Mociones de censura

Previamente, el ex secretario de Organización de Cs recalcó a dirigentes territoriales que el partido «no nació en el conjunto de España para blanquear al sanchismo y a Podemos». Así, les trasladó, según fuentes internas, que «Ciudadanos era incompatible con el actual Gobierno». Sin embargo, pese a tales advertencias, justo después se produjeron los pactos de la cúpula de Arrimadas con Moncloa para las mociones de censura contra el PP en la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad de Madrid. Sólo prosperó la moción contra José Ballesta (PP) en el Consistorio murciano, donde Cs firmó el texto junto a PSOE y Podemos.

Sin embargo, para mismo 18 de febrero, Fran Hervías ya había tomado su decisión: no podía seguir en un partido que «se había convertido en cómplice del sanchismo». Luego llegaría el fichaje por el PP al considerar que «el proyecto de Pablo Casado es el único que puede ganar al sanchismo». Cuando dejó la formación naranja, las encuestas daban al PSOE la posibilidad de seguir gobernando de la mano de Podemos y el independentismo. Ahora, seis meses después, los sondeos han dado un vuelco y son los populares los que se sitúan a la cabeza, sumando mayoría absoluta con Vox.