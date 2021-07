Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, cree que el Gobierno no podrá doblegar a Tribunal de Cuentas para evitar que los golpistas catalanes paguen con su patrimonio y sean embargados por los 5,6 millones de euros malversados en el procés: «No lo van a conseguir», señala Edmundo Bal. «Esta vez -repite- no lo van a conseguir. Me encanta decir esto aquí», afirma con total certeza. «Les va a salir mal -reitera- porque vamos a cobrar ese dinero y vamos a perseguir hasta el final el patrimonio personal de aquellos que han atentado contra el erario público de todos los españoles». Edmundo Bal recuerda que «todo esto es una maniobra del Gobierno para permanecer en el poder», pero apunta que en el caso del Tribunal de Cuentas es «absurda»: «Tenemos a la Fiscalía. Conozco plenamente la integridad del Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas y acaba de ser confirmado en el cargo. Y, además, hay dos asociaciones que ejercen la acción pública, que sostendrán el procedimiento hasta el final». Edmundo Bal, con satisfacción y convencimiento reitera que «quiero decirle al ministro de Justicia… querido Juan Carlos Campo te va a salir mal… Se embargarán sus bienes y pagarán con sus casas y propiedades por usar el patrimonio de todos los españoles para actividades ilícitas».

Como abogado del Estado, Edmundo Bal lamenta «profundamente» el uso «partidista» de la institución por parte del Gobierno: «La noticia de hoy me parece tremenda. El ministro de Justicia trata de justificar lo injustificable, como con los indultos. Confunde a todos usando argumentos aparentemente técnico-jurídicos pero que son falaces. Trata de apartar a la Abogacía del Estado de un procedimiento de infracción contable que se deriva del juicio del procés aludiendo a un precedente en el que se negó la legitimidad de la Abogacía del Estado. ¡Claro!. Lo que no dice -argumenta con conocimiento directo de causa- es que aquel otro procedimiento fue el del ‘referéndum de cartón’ del 9 de noviembre y aquel se derivaba de un procedimiento penal que no era por malversación y en el que no se personó la Abogacía del Estado. Yo estaba entonces allí. El caso del procés no es lo mismo. Yo me personé por malversación con un certificado del secretario de Estado de Hacienda constatando que el presupuesto de la Generalitat se nutre en un 75% por transferencias del Estado. Por tanto, sí existe daño al erario público común de todos los españoles y quebranto económico y sí se justifica la presencia de la Abogacía del Estado cuya misión es precisamente proteger el Tesoro y la Hacienda Pública».

Sánchez «mentiroso»

«Es imposible creer a Sánchez», dice Edmundo Bal en relación al referéndum de autodeterminación que exigen los independentistas. «Nunca en la historia hemos tenido un presidente tan mentiroso», afirma con rotundidad. «No se puede decir con otro adjetivo. Nunca ha habido un presidente que tenga menos palabra y que sea tan poco creíble», remarca. «Lo pasamos muy mal durante el golpe de 2017», recuerda Edmundo Bal con emoción. «Muchos ciudadanos pasaron mucho miedo. Los funcionarios nos llamaban preguntando si el estado español tenía un plan de ‘repatriación’ para el día siguiente al que declararan la independencia. Eso no se puede olvidar. No se puede caer en la trampa del Gobierno de minimizar lo que hicieron. Fueron conductas muy graves que atentaron contra la Constitución y no se nos puede olvidar». Según Edmundo Bal, Gabriel Rufián humilló al presidente Sánchez en la sesión del miércoles, «pero igual es todo teatrillo», matiza. «Luego se sientan en la ‘Mesa de la Vergüenza’ y pactan por debajo».

