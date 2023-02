Yolanda Díaz no hará campaña por Sotomayor y rechaza apoyar a los candidatos de Podemos el 28M

Yolanda Díaz no pedirá el voto por el candidato de Podemos al ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, ni hará campaña por la formación morada en la campaña del 28 de mayo. Así lo transmiten fuentes de su entorno en conversación con OKDIARIO, que evidencian su voluntad de «coger distancia» del partido de Ione Belarra ante el posible fracaso de la candidatura del ex atleta. Los sondeos de este periódico le dejan fuera del Palacio de Cibeles al no lograr representación municipal.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, a propuesta de Unidas Podemos, se descuelga así de forma completa de la campaña del partido que la hizo ministra. Hasta ahora, Díaz, en las campañas de las elecciones andaluzas o castellanoleonesas -las dos últimas que se han celebrado-, había protagonizado algún acto sin presencia de los principales dirigentes de la organización para aprovechar su tirón ante los electores al ser la más bien valorada del Ejecutivo.

Mientras ultima el lanzamiento de su nueva propuesta política, Sumar, Yolanda Díaz trata de marcar diferencias con los que hasta ahora eran sus compañeros de partido. Y es que la relación entre la ministra de Trabajo y Belarra, Irene Montero o el resto de altos cargos de Podemos es prácticamente inexistente. «Ni se hablan», reconoce una fuente conocedora del día a día del funcionamiento de Unidas Podemos. Y la posibilidad de que concurran en la misma candidatura Díaz y los morados es «cada vez más remota».

En paralelo a su negativa a hacer campaña por Podemos en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, «aunque se lo pidan», como han hecho anteriormente desde la dirección de Belarra, Díaz sí tiene previsto participar en algún acto electoral del alcaldable de Compromís en Valencia, Joan Ribó; del candidato a la presidencia de la Generalitat por el mismo partido, Joan Baldoví; o incluso de la candidata de Más Madrid, Mónica García. También se prevé que la vicepresidenta arrope al candidato del Proyecto Drago a la presidencia de Canarias, Alberto Rodríguez. Son sus nuevos aliados de cara a las elecciones generales de finales de año.

El apoyo que preste Díaz a todos estos candidatos «será a título personal», según reconocen en su entorno. Pues Sumar no se presenta a estos comicios. Sus impulsores, con la mirada puesta en las Generales, quieren alejar cualquier posibilidad de relacionar un mal resultado en las urnas de mayo con el proyecto de Díaz. Se trata de que no le anoten un fracaso antes de hora.