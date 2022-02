El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha aceptado la invitación de Álvaro Ojeda para hablar a corazón abierto. Una charla íntima en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia en la que López Miras habla de su familia, la relación con su padre, sus miedos, la mujer de su vida y, por supuesto, la política. El presidente murciano tiene una lealtad inquebrantable a Pablo Casado y Teodoro García Egea y advierte de que, si el PP gana las elecciones, Pedro Sánchez cruzará todas las líneas rojas con tal de seguir en el poder.

«Soy hijo único, y como no tengo hermanos, creo que eso me hizo ser más abierto a relacionarme con otros. En mis amigos encontré mucha compañía», confiesa López Miras. También habla de sus miedos: «Tengo miedo a la muerte, me quedan muchas cosas por hacer todavía», admite pese a tener tan sólo 38 años y no oculta su felicidad al hablar de su novia Cristina: «Estoy muy enamorado, es la mujer de mi vida».

La política no podía faltar. «A los que somos leales a España, Sánchez nos deja para el final», lamenta el presidente murciano. «No entiendo que el PSOE pacte con gente que defendía pegar tiros y que jamás lo ha condenado. Sánchez está dispuesto a cruzar todos los límites con tal de seguir en el Gobierno», afirma. Y no duda al decir que «Pablo Casado es el mejor candidato que tiene el PP y será el mejor presidente de España, y lo digo porque le conozco». Y que cuando «estoy con Pablo (Casado) y Teodoro nos divertimos mucho y nos lo pasamos muy bien».