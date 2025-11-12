Feijóo deja a Sánchez sin respuesta: «¿Puede asegurar que su suegro no financió su campaña de primarias?»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha instado a Pedro Sánchez a que aclare si su suegro, Sabiniano Gómez, financió su campaña de primarias en el PSOE. Feijóo, que ha recordado que mintió en el Congreso al negar los pagos en B en la sede de los socialistas en Ferraz, ha evidenciado al presidente del Gobierno al pedirle explicaciones sobre si fue beneficiario de los negocios sexuales de la familia de su mujer.

«¿Puede asegurar que sus primarias se financiaron legalmente y que su suegro no participó?», le ha preguntado Feijóo desde la tribuna de oradores. Un interrogante, el del jefe del principal partido de la oposición, con el que ha recordado que durante su comparecencia en el Senado alegó que «no sabía» si el padre de su esposa, Begoña Gómez, llegó a financiarle o no.

«No tengo información sobre ello, señoría», fue de hecho la respuesta que ofreció el jefe del Ejecutivo a las preguntas los populares en el Senado. Declaración que, a juicio de los Feijóo, no hizo más que incidir en las sospechas sobre un presunto indicio de financiación irregular durante su campaña para acceder a la secretaría general del PSOE.

No obstante, ese no ha sido la única cuestión que ha incomodado al presidente Sánchez. Por su parte, él ha respondido a todos los interrogantes de Feijóo con una amplia sonrisa y un gesto de negación.

«Le voy a hacer algunas preguntas», ha enunciado Feijóo. Toda ellas, además, relacionadas con las presuntas tramas corruptas en las que tanto su Gobierno como su partido y su familia, y que le afectan de manera directa, están involucrados.

«¿Ya le consta quién era Koldo? ¿O sigue siendo algo anecdótico? ¿Ya le consta si Cerdán sigue siendo un socialista decente?», le ha preguntado Feijóo en alusiones a que, en su comparecencia en el Senado, Sánchez no quiso constatar su relación con el que fuera asesor del ex ministro Ábalos, Koldo García. Llegando a resumir su presunta amistad como algo «anecdótico». Del mismo modo con quien fuera número tres de los socialistas, Santos Cerdán, que permanece en la prisión de Soto del Real.

A renglón seguido, el líder del PP le ha cuestionado también si fue él quién llamó a los empresarios para pedir «patrocinio» para la cátedra que su esposa tenia en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Incluso, si sabe dónde residía su hermano, David Sánchez ‘Azagra’. «¿Ya sabe dónde vivía su hermano señor Sánchez?», le ha espetado Feijóo llegándole a pedir incluso que mire «en todas las habitaciones de La Moncloa, no vaya a ser que siga por allí.