Díaz cita a Podemos para “examinar la relación con el PSOE en el Gobierno” tras una charla con Sánchez

La debacle que ha sufrido la izquierda en Andalucía, en concreto los partidos que forman la coalición en España, amenaza con tener consecuencias en el día a día del Gobierno. Aunque, por ahora, no de gran calado. Más bien a nivel de roces y querer marcar territorio. Este martes, antes del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han mantenido una breve charla de tan solo unos minutos, según ha podido saber OKDIARIO. No ha sido una conversación en profundidad ni en la que hayan tomado ninguna decisión más allá de tener una conversación más tranquila y sosegada en los siguientes días -aunque Díaz ahora estará de baja médica y Sánchez de viaje-. La vicepresidenta, en las próximas horas, convocará a los principales dirigentes y mandos de Podemos e Izquierda Unida -las dos organizaciones que conforman el espacio de Unidas Podemos- para abordar lo sucedido y tratar de encontrar soluciones. Algunos dirigentes podemitas no descartan que en ese encuentro, que se prevé tenso, algunos pida «cortar cabezas» dentro de Unidas Podemos.

La presión entre los socios será bidireccional. Del PSOE hacía Podemos y de Unidas Podemos hacía el PSOE. Los primeros, en concreto barones y algunos de los principales dirigentes, exigen a Sánchez que marque más distancias con ellos, que les trate como el socio minoritario que són obligándoles a asumir un desgaste superior imponiendo las tesis socialistas e incluso los hay que le piden que rompa ya y los eche del Ejecutivo, «porque nos están destrozando». Desde Unidas Podemos, donde el debate es mucho más profundo por quien tiene la culpa del mal resultado que obtuvieron -si Podemos o Díaz-, estos intentarán escorar aún más hacía la izquierda al Partido Socialista de aquí al final de la legislatura. El choque de trenes parece insalvable.

Entre las formaciones que apoyan al Gobierno no hay sensación de tener la culpa del fracaso. Y por eso, la mayoría, están en shock. Son incapaces de hacer una lectura que se aproxime a la realidad de lo ocurrido. En las filas socialistas lo achacan a problemas de comunicación, a no saber vender la acción gubernamental y a de «darle demasiado cuartelillo» a sus socios, mientras que en Unidas Podemos la lectura es radicalmente la contraria, el creer que no se ha hecho todo lo que se había prometido y esperaba su electorado. El único actor que de momento ha optado por un silencio sepulcral en toda esta partida, desde el domingo, es Podemos. En privado algunos señalan hacía Yolanda Díaz a la que Izquierda Unida defiende y trata de proteger. «Es la única que logró movilizar a los nuestros con actos multitudinarios» señalan.