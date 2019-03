El desternillante vídeo de Carmena imitando a un turista francés en el entierro de la sardina

La regidora de Madrid, Manuela Carmena, ha protagonizado este miércoles un divertido monólogo en el Entierro de la Sardina. Ha imitado a un turista preguntando por qué el pescado de la ciudad es tan buen pese a no tener mar.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha imitado este miércoles a un turista en la capital durante su discurso de Carnaval. “Cuando llega un turista con ese acento nos pregunta: ‘¿Cómo tenéis este pescado tan bueno en Madrid si no tenéis mar?’ Es uno de nuestros secretos que no vamos a desvelar”, ha comentado la primera edil entre risas.

La exjueza ha dejado, además, una críptica indirecta en su discurso que ha sido la comidilla en los corrillos posteriores al acto oficial. Con tono misterioso ha reiterado hasta tres veces que ella rechaza “regalos envenenados”, sin aclarar a qué se refiere. Se ha marchado en sus muletas recién estrenadas sin aclarar a los periodistas qué son para ella esos regalos envenenados.

Manuela Carmena ha rechazado en su intervención “regalos envenenados”, una críptica indirecta que no ha querido aclarar

Por otra parte, Carmena ha enterrado “las actitudes que van en contra de la acogida y la tolerancia” en el cofre en el que se sepultará a la sardina, una novedad de los carnavales de este año.

Una sardina en patinete

La alcaldesa ha recibido en la Plaza de la Villa a la Alegre Cofradía que este miércoles entierra a la sardina y pondrá fin a los carnavales para dar paso a la Cuaresma. Carmena, que ha sido investida con la sardina en patinete, un pin que se ha colado en la solapa porque, como le han explicado, ya no se puede circular en coche por Madrid Central.

Rodeada por concejales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, Carmena ha empezado su discurso señalando que un entierro siempre remite a lo que hay que tapar, esconder, olvidar porque no gusta. Este año la novedad es un cofre, donde se pueden meter aquellas ideas que a veces “se olvidan de seguir con ese espíritu de acogida y tolerancia” y que van contra el ADN de una ciudad “amigable”.

“Querellas inútiles”

“Que no nos entierren querellas inútiles, que seamos capaces de sumar y que no busquemos ‘esto o lo otro’ sino ‘esto y lo otro’ “, ha argumentado la regidora, que ha hecho una loa a la sardina y al mejor pescado que se come en España, el de Madrid, a pesar de no tener mar, algo que les llama la atención a los turistas.

Para Carmena, la sardina es de “una belleza indiscutible, es brillante, azul y plata, llena de propiedades”, igual que el vecindario de Madrid, que es un “pueblo humilde que sabe que el humilde está lleno de estética y belleza”. “Y ese pueblo demuestra una gran inteligencia porque no quiere regalos envenenados sino los que se ganan a pulso”, ha destacado.