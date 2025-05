Un ex agente del CNI asistió a la reunión en la que un empresario aseguró tener pruebas contra la UCO

Javier, un ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), supervisó la reunión en la que el empresario Alejandro Hamlyn aseguró tener pruebas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La cita, que tuvo lugar en un despacho de abogados de la Avenida de Felipe II de Madrid el pasado mes de febrero, fue desvelada por El Confidencial.

La reunión, según fuentes presentes en la misma, se produjo porque Alejandro Hamlyn —empresario investigado por un presunto fraude de hidrocarburos de 154 millones de euros— buscaba nuevos abogados para defenderse de cara al juicio del caso Hafesa. De este modo, tres letrados organizaron una reunión en el despacho de abogados para tantear al potencial cliente.

Hamlyn atendió a los abogados mediante videoconferencia desde Dubái. De forma presencial, el empresario mandó a un hombre como su responsable de seguridad vestido con un chaleco y una camisa de manga larga azul claro.

Fuentes consultadas explican que este señor era un emérito del CNI y que venía a las órdenes de un director general de la Guardia Civil. Fue sargento en el Instituto Armado, precisan las citadas fuentes.

«Tengo mucha documentación»

Los abogados tantearon a Hamlyn que empezó a decir que «tenía mucha documentación» para defenderse y que debían viajar a Dubái para dársela.

Fuentes presenciales aseguran que admitió que quería reparar el daño y que estaba dispuesto a pagar 30 millones de euros de los presuntamente defraudados en concepto de IVA.

La siguiente pregunta de los abogados, para tratar de buscar la nulidad de las actuaciones, fue qué grupo de la UCO llevaba a cargo la investigación. Fue entonces cuando Alejandro Hamlyn señaló al teniente coronel Antonio Balas.

Hamlyn cargó contra la UCO acusándoles de traer barcos y de actuar de forma irregular.

La presencia de Leire y Dolset

Tras más de una hora de reunión, entraron a la sala Leire Díez Castro, ex cargo del PSOE, y Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y cliente del despacho donde estaba teniendo lugar la cita. Ambos tenían cita en el despacho tras la reunión con Hamlyn y entraron en la videoconferencia al solaparse los eventos.

Los dos empezaron a hacer preguntas sobre la UCO para tratar de conocer qué sabía el empresario desde Dubái. La primera grabación del encuentro, desvelada por El Confidencial, refleja cómo Leire Diéz trata de sacar información.

«A ver, eh, mira, esto es muy fácil (…) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país», le espetó Díez Castro a Hamlyn.

Y prosigue: «No nos vamos a meter en lo que son los entramados, porque los entramados hay 200.000 empresas y yo creo que no nos interesa eso. Interesa más saber de dónde viene esta génesis. Claro, entonces, es decir, tú has sido víctima de la Camorra, pero de la, de la propia, de la Camorra de la Guardia Civil. ¿Vale?».

«Qué sabemos de Balas»

Uno de los abogados fue más directo: «Por ir… ¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas». Hamlyn respondió con cautela: «Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero… Decidme qué es lo que quieren de mí».

«Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas», insistió Leire que reflejaba la urgencia de la misión.

Hamlyn no se mostró ingenuo ante las promesas socialistas. El empresario, exigió garantías escritas: «Quiero un papelito, un papelito», repitió insistentemente. Leire Díez le aseguró que, a cambio de información sobre Balas, intercedería en su procedimiento judicial.

Pérez Dolset, por su parte, le dijo que «hacían falta una o dos irregularidades claras, absolutamente probadas. O sea, pesan lo mismo dos probadas que diez probadas».

El momento más revelador llegó cuando Hamlyn prometió material devastador: «Tengo una cosa… Con una cosa que te dé [de Balas] ya está, está muerto». La respuesta desató el júbilo de Díez Castro: «Pues perfecto. Ya está. Mejor todavía me lo pones».

Juicio a Alejando Hamlyn

Hamlyn, que reside actualmente en Dubai tras ser detenido por la UCO en 2019 en la operación Drake, compareció desde los Emiratos Árabes Unidos. El juicio oral ha empezado este lunes, pero no se ha personado. Ha esgrimido que no puede abandonar ese país de Oriente Próximo por un pleito civil a no ser que pague 3.000 euros.