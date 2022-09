El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «no es un dictador porque no manda ni en su propio Gobierno», en referencia a las discrepancias que hay entre PSOE y Unidas Podemos e incluso entre los morados y la vicepresidenta Yolanda Díaz. De este modo, el líder del PP ha replicado al presidente del Gobierno en el Senado después que éste le afeara el haber recurrido a una obra de Gabriel García Márquez, titulada El otoño del patriarca, sobre el ocaso de un dictador.

Sánchez ha reprochado a Feijóo que haya recurrido a esta cita literaria sobre un dictador. Y la propia ministra portavoz, Isabel Rodríguez, pidió al líder del PP que retirara esta referencia antes del debate en el Senado. «Es indigno», señaló. «Le emplazo a que rectifique, esas palabras no se corresponden con una situación política en un país democrático», añadió.

«Decir que los jueces están siendo presionados por un partido político es lamentable. Para eso se podía haber quedado en su casa. Ha vuelto al terreno de la crispación y no me va a encontrar ahí, los españoles se merecen una política mejor. ¿De verdad cree que por utilizar al Nobel García Márquez le he insultado? Usted es un presidente elegido democráticamente por los españoles, aunque fuese diciendo que nunca gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu. Además, un dictador es una persona que manda sobre todo un pueblo y usted no manda ni sobre su Gobierno. Sólo considero que usted es un mal presidente en sus últimos momentos», ha declarado Feijóo.

«Deterioro»

Este lunes, en la víspera del debate en el Senado y durante un desayuno informativo organizado por Ep en Madrid, Feijóo subrayó que ve a Pedro Sánchez y a su Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos en una «fase irremisible de deterioro», como en «el otoño del patriarca», y le afeó que esté más preocupado por «estigmatizar al adversario» y negar la alternativa a base de insultos.

El PP viene denunciado cómo tras la remodelación de portavoces en Ferraz y en el Grupo Parlamentario del PSOE, se han ido encadenando insultos de hasta 12 ministros contra el presidente popular a lo largo del mes de agosto y estos primeros días de septiembre. «Veleta, vago, mentiroso, ignorante…», son algunos ejemplos. Incluso este mismo martes, el propio Sánchez ha insultado a Feijóo desde su escaño, hablando de «falso» fuera de micrófono. Por ello, el jefe de la oposición incluso le ha pedido desde la tribuna que «no me insulte».

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha censurado que el líder del PP anticipara una recesión económica y le ha acusado de alinearse con los intereses de las grandes compañías eléctricas de este país, al tratar de «boicotear» la negociación con la Comisión Europea para aprobar un tope al gas en la generación de electricidad.