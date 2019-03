La alcaldesa de Logroño y vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra encabezará la lista de los populares riojanos al Congreso de los Diputados, en la elecciones del próximo 28 de abril.

La noticia la han dado a conocer en una rueda de prensa, convocada de manera urgente, en la que ha comparecido el presidente del partido en La Rioja, José Ignacio Ceniceros, acompañado de la propia Gamarra.

Precisamente la actual alcaldesa de la capital fue designada candidata a revalidar la alcaldía, hace apenas tres meses, si bien el adelanto electoral de las nacionales ha cambiado los planes de los populares riojanos.

Gamarra ha apuntado que a pesar de que son dos cargos compatibles – el de alcalde y diputado nacional – “considero que ambas responsabilidades tienen la suficiente entidad para estar al 200 por cien”, por lo que no optará encabezar la lista municipal, poniendo fin a 16 años de trabajo en el Consistorio logroñés, los últimos ocho como alcaldesa.

Ha indicado que la propuesta se la hizo ayer el propio Casado, aceptándola, por lo que el 15 de junio, cuando se conforme el nuevo Gobierno municipal, dejará al alcaldía de Logroño. Ha recordado el “compromiso” adoptó “con los logroñeses para trabajar con ellos, por ellos y para ellos”.

Para un político “el mayor orgullo es ser alcalde de la ciudad en la que uno nace y uno elige vivir; un orgullo que también tendré, si así lo deciden los riojanos, de ser diputada nacional del PP, y que ello sirva para que Pablo Casado gobierne el país el 28 de abril, en un momento muy delicado en el que se debe garantizar la estabilidad”.

Gamarra ha manifestado que “siempre me he guiado por una serie de principios como la seriedad, honradez, responsabilidad, el rigor, la transparencia y la dedicación, que me seguirán guiando, pero siempre por Logroño por delante, y La Rioja por delante”.

Ceniceros ha recordado que “en su momento” al presidente de la formación, Pablo Casado, le hizo la propuesta de que Gamarra encabezara dicha lista a la Cámara baja, y ahora “tras madurarlo” la Dirección Nacional, solo faltaba el visto bueno de la actual alcaldesa, que lo ha aceptado.

El líder de los populares riojanos ha mostrado su alegría por esta designación, al tiempo que ha agradecido a la alcaldesa de Logroño el trabajo realizado en el Partido Popular, en todas las tareas que se le han encomendado. “Es la mejor candidata que el Partido Popular en La Rioja podía presentar”, ha concluido.

Sobre el cambio de candidato a la alcaldía de Logroño ha señalado que se abordará próximamente en un Comité Electoral del PP. Finalmente, Ceniceros ha indicado que la próxima semana se conocerá la lista completa al Congreso y al Senado por el PP de La Rioja.