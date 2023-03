Alberto Núñez Feijóo ha calificado este sábado de «zafio, cutre y bochornoso» el caso del Tito Berni y exige al PSOE que se pronuncie y aporte toda la información de la que disponga. En La Coruña, el líder del Partido Popular ha apuntado que tramas de corrupción como Mediador «dañan profundamente a la política y a las instituciones». «Lamentablemente, no podemos seguir así. Todavía sigo sin creerme que el PSOE no ofrezca toda la información. Ellos saben todo lo que pasó. Saben quiénes estaban ahí, quiénes cenaban, quiénes daban contratos a cambio de mordidas, quiénes pagaban los vicios de determinadas personas en pleno estado de alarma», ha expuesto el dirigente popular.

«Personas que durante el estado de alarma, una vez aprobado el Real Decreto Ley en el que a todos nos obligaban a estar en casa, salían a divertirse por las noches. Ellos saben todo lo que pasó. Los españoles no merecen este espectáculo ni que el PSOE degrade todas las instituciones, empezando por las Cortes, por el Congreso y el Senado. Estamos para decir que esto no puede seguir así. La política no es esto. No ha sido así durante 40 años y no va a ser esto en los próximos 40», ha descrito Feijóo.

Feijóo, que ve al Ejecutivo de Sánchez como un Gobierno «a la deriva», pide convocar «elecciones ya» y votar «todos en mayo». «El cambio puede empezar en mayo, no tenemos necesidad de esperar a final de año», ha insistido. Lamenta que España está gobernada por un Ejecutivo que «ha pasado de la decepción a la deriva, de la deriva a la decadencia, de la decadencia a la degeneración». Por todo ello, ha apelado a abrir «un libro nuevo».

«Entre el Tito Berni, el sobrino, el mediador, los diputados, las explicaciones de Patxi López y otras cosas que es mejor no reproducir, se clarifica claramente como está el Gobierno de España en estos siete días», ha enumerado sobre el caso Mediador. «Esto se parece cada día más a aquellos ERE de Andalucía», ha agregado, en referencia a la condena de los exministros sociales Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Además, se ha preguntado «cuándo será el siguiente desmán del sanchismo».

Por otra parte, el líder del PP ha afeado que Pedro Sánchez «lleve a figurantes a sus actos porque nadie quiere hablar con él» y remarca que «cada día hay más españoles cansados del Gobierno». Ha enumerado episodios como los jubilados que jugaban a la petanca en Coslada o los estudiantes de la biblioteca de Fuenlabrada ligados al PSOE.

Favores

Por su parte, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, también se ha pronunciado sobre las novedades del caso Mediador. El también eurodiputado ha subrayado que el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, está «recibiendo favores de la Fiscalía General del Estado que son asombrosos e indecentes».

González Pons ha afeado que «la Fiscalía pida prisión para el general de la Guardia Civil implicado -en referencia a Francisco Espinosa Navas-, pero no para el político implicado», ya que «parece como si hubiera habido una instrucción para evitar que el Tito Berni cante».

Pedro Sánchez y Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’

En respuesta a los medios de comunicación durante la protesta de Jusapol contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, el alto cargo de Génova ha enfatizado «la gravedad» de la negativa «extraña y sospechosa» por parte de la Fiscalía a registrar el despacho de Fuentes Curbelo en la Cámara Baja.

Para el PP es «incomprensible» que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, se oponga también a que la Policía proceda a registrar el despacho de un miembro de su grupo parlamentario. En línea con el Qatargate que ha sacudido al Parlamento Europeo, González Pons ha enfatizado que «no hubo inconveniente por parte de la presidenta para que el despacho de los eurodiputados fuera registrado». A su juicio, respecto a la trama ‘Mediador’, «algún día habrá que investigar cuál ha sido la acción que la Fiscalía ha adoptado a favor del Gobierno y del PSOE».

Patxi López

Este mismo sábado, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha vuelto a insistir en el argumentario: sacar los casos de corrupción del PP. Ha contrapuesto de nuevo la respuesta socialista al caso Mediador a la del PP a los casos de corrupción que han afectado a este partido. Celebra que el PSOE fue rápido a la hora de retirar el escaño de diputado y expulsar de las filas socialistas a Juan Bernardo Fuentes. Un movimiento que ha encendido las sospechas ante un posible chivatazo de las actuaciones. Antes de que el caso trascendiera, lo que sucedió con las primeras detenciones, ya se habían producido dimisiones en el Ejecutivo canario. También el diputado dimitió antes de que aparecieran en prensa las primeras fotografías procedentes del sumario del caso.

Patxi López, en un acto del PSOE también en La Coruña, ha reconocido que «nadie está libre» de un caso de corrupción en las filas de su partido, pero remarca las diferencias de proceder. «Nosotros en ocho horas reaccionamos, se pidieron explicaciones y se expulsó al posible corrupción y entregó su acta de diputado», ha expresado. El diputado socialista ha citado las sospechas sobre la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, o el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicente Marí.