Feijóo tira de humor al recoger su premio parlamentario: «Ya se sabe que en el PP, con ganar no llega»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido en la noche de este miércoles el galardón de senador revelación. Lo ha recogido en la gala de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). La categoría en la que ha sido premiado estaba nominado por haber sido miembro de la Cámara Alta durante algo más de un año, entre el 25 de mayo del pasado año hasta después de las elecciones del 23J, en las que se convirtió en diputado del Congreso.

Feijóo, que acudió al acto celebrado en el hotel Westin Palace de Madrid, subió a recoger su premio y pronunció un discurso en tono divertido y distendido, cargado de humor. Empezó hablando en gallego para dar las buenas noches al público, explicando en el idioma cooficial de su comunidad autónoma natal que «tenía pensado hablar en gallego para recoger el premio, pero veo que aquí no hay traductores».

Feijóo agradeció el premio cuya motivación, analizó, «supongo que viene, no sé, porque llegué el último, será un premio al transfuguismo. Eso de tránsfuga es una de las pocas cosas que no me han llamado desde que llegué a Madrid, pero no voy a darle ideas a Óscar Puente». El actual ministro de Transportes se encontraba entre el público, y fue también galardonado como «diputado 2.0», por su profusa actividad en las redes sociales.

Feijóo continuó con su tono de broma, subrayando que «es una pena que ustedes no me hayan votado un poco más, yo comprendo que en mi partido aprendemos y hablamos catalán sólo en la intimidad, y mi problema es que yo no sé euskera, y eso me ha pasado una gran factura». Y finalizó su alocución con una frase clara: «Ya se sabe que, en el PP, con ganar no llega».

Sin premio para la proetarra Aizpurua

Quien no cristalizó su nominación en un premio fue la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, que estaba en la lista de candidatos al premio de «mejor relación con la prensa», una de las tres miembros de Bildu en figurar en la relación en total. Aizpurúa, hay que recordar, era la encargada de diseñar la portada en el diario Egin, el brazo periodístico de la banda terrorista ETA, cuando tituló «Ortega vuelve a la cárcel» al día siguiente de la liberación de José Antonio Ortega Lara, que había pasado 532 días enterrado en un zulo.

Motivados por esta presencia de nominados de Bildu, la portavoz de Vox, Pepa Millán, que también era candidata a un premio, rehusó acudir a la gala. En las filas del PP no tomaron una decisión tan drástica, pero sí que minimizaron su presencia: de los cerca de 50 parlamentarios del PP que podían asistir a la gala, según el cupo que les correspondía, finalmente los populares optaron por hacerlo con alrededor de 15.