La Diputación socialista de Zaragoza creará otro premio taurino: «¡Basta de politizar los toros!»

Pocas decisiones habrán sido tan malinterpretadas en los mentideros taurinos como la supresión de los premios que otorgaba la Diputación Provincial de Zaragoza. Justo al terminar esta última Feria del Pilar, la institución gobernada por el PSOE decidió retirar los tradicionales premios que daba. Esto se dedujo como una estocada al sector acorde con la deriva antitaurina del Gobierno de España.

De hecho, no fueron pocos los que tras el anuncio del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, vieron en esta Diputación zaragozana una posición de avanzadera. Algo un tanto peregrino si se conoce de cerca esta Institución y las personas que la componen, puesto que el propio presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, es un declarado taurino, y ha llegado a reconocer la tauromaquia como «el arte más exquisito».

Diputación de Zaragoza: premios taurinos

Si bien, con el revuelo ocasionado por la decisión de suprimir los ocho premios taurinos que se daban anualmente tras la Feria del Pilar, la Diputación de Zaragoza confirma a OKDIARIO que en la próxima feria volverá a conceder un nuevo premio. Eso sí, «más atractivo que los que se daban antes», señalan.

Desde la institución están hartos de la instrumentalización de la tauromaquia desde la política: «¡Basta de politizar los toros!», nos comentan. Según explican desde la Diputación, el motivo por el cual se retiraron todos estos premios se debe a que el formato «era inviable».

«La Diputación de Zaragoza otorgábamos los premios taurinos, pero los premiados no venían a recogerlos porque son muchos premios los que se conceden y la logística para concitarlos a todos se volvió misión imposible», señalan.

«Nuevo formato»

Hay que adentrarse en la idiosincrasia de la feria zaragozana para entender cómo la Diputación fue cogiendo año a año el testigo de premios que daban otras peñas que dejaban de existir o que no tenían medios para darlos: «Así hemos acabado con ocho premios y sin presupuesto para poder hacer una ceremonia en consonancia para que el torero no le cueste nada. Desde 2018, pese a concederse, no se llegaban a entregar».

«El sentido de estos premios en la sociedad zaragozana ha cambiado radicalmente desde que comenzaron. Hace décadas se celebraba una multitudinaria cena el once de octubre con alrededor de 300 comensales organizada por la asociación de peñas, el Ayuntamiento y la Diputación. Esta cena cubría los gastos posteriores de desplazamientos de los premiados. De 300 hemos pasado a 30», señala.

«Esto no significa que la afición haya decaído, sino que las costumbres de relacionarse con la Feria han cambiado. No ha habido relevo generacional dentro de las peñas. Por eso, decidimos retirar finalmente estos premios, pero dado el revuelo y la voluntad popular de que se sigan dando, volveremos a dar un premio taurino en la Diputación para la próxima feria», confirman. El nuevo premio «tendrá un formato diferente y atractivo» y esperan «poder consensuarlo con las peñas y entidades taurinas».

Apoyo a la fiesta

De hecho, el premio taurino Al Triunfador de la Feria que daba el Ayuntamiento de Zaragoza lo continuó otorgando la Diputación Provincial, durante la legislatura que gobernó el alcalde de ultra izquierda Pedro Santisteve, quien decidió retirar este trofeo que se instauró en 2015, así como la eliminación del programa oficial de Fiestas. «Una anécdota que no se suele destacar, y que refuta las opiniones desatadas sobre el boicot de esta institución a la fiesta», destacan.

Un supuesto boicot que ha sido a veces denunciado por las propias filas del PP y de Vox. Pues es una realidad que la fiesta nacional se ha convertido en un caladero de votos ante los ataques antitaurinos de los ministros de Sumar, tanto de Pablo Bustinduy, como de Ernest Urtasun, como de Yolanda Díaz.

Algo que afeó el propio presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, tras el anuncio del Gobierno de Aragón de instituir el nuevo premio Nicanor Villalta: «Se puede estar a favor o en contra de los toros, nosotros desde luego los apoyamos y por eso en el último pleno aprobamos una moción en la que volvimos a reconocer la importancia de la tauromaquia y exhortamos a las demás administraciones a protegerla y fomentarla».

Revista taurina

Además, los socialistas han dado muestras continuadas de apoyar a la feria. La última es sin duda alguna una prueba irrefutable. La publicación de una nueva revista taurina este mes de junio con carácter bianual y gratuita, que ha sido celebrada incluso por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por «el apoyo a la fiesta».

Su impulsor ha sido el antes mencionado Francisco Martínez, asesor del presidente de la Diputación, que como historiador hay que reconocerle haber logrado lanzar una revista sin semejanzas en el mundo editorial actual, y que ha llegado a enviar tanto al ministerio de Cultura, como de Educación, Agricultura y al propio Pedro Sánchez.