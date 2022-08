El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este miércoles al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que en lugar de «imposiciones» en materia energética, apueste por la «incentivación». Y así ha propuesto que se destinen ayudas financieras directas a las familias y empresas que ahorren su consumo entre un 5% y un 15%.

Así lo ha planteado Feijóo en el acto de inicio del curso político del PP andaluz en Alhaurín el Grande (Málaga), donde han intervenido también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el coordinador general del partido, Elías Bendodo, que no volverá a presentarse a la presidencia del PP provincial.

Feijóo ha avanzado que estas ayudas estarán incluidas en el paquete de medidas que está preparando el partido ante el Plan de Contingencia que quiere aprobar el Gobierno de Sánchez y que incluirá actuaciones de mayor alcance que el decretazo energético ya en vigor.

Además, el líder del PP ha señalado que esta medida, incentivar el ahorro energético de familias y empresas, se la planteará al presidente del Gobierno en el debate que mantendrá con él en el Senado el próximo martes 6 de septiembre.

Sobre este Pleno, Feijóo se ha felicitado con ironía por el que hecho que mientras estén en el Senado escuchando al jefe del Ejecutivo, los ministros no saldrán a insultarle como vienen haciendo durante todo este mes de agosto. Así, ha destacado que se podrá «hablar de España sin insultar a nadie, que es el objetivo de esta comparecencia», ha remarcado.

Esta incentivación en el ahorro, frente a las imposiciones y multas de Pedro Sánchez, es una de las medidas recomendadas por la Unión Europea a fin de reducir la dependencia energética del régimen de Putin en el contexto de invasión de Ucrania. Y ello, sin perjudicar a la industria ni al empleo, según la propuesta que está pilotando el vicesecretario de Economía de Génova y ex consejero andaluz, Juan Bravo.

Estas ayudas, que fomentarían la «voluntariedad», serían un modo de «compensación» a aquellas industrias que hagan el esfuerzo de «parar su producción» para moderar su consumo energético, así como a las familias que «consigan ahorrar un 5%, 10%, 15% y puedan acreditar ese esfuerzo».

«Más problemas»

En su intervención, Feijóo ha advertido de que «mañana es 1 de septiembre y España tiene más problemas que los que tenía el 1 de julio. Los problemas no entienden de vacaciones, siguen ahí. Y si no los afrontamos, se acrecentarán. Seguimos teniendo una inflación con dos dígitos, no ha habido ninguna tregua, sino una bajada del 10% del IPC en los combustibles, pero en el resto de los productos los precios han subido un 3%», ha recalcado el líder del PP ante la propaganda de Moncloa.

De igual modo, frente a los mensajes triunfalistas del Gobierno que sitúan a Sánchez «liderando la respuesta europea a la crisis energética», Feijóo ha subrayado que «seguimos siendo el peor país de Europa a la hora de volver al PIB anterior a la pandemia». «Sacar pecho por ser el último, no procede», ha apostillado.