Moción de censura

Para el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, la moción de censura que piden (también Vox) al PP que presente sí tiene sentido ahora, a diferencia de la de Vox en octubre pasado: «Han pasado cosas muy graves… Yo siempre pensé -lo reconoce- … nunca creí, ingenuamente, que Sánchez fuera a conceder los indultos». Opina que aquella moción terminó reforzando al «Gobierno Frankenstein» con todos sus socios para no votar junto a Vox. Ahora creen en Ciudadanos que toca, sobre todo, a los pequeños grupos que apoyan al Gobierno retratarse frente a los indultos: «Creemos que el jefe de la oposición [Pablo Casado] debe liderar esa moción y que todo el mundo se retrate sobre los indultos. Y a ver qué vota el señor Quevedo y qué le dicen cuando vuelva a Canarias si vota a favor del Gobierno o qué vota el señor Mazón del Partido Regionalista de Cantabria o la señora Oramas o el señor Guitarte de Teruel Existe… ¿Votarían a favor de los indultos? El resultado de esta moción sería bien distinto al de octubre. ¿Por cuánto ganaría el señor Sánchez esa moción de censura? ¿Por un voto? … Y lo más importante: la gente se retrataría, que es lo que queremos».

PNV y ETA

«La política en España es un partido en el que siempre gana el PNV», dice Edmundo Bal. «PP y PSOE nunca se han puesto de acuerdo para pactos de Estado. Hasta cuando han tenido mayoría absoluta han preferido confiar en los nacionalistas. Por eso la utilidad de un partido liberal como Ciudadanos es romper con esto», dice defendiendo su proyecto. Y recuerda que «al señor Otegi le ha faltado tiempo, al hilo del indulto, para pedir que salgan los presos de ETA. ¿Y los 300 asesinatos sin resolver, qué? ¿Todo eso también lo tenemos que perdonar según el Gobierno?».

«Ahora el PNV conseguido cuatro competencias más, entre ellas la más sangrante: la de prisiones. Es la culminación al proceso de acercamiento de presos», afirma Edmundo Bal. Y se muestra así de duro con el ministro del Interior: «Marlaska no podrá mirar a la cara a sus compañeros cuando vuelva a la magistratura». Pero [a los nacionalistas] «les das una cosa y siempre piden otra enseguida», constata. «Ya Aitor Esteban [PNV] se quejó el miércoles del ministro Escrivá por no cederles el Ingreso Mínimo Vital rompiendo la Caja Común de la Seguridad Social, que es el siguiente paso del PNV y de los catalanes».

Toni Cantó

Edmundo Bal tiene claro, aunque no menciona directamente la palabra, que la Oficina del Español que va a dirigir su ex compañero de partido Toni Cantó es un chiringuito. «Lo que digo de él en este asunto es lo mismo que lo del señor Abascal o de cualquiera de los socialistas que tenían chiringuitos montados en Andalucía».

Para Edmundo Bal «es ridículo y un chiste que en Madrid haya que defender el español. Tendría gracia si no fuera porque Toni Cantó va a ganar más de 75.000 euros a costa del dinero de todos los madrileños y españoles. Además, necesitará una infraestructura administrativa y eso cuesta dinero. Por eso no es ninguna broma. Se está malgastando el dinero público». Bal critica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Ayuso, en este caso, ha tomado una decisión muy desafortunada. Si me dicen que la Generalitat de Cataluña ha creado una oficina de defensa del español, aplaudo con las dos manos. Esto en Madrid no hace falta y sí muchas otras cosas para empresarios, autónomos, turismo, hostelería, políticas sociales, igualdad de derechos LGTBI, dependencia, Atención Primaria en Sanidad, discapacidad…»

Al hilo del fichaje de otra ex compañera suya, Patricia Reyes, como directora general de Igualdad del gobierno madrileño del PP, Edmundo Bal dice: «Deseo que lo hagan bien. Yo no deseo acceder al poder sobre las cenizas de otros». Pero apunta, cerca como estamos de la fiesta del Orgullo LGTBI: «Espero que Patricia Reyes se acuerde lo que defendía y que siga defendiendo todas las familias y no solo un modelo de familia como plantea Vox en la Comunidad de Madrid. El sábado iremos al Orgullo y defenderemos los derechos LGTBI». «¿Y si les vuelven a echar e insultar como en 2019?», le preguntamos. » A mí no me echa nadie de los sitios -responde- donde quiero y tengo derecho a estar. Yo soy defensor de la igualdad de derechos de las personas LGTBI y ahí estaré».

Ley Trans

Edmundo Bal defiende la Ley Trans que es la que Podemos ha impuesto al final al PSOE con la aprobación de Pedro Sánchez y hace esta sorprendente comparación: «Es similar a la que presentamos nosotros en su día. La idea fundamental es que no son personas enfermas y algo muy de Ciudadanos, de los liberales: la libertad, la igualdad de derechos».

