Feijóo desembarca en el Senado para los ‘cara a cara’ con Sánchez con una gran ovación de su bancada

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este miércoles su cargo como senador, acatando la Constitución, y ha tomado posesión así de su acta por designación autonómica para medirse a Pedro Sánchez en las sesiones de control al Gobierno a la que asista el jefe del Ejecutivo. Feijóo, que ha llegado acompañado por la plana mayor de la nueva dirección popular en el Senado, ha sido recibido con una gran ovación de su bancada puesta en pie.

El ex presidente de la Xunta de Galicia, que no tiene escaño en el Congreso de los Diputados, podrá ya interrogar a Sánchez el próximo 7 de junio, fecha en que está prevista la próxima asistencia del presidente del Gobierno a una sesión de control en el Senado. Hasta ahora, era el portavoz del PP en la Cámara alta, Javier Maroto, que continuará en el cargo, quien realizaba los ‘cara a cara’ con Sánchez.

No obstante, a diferencia del Congreso, los Plenos en el Senado no se celebran tres o cuatro veces durante un mismo mes, sino que se convocan sólo un par de semanas. Además, mientras el presidente del Gobierno suele someterse la mayoría de las semanas al control de la Cámara baja (sólo se ausenta por compromisos insalvables fundamentalmente de su agenda internacional), no ocurre lo mismo con el Senado.

Y es que más allá de que su reglamento, al igual que el del Congreso, no obliga al jefe del Ejecutivo a someterse al control parlamentario con ninguna periodicidad, la norma no escrita de acudir una vez al mes a la Cámara territorial -que se instauró en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero- ha sido incumplida de largo por Pedro Sánchez en esta legislatura.

Con su escaño en el Senado, Feijóo se convierte en presidente del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales (el que conforma diputados y senadores) y podrá ejercer de jefe de la oposición en el Poder Legislativo. Hoy se cumplen 53 días desde que fuera proclamado nuevo presidente del PP en el XX Congreso Nacional celebrado los días 1 y 2 de abril en Sevilla. Este cónclave puso fin al mandato de Pablo Casado después de la mayor crisis interna del partido en décadas.

Reunión

Feijóo dispondrá de un despacho en la Cámara alta y prevé pilotar al Grupo Parlamentario desde aquí, además asistir a las sesiones plenarias siempre y cuando su agenda se lo permita. De este modo, el presidente del PP desarrollará el grueso de su tarea parlamentaria en Senado y no buscará espacios que no le corresponden, afirman fuentes de su equipo, en alusión a su presencia en el Congreso.

De hecho, Feijóo, ya ha convocado para este viernes a sus compañeros de los grupos parlamentarios de Congreso, Senado y Eurocámara a una reunión en la Cámara alta para «fijar las prioridades de esta nueva etapa». El líder del PP fue designado senador por el Parlamento de Galicia este martes junto a su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, que también ha tomado posesión de su acta este miércoles.