La Fiscalía de delitos de odio y discriminación investiga al mosso d’esquadra, Albert Donaire, jefe de los mossos separatistas e incluido en las listas de Junts per Catalunya (JxCat), por incitar a hacer bullying a un niño de 5 años, cuya familia consiguió que la Justicia reconocerá el derecho a recibir el 25% de sus horas de clase en español.

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación y ha citado a unas cincuenta personas que participaron en una campaña de linchamiento contra la familia de Canet de Mar (Barcelona), por defender que su hijo recibiera más clases en castellano en la escuela, de acuerdo con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el fiscal Miguel Ángel Aguilar ha acordado la apertura de las diligencias con número 691/2021 y ha derivado la causa contra el mosso separatista Donaire a la Fiscalía de Gerona. Esto se debe a que el líder de Mossos per la República Catalana reside en dicha provincia.

Donaire, es mosso desde 2010 y no ha dejado en ningún momento de mostrar su desacato a la Constitución. Él es el líder del principal grupo de policías separatistas, un colectivo en el que colabora activamente la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y que, en redes sociales, se jactó públicamente de que no retiraría urnas en el referéndum ilegal del 1-O. También se sumó al acoso al menoir de Canet de Mar mostrando, una vez más, su inquina hacía toda persona que no defienda las tesis independentistas.

«Este niño debe encontrarse absolutamente solo en clase. Las horas que se realizan en castellano, los demás niños deberían salir de la clase. Reaccionamos o nos matan la lengua», afirmaba Donaire, en catalán, en una de sus redes sociales.

Linchamiento a la familia

Las hordas independentistas se lanzaron contra este menor y su entorno con manifestaciones, llamamientos a aislar al niño en la escuela e incluso apedreamientos a su domicilio. El acoso fue tal, que la familia se vio obligada a pedir protección a la Justicia para reclamar que se preservase su identidad.

Sin embargo, los separatistas radicales, lejos de respetar esa petición de la familia, se dedicaron a pregonar en redes sociales el nombre completo del padre. Un señalamiento al que también se unió el portavoz de Mossos per la República Catalana. Albert Donaire publicó no sólo el nombre y los apellidos del progenitor, sino también su profesión -abogado- instando a no contratarle.

Además, a renglón seguido aseguró que el padre del menor podría ser familia directa de «los delincuentes que van amenazando y agrediendo a independentistas, además de robando esteladas y lazos».

«Tenía que ser candidato de Ciudadanos. ¡No falla! Los que nacieron para destruir nuestra lengua en nuestro país», apostilló Donaire ante sus más de 56.500 seguidores en redes sociales porque el padre formó parte de unas listas del partido naranja.

Sin embargo, el mosso independentista, consciente de las consecuencias legales que podrían ocasionarle estas acusaciones vertidas contra un menor de cinco años, se mostró supuestamente arrepentido en las redes sociales y pidió disculpas.