Cuca Gamarra (Logroño, 1974) ha hecho un llamamiento a concentrar el voto del centroderecha en el Partido Popular el próximo 28 de mayo para evitar que Pedro Sánchez pueda salir reforzado de cara a las elecciones generales. En una entrevista a OKDIARIO, la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, se muestra segura de la victoria del PP el 28M y del primer paso que ello supondrá «para que 2023 sea declarado como el año final del sanchismo». Cuca Gamarra afirma: «El sanchismo está acabado y el 28 de mayo empieza su final». Pero apela a no bajar la guardia y a no dispersar el voto del centroderecha: “Dividirlo puede beneficiar a Sánchez y reforzarle” [cara a las generales].

Unas elecciones municipales y autonómicas con márgenes tan ajustados son endiabladas. Apenas un puñado de votos va a marcar la diferencia el 28M en lugares clave del mapa político español. Un puñado de votos determinará si gobierna la coalición Frankenstein de Sánchez o el centroderecha en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. Pedro Sánchez se ha dado cuenta y ahora quiere reforzar el voto de Podemos. Apenas unas décimas de votos para los de Pablo Iglesias e Irene Montero podrían complicar las cosas al PP en la ciudad de Madrid o permitir que PSOE y Podemos sigan gobernando en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Extremadura.

Cuca Gamarra está de acuerdo con Carlos Mazón, barón popular en la batalla esencial del 28M en Valencia. «Dividir el voto entre el PP y Vox -ha dicho Mazón- es malo para el cambio en España». Para Cuca Gamarra eso es válido también para Ciudadanos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Pide no desperdiciar votos en partidos que, según las encuestas, no van a tener representación: «Si queremos consolidar a Almeida para que no gobierne la izquierda en la capital de España, hay concentrar el voto. Dividirlo, teniendo en cuenta que no van a sacar representación, puede convertir esos votos en votos perdidos».

Las elecciones del 28M son un preludio vital que marcarán el camino a las elecciones generales de final de año. Están a la vuelta de la esquina: apenas seis meses. Cuca Gamarra lo expresa así: «Si Sánchez coge oxígeno el 28M estará más fuerte para evitar el objetivo del cambio en España. El 28M se decide también el final del sanchismo».

PREGUNTA.- Si el PSOE resiste aceptablemente el 28M, ¿será más difícil desalojar a Sánchez de Moncloa en diciembre?

RESPUESTA.- Hay una corriente que circula por toda España: acabar con el sanchismo. Eso es cerrar una etapa en la política española donde prima y se ha instalado la mentira, la soberbia del presidente, su ineficacia y los pactos con sus socios. Que Bildu y los independentistas sean esenciales en la toma de decisiones y que el Código Penal se haya entregado a los delincuentes para bajarles las penas porque sus votos son decisivos para seguir en el poder. 2023 debe ser el año del fin del sanchismo y eso se decide también el 28M. Estos días veremos a alcaldes y candidatos socialistas decir que ni conocen a Pedro Sánchez, pero a quien se vota el 28M es al PSOE y a quien se puede reforzar el 28M es a Pedro Sánchez. Si Sánchez coge oxígeno el 28M estará más fuerte para evitar que consigamos ese objetivo que nos hemos marcado una grandísima mayoría de los españoles: el cambio y que en España vuelva a haber una política que esté a la altura del gran país que somos.

P.- ¿Qué será para el PP ganar el 28M? ¿Más votos que el PSOE en las municipales? ¿Cómo se va a medir eso?

R.- Para el PP ganar el 28M será, por supuesto, sacar más votos que el PSOE en toda España y gobernar en más comunidades y ayuntamientos que en los que gobernamos ahora. Este objetivo es factible y con ello daremos el siguiente paso: que Pedro Sánchez abandone en este mismo 2023 La Moncloa y que Alberto Núñez Feijóo afronte, junto a los españoles, una nueva etapa de esperanza y crecimiento para nuestro país.

P.- Si el PSOE resiste en la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, ¿será un fracaso para el PP?

R.- El PP trabaja para que el cambio sea posible en esas comunidades y, con ello, afrontar el fin del sanchismo. Invito a los ciudadanos de esas comunidades a que lo tengan muy en cuenta y que decidan desde la responsabilidad y pensando en el futuro.

P.- Dice Carlos Mazón: «Dividir el voto entre el PP y Vox es malo para el cambio en España». ¿Está usted de acuerdo?

R.- El centroderecha tiene una grandísima oportunidad y cada uno debemos ser conscientes del poder que tiene nuestro voto. Cuanto más unidos vayamos, la alternativa está más cerca. Dividir el voto puede llevarnos a que, al final, quien se beneficie sea Pedro Sánchez. Si no queremos que se beneficie Sánchez, debemos tenerlo muy claro al ejercer el voto.

P.- ¿Eso incluye el voto de Ciudadanos en la ciudad de Madrid?

R.- Sin duda. Si queremos consolidar a Almeida para que no gobierne la izquierda en la capital de España, hay concentrar el voto. Dividirlo, teniendo en cuenta que no van a sacar representación, puede convertir esos votos en votos perdidos.

