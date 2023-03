Una diputada de ERC con sueldo de 88.175 €: «Soy de esa clase social que no encuentra piso»

En pleno debate sobre la toma en consideración de la ley balear sobre arrendamientos urbanos con la que el Gobierno de Francina Armengol pretende topar los alquileres, a diputada de ERC Pilar Vallugera ha enloquecido durante su intervención, llegando a afirmar que con 88.175 euros de sueldo anual «soy de esa clase social que no encuentra piso». Aunque antes ha recordado que «yo he venido a aquí a intentar a avanzar en la independencia de mi país, pero no por eso voy a dejar colgada la ciudadanía que lo está pasando mal».

Cabe tener en cuenta que la diputada separatista cobra 63.926,90 euros más que la inmensa mayoría de españoles. Pues el sueldo medio en España en 2021 se situó en los 24.248,78 euros. Además, el grupo parlamentario del que Vallugera forma parte dijo que abandonaría el la Cámara Baja hace años cuando Cataluña se convirtiera en un estado independiente. De momento siguen en su escaño cobrando y marcando la agenda al Gobierno socialcomunista. Aunque la parlamentaria ha dejado un aviso a PSOE y Podemos de que «están dejando el Estado peor de cómo lo encontraron». «Pactan con nosotros una cosa y escriben otras, y eso no es buena fe negociadora», les ha reprochado.

Vallugera ha sido muy crítica con el PSOE por su posición en materia de vivienda ya que, desde su punto de vista, no están cumpliendo con el marco competencial autonómico que permitiría a las Comunidades Autónomas tomar decisiones como la regulación del alquiler sin tener que pedir permiso al Congreso. «A lo mismo que planteaban en el Parlamento de Baleares y Valencia, aquí votan en contra», ha afeado.

«Para qué sirve en los Països Catalans votar al PSOE en sus diferentes marcas, si votan una cosa en los parlamentos regionales y luego la contraria en el Congreso… no sirve para nada más que para regalarle los oídos a los ciudadanos», ha criticado la diputada separatista. Pilar Vallugera asegura que «el proyecto de ley de Vivienda que nos presentaron no hay por dónde cogerlo».

La diputada ha pedido al PSOE «que lleven un registro de lo que van a prometer en campaña, porque la falta de coherencia es la que determina la extremada lejanía que los ciudadanos perciben de los partidos políticos. Vallugera también le ha pedido a Pedro Sánchez que le diga a Nadia Calviño que con esto manda la ministra de Movilidad, Agenda Urbana y Movilidad Raquel Sánchez y que «va a haber tope al incremento de alquileres, por que si no con nosotros no va a haber ley».