Feijóo sube a las redes sociales una foto con su hijo: «El buenas noches más largo»

«El ‘buenas noches’ más largo desde que llegamos a Madrid». Así describe el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la foto que ha subido a redes sociales con su hijo, del mismo nombre, en su domicilio de la capital. La instantánea fue difundida por el jefe de la oposición en la noche de este jueves, justo antes de iniciar una gira por Latinoamérica que le mantendrá alejado de casa durante una semana, esto es, hasta el próximo 11 de noviembre.

En la imagen puede verse a Feijóo hablando con su hijo, sentado sobre sus rodillas, mientras acaricia a su perro. Una escena familiar difundida por el propio líder del PP y nada usual en su álbum de redes sociales, donde abundan las imágenes de actos políticos, mítines y encuentros con compañeros y simpatizantes. La anterior fotografía más propia del ámbito privado que aparece en dicho álbum es una de Feijóo con su madre, Sira, distribuida el pasado 1 de mayo con el siguiente texto: «Para los que, como yo, tenéis la suerte de tenerlas cerca… Aprovechad el tiempo con ellas al máximo. Feliz día a todas las madres», añadió.

No es la primera vez que Feijóo sube a redes sociales una foto con su primogénito, fruto de su relación con la ejecutiva Eva Cárdenas, ex directora de Zara Home, y nacido el 15 de febrero de 2017. El ex presidente de la Xunta ya se retrató en 2019 jugando con su hijo en un parque infantil en Galicia. Los tres se instalaron en Madrid este año tras asumir Feijóo las riendas del Partido Popular, que le nombró presidente de la formación en sustitución de Pablo Casado en el XX Congreso Nacional celebrado los pasados 1 y 2 de abril en Sevilla.

Puente de unión

Feijóo arrancó este viernes su gira por Iberoamérica, con parada en Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador. Un desplazamiento en el que buscará potenciar el papel de España como puente de unión con Europa. En Montevideo se ha reunido con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle.

Se trata del primer viaje internacional a Iberoamérica de Feijóo desde que fue nombrado presidente nacional del PP. Antes había viajado a algunos de esos países pero como presidente de la Xunta de Galicia y, de hecho celebró un encuentro con Lacalle en enero de 2020.

El presidente de PP protagonizará actos con dirigentes políticos, empresarios, representantes de la comunidad española, del mundo académico y de la cultura de esos cuatro países.

En el plano institucional, aparte de Lacalle, se reunirá con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y los ex mandatorios Mauricio Macri (Argentina) y Sebastián Piñera (Chile). No está previsto ningún encuentro con el actual presidente chileno, Gabriel Boric, ni con el peronista, Alberto Fernández, ambos al frente de Gobiernos populistas.