«Sánchez ha blindado a los okupas con su política de vivienda»

P.- ¿El presidente Sánchez está en una tómbola de promesas? Lo último ha sido un Consejo de Ministros extraordinario para la sequía.

R.- Sánchez entró en campaña hace unas semanas después de cinco años sin hacer nada. Cree que los españoles no tenemos memoria. Como la tómbola de promesas en vivienda que llegan tras cinco años de incumplimientos. Sánchez no va a borrar una política de vivienda vacía por más que, ahora, sortee viviendas todos los días. Viviendas, por cierto, que nadie ha visto o que no son accesibles salvo para los okupas. Sánchez ha blindado a los okupas con su política de vivienda.

«Sánchez se cree que con un Consejo de Ministros extraordinario va a llover»

Lo mismo con el agua. Un Consejo de Ministros extraordinario no va a borrar cinco años de inacción. La sequía no es extraordinaria y era previsible. No ha hecho nada en cinco años y, por eso, la sequía es mucho más dura ahora. Los fondos europeos eran una oportunidad para haber planificado la construcción de las infraestructuras que necesitamos, pero las decisiones se han tomado desde el sectarismo para confrontar territorios y sectores. El agua es un asunto de estado que no debe politizarse y debe tratarse con rigor en el marco del Pacto Nacional por el Agua que ha propuesto el presidente Feijóo entre territorios, sectores, agricultores… para abordar las inversiones necesarias. Sánchez se cree que con un Consejo de Ministros extraordinario va a llover y que, con eso, arreglará la sequía después de cinco años sin hacer nada.

P.- El Banco de España ha cuestionado nuevamente la reforma de las pensiones. ¿Sánchez pasa la pelota al siguiente Gobierno?

R.- Sin ninguna duda. Sánchez hace dos cosas. Por un lado, hace corta y pega de nuestras medidas, que son buenas para los españoles. Ojalá nos copiara más, como ha hecho en los avales para las viviendas. O como le hemos reiterado esta semana que haga con el 0% de IVA a los alimentos básicos para que sean accesibles a las rentas más bajas. Eso sí es justicia social, ya que tanto les gusta hablar de ella. O en impuestos: que deje de recaudar a nuestra costa y adecúe la recaudación al poder adquisitivo real de los españoles. Pero, junto al copia y pega, Sánchez suele dar la patada hacia adelante con tal de ir superando obstáculos. Y eso es lo que ha hecho con las pensiones. Nosotros coincidimos con el Banco de España, que, además, ya se lo advirtió al Gobierno. La reforma no garantiza la sostenibilidad de las pensiones en el futuro, entre otras cosas, porque no incentiva las políticas económicas adecuadas para crear empleo y que haya cotizantes futuros. España está dejando de ser un país en el que invertir por la inseguridad jurídica, la presión fiscal y los ataques constantes del gobierno al empresariado. Además, para garantizar las pensiones hay que fomentar la natalidad y que haya futuros cotizantes. Todo esto falla ahora. El PP reconducirá esta situación.

P.- ¿Sánchez intenta comprar votos con estas medidas de última hora?

R.- Sí. Absolutamente. Sánchez ha sacado la chequera porque las alarmas se han disparado en Ferraz y Moncloa por la debacle que pueden tener el 28M. Los españoles son adultos y saben cuándo les intentan comprar con medidas que hipotecan su futuro. A los jóvenes no los va a comprar por 400 euros. No van a caer en la trampa del sanchismo.

P.- ¿Sánchez debe aclarar quién paga el jet privado en el que vuela y dar explicaciones del Falcon que usa para ir a los mítines?

R.- Sí. La democracia exige transparencia. Debe dar cuenta de los recursos públicos y, sobre todo, si lo hace en campaña electoral. Porque está usando recursos públicos como secretario general del PSOE. Esta estrategia de hacer campaña poniendo un acto oficial antes de un mitin para usar el Falcon es un fraude. Sánchez quiere ejercer el poder con los mínimos controles posibles y se cree que lo que pertenece al estado le pertenece a él.

P.- Si resiste el sanchismo el 28M, ¿cree que habrá una campaña mediática para poner en duda el liderazgo de Feijóo en el PP?

R.- El sanchismo está acabado y el 28 de mayo empieza su final.

P.- ¿Feijóo está tranquilo?

R.- Tranquilísimo. Porque tiene la conciencia tranquila del trabajo bien hecho y de estar dándolo todo por el futuro de nuestro país.

P.- ¿Se ven en Moncloa en diciembre?

R.- Estamos haciendo todo lo que está al alcance de nuestra mano para que España tenga una alternativa, que los españoles puedan decidir ese cambio y que el próximo presidente del Gobierno, a final de este mismo año de 2023, sea Alberto Núñez Feijóo.

P.- ¿Se la juega Sánchez el 28M, pero no Feijóo?

R.- Se la juega España y eso es lo más importante.

Vea completa la entrevista con Cuca Gamarra