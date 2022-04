En una nueva votación de infarto y tras negociaciones hasta el último minuto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante el decreto anticrisis con las medidas impulsadas por el Ejecutivo para tratar de paliar los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania. El apoyo de los proetarras de EH Bildu ha sido decisivo para que este decreto haya sido aprobado en la votación de este jueves en el Congreso de los Diputados.

Este paquete de medidas ha sido aprobado por 176 votos a favor en la Cámara Baja. PSOE, Podemos, PNV, PDeCAT, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el PRC han votado sí. PP, Ciudadanos, Vox y ERC lo han rechazado. En total, 172 noes.

«Una vez más, actuaremos con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía y hoy aprobaremos este decreto, porque la gente no puede ni debe ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este Gobierno», ha asegurado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, durante su intervención en el estrado del Congreso para justificar la decisión de su partido. El apoyo de la formación liderada por Arnaldo Otegi ha sido esencial para la aprobación del decreto económico tras la negativa de ERC.

Los separatistas catalanes han mostrado su rechazo por el presunto espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los líderes independentistas. «El Gobierno no asume responsabilidades por el espionaje del caso Pegasus. El voto de ERC es un voto por la defensa de los derechos y las libertades más fundamentales, en defensa de la ciudadanía y la democracia», han sostenido desde ERC.

Cabe recordar que el PSOE permitirá la entrada de EH Bildu y de ERC en la Comisión de Secretos Oficiales, que controla los secretos de Estado y cuya composición se votará esta misma tarde en el Congreso. Sería la primera vez que los separatistas estén representados en este órgano y podrán solicitar información sensible del Estado en manos del CNI.

El no del PP

Por su parte, el PP ha votado en contra del decreto económico debido a que el Gobierno no ha incluido las medidas que le propuso el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión con Pedro Sánchez en Moncloa hace unas semanas: la actualización de la tarifa del IRPF para las familias con rentas medias y bajas; la reducción del IVA del gas y la electricidad al mínimo habilitado por la Comisión Europea (5%) y medidas para agilizar la ejecución de los fondos europeos y racionalizar el gasto burocrático y el tamaño del Gobierno «en aras de una mayor solidaridad con las estrecheces que afrontan muchos ciudadanos en la actualidad».

El Ejecutivo de Sánchez sí que aceptó a que el decreto se tramitara como proyecto de ley, como le solicitaban los populares. Sin embargo el PP ha optado por votar no al no incluir ninguna medida propuesta por Feijóo. «Hoy asistimos al cambalache del señor Sánchez con los herederos de ETA. El Gobierno ha elegido a Bildu frente a los partidos constitucionalistas. Ustedes no son de fiar», ha explicado el diputado del PP Jaime de Olano en su intervención en el estrado del Congreso.