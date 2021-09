La lava que sale del volcán de ‘Cumbre Vieja’, en El Paso (La Palma) ha cubierto desde que comenzó la erupción este domingo, 19 de septiembre, un total de 190,7 hectáreas destruyendo hasta el momento 420 edificaciones, además de 15,2 kilómetros de carreteras, según los datos del satélite del programa Copernicus de la Unión Europea.

De este modo, la lava ya cubre 10,6 hectáreas más que en el última actualización de la mañana de este viernes, mientras que las edificaciones arrasadas a su paso también han crecido en 30 inmuebles.

El programa Copernicus, coordinado a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), cuenta con dispositivos para la monitorización y seguimiento de las redes nacionales de alerta, situaciones potenciales de riesgo, incidentes y emergencias del ámbito de la protección civil.

El semáforo volcánico de la isla se mantiene en rojo, en situación de emergencia, y el proceso eruptivo continúa con una nueva boca que se ha abierto en la tarde de este viernes y que ha obligado a la evacuación de los núcleos poblados más cercanos.

Los palmeros, hartos

«Necesitamos ayuda urgente, lo hemos perdido todo» es el grito de desesperación de varios vecinos de La Palma que desconfían de las promesas de Pedro Sánchez sobre las ayudas que dice va a entregar a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Estos vecinos advierten a OKDIARIO que «lo que queremos de verdad no son promesas a largo plazo, no que nos prometan y nos dejen en el abandono». Recuerdan que «ya se ha visto otras veces, prometen y no llega nada o únicamente una pequeña ayuda» para justificar.

«Esto es urgente» señalan estos vecinos, porque «lo hemos perdido todo, nos hemos quedado sin nada». Los testigos con los que ha hablado OKDIARIO apuntan que «ahora es lo típico: foto, televisión y promesas» pero lo importante es «que nos ayuden, que no quede en palabras, que quede en hechos».