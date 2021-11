El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha censurado este sábado a su llegada al 16 Congreso del PP de Andalucía que se celebra este fin de semana en Granada el consejo que este viernes dio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

«Juanma es libre y no tenemos que venir nadie de fuera a decirle lo que tiene que hacer», ha manifestado García Egea, tanto en declaraciones a los periodistas como durante su intervención en el cónclave, después de que Ayuso instara este viernes a Moreno a «volar libre» y a tomar «sus propias decisiones».

«Los presidentes somos los únicos que tenemos la prerrogativa, la potestad, de convocar elecciones y, por eso, yo lo que te quiero recomendar, aunque sé que lo sabes mejor que nadie, es que vueles libre, que tomes tus propias decisiones porque siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio, sé que lo volverás a hacer ahora y sé que en el momento en el que tú convoques elecciones todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos», manifestó Ayuso.

«Estos días he leído que, claro, a ver si te vas a desgastar. Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras sin un rumbo fijo», agregó.

Unas palabras que para el secretario general de los populares no tiene cabida porque «Juanma Moreno es libre y siempre ha sido libre», algo que ha afirmado este sábado también el propio aludido. «Siempre he sido libre y siempre seré libre», ha aseverado el que este fin de semana será revalidado como líder de los populares andaluces.

«Estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que has dicho», ha manifestado Egea a Moreno durante su comparecencia. «Tú eres y has sido siempre una persona libre y has puesto a Andalucía por encima del PP y tienes que seguir haciéndolo y por eso representas al PP mejor que nadie. No tenemos que venir nadie de fuera a decirte o no lo que tienes que hacer», ha subrayado.

En este sentido, fuentes de la dirección nacional del PP niegan que desde Génova quieran un adelanto electoral en Andalucía e insisten que el presidente del PP, Pablo Casado, ha trasladado a Moreno que la convocatoria electoral la decide él. «Lo que decida Juanma», sentencian.

Los rumores sobre ese posible adelanto electoral se han intensificado en los últimos días tras la filtración de un audio en el que se escucha al vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), asegurar que es un «estupidez» aprobar Presupuestos en año electoral. Unas declaraciones que, de momento, han volado los puentes con PSOE y Vox para la aprobación de esas cuentas.

Sin embargo, Moreno quiso dar ayer una imagen de unidad con sus socios de Gobierno y Marín no sólo asistió a la jornada inaugural del Congreso del PP andaluz sino que tuvo un destacado papel con una entrevista realizada por el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

«Desde hace tiempo se viene diciendo que romperíamos el pacto y casi tres años después aquí estamos», manifestó el líder de Ciudadanos en Andalucía, quien acusa de la filtración al ex secretario de Organización, Fran Hervías, actual afiliado del PP y asesor de su secretario general, Teodoro García Egea. Ambos presentes este sábado en el cónclave popular.