Pero entrando en el detalle, comienzan las dudas y matizaciones. «¿La autodeterminación de género no es una barbaridad?, le preguntamos. «¿Ustedes también creen que no hay sexos sino géneros», insistimos. Le recordamos al portavoz de Ciudadanos que la ley permite ir al Registro Civil y cambiar sexo y nombre con una mera manifestación de voluntad desde los 12 años con una autorización judicial; de los 14 a los 16 con autorización de sus representantes legales y con total libertad e independencia desde los 16 años. «¿Esto no afecta a la protección de la infancia a la que estamos obligados?», insistimos.

Edmundo Bal reconoce que tienen que leer bien la ley aún: «Tiene usted razón», dice. «Esta es una de las partes más débiles y demagógicas de la ley en la que es manifiestamente mejorable. La autodeterminación de género debe realizarse con garantías. Vamos a potenciar la seguridad jurídica e igualdad de la ley. Vamos a tratar de corregir algunos de los excesos en lo relativo a la edad».

Ley de Eutanasia

Ciudadamos apoya también la Ley de Eutanasia que ya entra en vigor y alude Edmundo Bal a las encuestas que -según él- muestran que «el 85% de la población española defiende este derecho».

Le recordamos que los médicos dicen que los casos de petición de eutanasia son mínimos y que no se invierte, sin embargo, en Cuidados Paliativos, que estamos en los rankings más bajos de la OCDE y que Paliativos es lo que la mayoría de enfermos y sus familias reclaman. «¿Por qué primero una ley para una minoría -le preguntamos- y no una ley e inversión potente para la mayoría?. «Nosotros presentamos un proyecto en la duodécima legislatura -responde- pero la convocatoria de elecciones lo tumbó. El PP tiene uno copiado de aquel prácticamente. Que lo presente el PP», dice.

Edmundo Bal no confía en la validez de los testimonios de los profesionales médicos sobre esta cuestión: «Que hagan ahora, siendo legal la eutanasia, ese mismo trabajo de campo y pregunten a los enfermos si prefieren eutanasia o paliativos. A ver qué pasa», dice. La Ley de Eutanasia fue aprobada sin celebrarse en el Senado las comparecencias de médicos que estaban previstas.

Edmundo Bal ataca al PP: «Ahora se opone como antes a otras cuestiones como el matrimonio homosexual o el aborto, pero sus dirigentes usan luego esos mecanismos o cuando llegan al poder con mayoría absoluta no revierten esas leyes».

Le planteamos si en el caso de la Ley Trans pasará como en otros países europeos con leyes ‘progresistas’ como la de la Eutanasia (caso de Países Bajos) que han tenido que frenar y dar marcha atrás para detener los abusos que se estaban produciendo y que las habían convertido en coladeros de casos no previstos. Bal vuelve a reconocer que hay que trabajar para «mejorarla». Frente al «derecho» -lo define así- a una «muerte digna» le recordamos que en este caso se pide a los médicos que ejecuten ese «derecho» y el sinsentido que supone que los médicos objetores deban quedar señalados y apuntados en una lista en la que tienen que explicar los motivos de su objeción. Y no al revés. Edmundo Bal insiste en que hay que seguir trabajando para «mejorar» la ley.

Albert Rivera

Este viernes, Ciudadanos celebra elecciones internas para cubrir 23 puestos en el Consejo General (máximo órgano entre congresos) que han quedado vacantes por expulsiones o bajas del partido. «¿El PP les está intentado deshacer como un azucarillo?», le preguntamos. «Ciudadanos -dice- no se va a extinguir ni se va a liquidar y este proyecto liberal tan necesario para España va a seguir adelante».

A Fran Hervías lo llama «contratado del PP» (que técnicamente es lo que es), pero Edmundo Bal diferencia y no cree que Albert Rivera esté maniobrando en la sombra para integrar Ciudadanos en el Partido Popular. Reconoce que no habla con él, aunque sí con Villegas y que le transmite que están centrados y felices en su nueva actividad profesional: «Estoy convencido -dice Edmundo Bal- de que cuando Albert dijo que dejaba la política es fiel a su palabra. Siempre la ha cumplido. Nunca me ha fallado».