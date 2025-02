Esta es ‘Barbijaputa’, la activista antisemita a la que no le gustan los judíos «si están vivos»

OKDIARIO ha conseguido cazar a la conocida tuitera de extrema izquierda María Pozo Baena, alias Barbijaputa, una ex azafata de vuelo que ha trabajado en medios como La Marea y que ha declarado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid acusada de un delito de odio contra el pueblo judío por la publicación de una serie de mensajes en redes sociales. «Hitler la cagó cargándose a los judíos, eso no sirve para nada. Ahora estaríamos mejor si hubieran perseguido, por ejemplo, a los felices», dice un mensaje publicado en noviembre de 2011. «Los que más me gustaban eran los judíos. Muy fan de los judíos. Si estaban vivos no tanto», se lee en otro tuit publicado en febrero de 2012.

Durante su declaración ante el tribunal la tuitera, que ha llegado acompañada por más de una decena de seguidoras, se ha amparado en la libertad de expresión y ha justificado estos tuits argumentando ante el juzgado que son «chistes dentro de un contexto político muy concreto» y que en cualquier caso fue una campaña orquestada por «la ultraderecha» en 2015. La fiscalía pide para ella 1 año y 9 meses de prisión.

Pozo Baena ha reconocido en la vista judicial que hizo «chistes»a través de sus redes sociales en el año 2011 pero que ya están borrados y que es la «ultraderecha» la que saca los mensajes de contexto. «Nos hacen pasar como si fuéramos nazis. No me acordaba de que había hecho chistes de estos temas», ha dicho.

Cabe recordar que en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en febrero de 2024 se recogen una serie de mensajes publicados por la cuenta Barbijaputa que atacaban directamente al pueblo judío. Al juicio también ha acudido la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM).

Ahora bien, en su declaración la acusada ha insistido en que fue «la ultraderecha» la que lideró en 2015 una campaña contra ella y contra el periodista Ignacio Escolar por apoyar en aquel tiempo la candidatura de Manuela Carmena a la alcaldía de Madrid. Un argumento que ha acompasado con su negativa a reconocer todos los mensajes publicados en la cuenta de Barbijaputa. La encausada ha admitido haber escrito varios mensajes en 2014 relacionados con la guerra palestino-israelí en los que «habla del sionismo y del genocidio de Israel en Gaza», pero ha defendido que los otros pertenecen a otras cuentas que no son suyas.

En cuanto al contenido de los tuits, el fiscal le ha preguntado sobre su supuesto odio hacia los judíos contestando Pozo Baena que es «profundamente antifascista». «Son tuits sarcásticos en un contexto para expresar una emoción. Durante estos años, he pasado por una mentira porque hay cosas que no son ciertas y he sufrido un montón», ha señalado.

Bufandas pro-Hamás

María Pozo Baena ha llegado sobre las 9 de la mañana camuflada con gafas de sol y rodeada de un grupo de mujeres vestidas de forma similar para confundir a la prensa y preservar la identidad de la acusada. Algunas de estas seguidoras portaban bufandas palestinas, un gesto pro-Hamás que resulta significativo teniendo en cuenta los delitos por los que el juzgado ha imputado a Pozo Baena.

Este nutrido grupo de seguidoras han escoltado en todo momento a la tuitera, han vigilado los pasos de los periodistas presentes en el juzgado y han intentado tapar las cámaras de los medios situados en las puertas del tribunal para evitar la publicación de imágenes. «¡Tapad las cámaras!», han gritado a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid.

El caso ha generado una notable expectación mediática, no solo por los delitos de odio imputados, sino también por la figura pública de Pozo Baena, quien ha trabajado en medios como La Marea, Público y ElDiario y es conocida por su activismo en redes sociales. La fiscalía mantiene su petición de 1 año y 9 meses de prisión, basándose en los mensajes antisemitas publicados entre 2011 y 2012.

En el juicio han testificado el ex diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y el abogado Fernando Múgica Heras –hijo del asesinado por ETA Fernando Múgica–, quienes han hablado sobre cómo vive amenazada la comunidad judía en España ante este tipo de mensajes discriminatorios y acerca de que existe una generación de odio hacia personas judías.

La acusación popular, que lleva a cabo el Comité Legal para la Lucha contra la Discriminación, ha llevado al juicio a varios representantes de la comunidad judía en España. Para los testigos, los tuits objeto de la vista suponen «mensajes ofensivos» y defienden que les preocupa el discurso de odio en Internet dentro de una sociedad democrática y con libertades al poder generar otro tipo de violencia.

En las cuestiones previas, la abogada de la acusada ha alegado vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías, dado que el plazo de instrucción expiró hasta en dos ocasiones sin prorrogarse. Además, la defensa ha defendido que se ha quebrantado su derecho a la defensa al declarar la procesada sin ser informada de los hechos por los que era investigada. En la misma línea, ha denunciado que su clienta sufre una supuesta «pena de banquillo» y no debería ser hoy juzgada.

La abogada ha esgrimido que el fiscal basa su escrito de acusación en 130 documentos de los que cien son comentarios de terceras personas que no son de su patrocinada y que les impide defenderse. «Mi cliente ya dijo que esos tuits que se le atribuyen no eran suyos, que eran falsos y que eran de otras cuentas», ha expresado.

Un responsable de la Brigada Judicial de Información de la Policía Nacional ha explicado al fiscal las pesquisas realizadas para identificar la IP que correspondía al blog de Barbijaputa, solicitando información a la persona que pagaba los gastos de esa web.

Durante la investigación, el perfil tenía unos 280.000 seguidores, siendo una cuenta muy activa y sin que los temas fueran muy comentados al no generar demasiada controversia. Varios tuits fueron eliminados de la cuenta.