El Grupo Popular ha cuestionado en el Congreso de los Diputados el nombramiento de la ex ministra socialista de Educación Isabel Celaá como nueva embajadora política (no pertenece al Cuerpo diplomático) ante El Vaticano en tanto no cuenta, a su juicio, con la capacitación y méritos necesarios. De ahí que los populares hayan presentado una iniciativa en la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, para exigir explicaciones al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

En concreto, los populares recuerdan que el pasado 30 de agosto de 2021 el propio ministro de Asuntos Exteriores explicitó en la Comisión del ramo del Congreso las condiciones que se tendrían en cuenta para el nombramiento de jefes de delegación diplomática. Y aquí, Albares manifestó: «Hay que buscar una especialización principalmente en países muy relevantes (…) es importante que hablen el idioma del destino y que tengan experiencia previa en el país».

De este modo, la portavoz del PP en la Comisión de Exteriores, Valentina Martínez Ferro, y el adjunto, Pablo Hispán, denuncian que, de acuerdo con el currículum de la ex ministra, que aún se encuentra en la página web del Gobierno, Isabel Celaá «carece de todos los méritos mencionados por el ministro Albares».

«¿Corresponde este nombramiento al compromiso de especialización en la designación de los puestos de embajador? ¿Qué méritos de la Sra. Celaá son los que ha valorado el ministro para su nombramiento como embajadora ante la Santa Sede», son las cuestiones que han formulado los populares por escrito al jefe de la diplomacia española. Cabe recordar que Celaá despreció a la educación concertada durante su mandato y perjudicó a las clases de Religión.

Vacaciones

Asimismo, sendos diputados del PP quiere saber por escrito si el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se va a quedar sin vacaciones de Navidad como los embajadores de países afectados por Ómicron a los que ha dado orden de no disfrutar de las mismas. Para ello, la formación de Pablo Casado ha registrado en el Congreso otra pregunta parlamentaria escrita.

Hace unas semanas, Albares envió un telegrama a los embajadores españoles en los países del sur de África afectados por la nueva variante de Covid-19 para notificarles que no tendrán vacaciones de Navidad.

El ministro esgrimió la situación excepcional provocada por la aparición de Ómicron, que ha llevado al Gobierno a restringir los vuelos procedentes del cono sur de África, para hacer saber a los diplomáticos destinados en ellos que no podrán disfrutar de periodo vacacional en Navidades, ni siquiera aquellos que ya lo tuvieran autorizado.

La medida alcanza a los embajadores en Namibia, en Mozambique, en Zimbabue, y en Sudáfrica, así como al Consulado General en Ciudad del Cabo.

Ante ello, el Partido Popular emplaza al ministro Albares a responder si «se va a comportar como durante el verano pasado, que mantuvo sus vacaciones a pesar de la crisis internacional de Afganistán».