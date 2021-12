El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha puesto de perfil en relación al niño acosado por el separatismo catalán en una escuela de Canet de Mar (Barcelona) por pedir su familia que reciba más clases en castellano y solicitar amparo judicial. «De lo que hemos conocido hasta ahora, yo digo que no hemos conocido todo lo que lo que hay que conocer para poder tomar una resolución», ha afirmado el ex ministro de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero y ex portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Gabilondo ha puesto la institución que preside al servicio del menor y de la familia acosada en caso de que «sus derechos» hayan sido «vulnerados». «El principal asunto es el derecho superior del niño que debe ser velado, de él y de su familia. Nadie debe ser intimidado ni acosado. Nadie debe recibir como imposición aquello que ha de hacer. Todos tienen el derecho ante el Defensor del Pueblo de expresarse cuando siente que sus derechos son vulnerados», ha señalado en una entrevista concedida a La noche en 24 horas de TVE.

El ex dirigente socialista no ha sido tan contundente a la hora de defender al menor y a la familia acosada por el separatismo en Canet de Mar. «De lo que hemos conocido hasta ahora, yo digo que no hemos conocido todo lo que lo que hay que conocer para poder tomar una resolución. Porque si se envía al Defensor del Pueblo, es exactamente para que el Defensor del Pueblo haga una investigación, y esa investigación esté vinculada al a su voluntad de defender los derechos y hacerlos supervisando la administración», ha afirmado textualmente.

El Defensor del Pueblo ha asegurado también que estudiarán el caso «con todo rigor y con toda seriedad» pero sin poner «por delante la resolución». «Voy a esperar a que estudiemos seriamente cuáles son los argumentos, que se vea qué es lo que de verdad está en coalición de derechos y nosotros, desde luego, lo resolveremos instando a las distintas administraciones a que cumplan o hagan cumplir sus obligaciones. Pero nosotros no somos un Ejecutivo, ni un juez, ni un Gobierno», ha zanjado Ángel Gabilondo.

«Preservar su protección»

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat y a la dirección de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) el Turo del Drac que «adopten las medidas necesarias para preservar la protección y la identidad del menor» cuya familia pidió para su hijo de cinco años un mínimo del 25% de las clases en español.

El TSJC ha dictado una providencia con motivo del acoso y de la vejación del separatismo catalán contra la familia denunciante en el que insta al consejero de Educación del Govern, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora del centro escolar, a garantizar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo».