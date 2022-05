Esperanza Aguirre: «Ayuso sigue siendo el activo más importante que tiene el Partido Popular»

Esperanza Aguirre cree que Isabel Díaz Ayuso “sigue siendo el principal activo que tiene el Partido Popular”. En la entrevista a ‘Hoy Responde’ de OKDIARIO, Aguirre deja claro que la llegada de Alberto Núñez Feijóo al PP ha sido “providencial” y que apuesta sin reservas por él para “hacerle ya el presidente de un gobierno serio y patriota”, pero se deshace en elogios hacia la presidenta madrileña. “Tiene toda la proyección política imaginable”, dice.

Aguirre cree que el PP ha vivido “la crisis más tremenda que he conocido” y no oculta su decepción por Pablo Casado aún destacando que es “una buena persona y un buen parlamentario”. Pero tiene claro que la etapa de Casado ha sido una “catástrofe” por rodearse “de una camarilla de personas sin principios” que -dice- “le comieron el coco».

Al final de esta semana se celebrará, por fin, el congreso del PP de Madrid en el que Ayuso será elegida presidenta. Aguirre no se corta: “Los niñatos y chiquilicuatres de Casado, como Carromero, quisieron inhabilitar y estigmatizar a Ayuso”.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid cree que “hay machismo con Ayuso en la izquierda y en la derecha”. Y pone como ejemplo el del mismísimo Felipe González que hace poco dijo: “No veo a Ayuso en una cumbre de la OTAN”. Aguirre dice que “Felipe González ha sido extraordinariamente machista con Ayuso».

Casado: “Una catástrofe”

P.- ¿Le ha decepcionado Casado?

R.- Sí. Yo apoyé a Casado hasta el final porque me parecía una persona con grandes dotes parlamentarias que hacía unos discursos magníficos con unos fundamentos ideológicos coincidentes con los míos. Y, sin embargo, no sé lo que le pasó, y si se dejó rodear por una camarilla de personas sin principios. Y, encima, después, la política que hizo dentro del partido de descabezar a todos los que tenían votos, a todos los que eran activos del partido y dejar sólo a los que eran amigos del secretario general [García Egea]. Fue una catástrofe.

Ayuso: “El mayor activo del PP”

P.- ¿Por qué esa fijación de Casado y su equipo con Ayuso?

R.- Es incomprensible. Ayuso es el activo más importante que sigue teniendo el Partido Popular. Ahora tenemos a Feijóo, pero el activo más importante del PP, mientras fue presidente Pablo Casado, era Isabel Díaz Ayuso. No sé por qué razón ocurrió. Me gustaría averiguarlo porque yo sigo pensando que Casado es una gran persona y un gran político. Lo sigo pensando, pero, por la razón que fuera, se dejó comer el coco por personas que no se lo merecían.

P.- ¿Le faltó personalidad para imponerse, liderar ese equipo y apoyar a Ayuso?

R.- Sin duda le faltó personalidad y, desde luego, se equivocó de medio a medio.

“Niñatos y chiquilicuatres”

P.- Por fin llega el congreso del PP de Madrid. ¿Ayuso merece ser la presidenta del PP madrileño con el resultado electoral de hace un año?

R.- Cuando empezaron las filtraciones de los que yo llamé “niñatos y chiquilicuatres”, fui al diccionario y vi que “chiquilicuatre” eran personas generalmente jóvenes, algo arrogantes y carentes de sensatez…

P.- Ponga nombres…

R.- Ángel Carromero. Es el que hacía las filtraciones diciendo que no se podía ser presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del partido cuando lo son todos los demás [presidentes autonómicos del PP]. Empezaron a decir que de ninguna manera y que cuando yo fui presidenta del partido fue malo. Pues saqué tres mayorías absolutas y en todos los municipios de la comunidad gobernaba el PP. ¿Por qué no querían el congreso del PP de Madrid? Porque buscaban algo para inhabilitar a Isabel Díaz Ayuso, para estigmatizarla y quitarse de en medio un peso político como ella.

P.- ¿Lo consiguieron de alguna forma sembrando dudas? Porque la izquierda se ha agarrado al tema del hermano.

R.- No lo creo. No hay más que ver los debates en la Asamblea. Desde el congreso del día 20, Ayuso pondrá para la comunidad y para todos los ayuntamientos a los mejores candidatos para gobernar.

La proyección política de Ayuso

P.- ¿Qué proyección política le ve a Ayuso con 40 años?

R.- A Isabel Díaz Ayuso le veo toda la proyección política imaginable, pero de momento solamente tiene la obligación de ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid el año que viene y en todos los ayuntamientos o en la inmensa mayoría de ayuntamientos de la comunidad.

P.- ¿Cree que puede conseguir la mayoría absoluta?

R.- No lo sé. Lo que necesitará es la mayoría necesaria. Vox seguirá con los mismos votos que tiene, pero ella, de momento, ya ha conseguido tener más votos y más escaños que los tres grupos de izquierda.

El “machismo” de Felipe González

P.- Isabel Díaz Ayuso es un fenómeno político como no ha habido en mucho tiempo. Le preguntaron a Felipe González por las aspiraciones nacionales de Ayuso. Y dijo: “Yo, a Ayuso no la veo en una cumbre de la OTAN”.

R.- Es un comentario muy machista. Yo, desde luego, no lo voy a comentar porque Felipe González es un ex presidente español que ha prestado grandes servicios a España. Pero ese comentario es extraordinariamente machista.

P.- ¿Hay machismo con Ayuso en la izquierda?

R.- Hay machismo con Ayuso en la izquierda y en la derecha.

P.- ¿En la derecha también?

R.- Hombre, claro, pero por supuesto.

P.- ¿De quién?

R.- Bueno… Pues ya se puede usted imaginar. De los que querían impedirle que fuera presidenta del partido en Madrid.

P.- ¿También había machismo en ellos?

R.- Los niñatos y los chiquilicuatres. Por supuesto.

P.- Algunos no aceptaban que una mujer estuviera al frente…

R.- Les parecía un reto más fácil impedirle el acceso a la presidencia.