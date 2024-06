Cómo consultar en el BOE la Ley de Amnistía

Pedro Sánchez sigue jugando con los tiempos con la Ley de Amnistía y todo hace indicar que esperará a las elecciones europeas que se celebran este domingo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tras ser aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, el Gobierno está perpetrando otra maniobra política para que no sea oficial antes de que los españoles acudan a las urnas este 9 de junio. Todo lo que debes saber sobre la Ley de Amnistía y su publicación en el BOE.

El pasado 30 de mayo fue un día negro para la historia de España después de que el Congreso de los Diputados votara a favor de la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez tras conseguir 177 síes por parte de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el ex ministro José Luis Ábalos, frente a los 172 noes de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. Todo ello después de que el Senado vetara una nueva norma que dejará sin efecto las condenas a los independentistas que participaron en el procés.

De esta forma, a cambio de los 7 votos que Pedro Sánchez necesitaba para seguir en el Gobierno cuatro años más, la Ley de Amnistía beneficiará a los dirigentes de Junts y ERC además de los 12 CDR procesados y a los Tsunami Democratic. En total 372 personas como informa el Gobierno y más de 1.000 según indican los independentistas, saldrán beneficiadas de una de las normas más polémicas de la historia de España. Aquí está incluido un Puigdemont que podrá volver a pisar España después de varios años en el exilio.

¿Por qué no se publica la Ley de Amnistía en el BOE?

La Ley de Amnistía será oficial una vez esté publicada en el Boletín Oficial del Estado pero este hecho se está demorando y parece que el motivo son las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este 9 de junio. El temor del Gobierno a que los españoles castiguen al PSOE en las urnas tras la aprobación de esta polémica ley ha hecho que el ejecutivo frene los tiempos en toda una maniobra política.

Así que desde el independentismo están metiendo presión al Gobierno ante el retraso de la publicación Ley de Amnistía en el BOE. «La pregunta es por qué el Gobierno está reteniendo una decisión legislativa y en lugar de llevársela inmediatamente al rey la mantiene en un cajón», ha dicho recientemente Gonzalo Boye, abogado y portavoz de Carles Puigdemont. El letrado también dijo que están «reteniendo» la publicación de la ley para que no le perjudique en la campaña de las europeas porque tiene «miedo al empuje electoral».

Siguiendo esta línea, Alberto Núñez Feijóo también afirmó durante el fin de semana que el Gobierno está demorando la publicación de la ley por tener «miedo a sus efectos». «¿Pero esto no era el fin ya el fin del procés? ¿Porque ahora piden un referéndum? Y si tanta reconciliación supone, ¿por qué no la publican en el Boletín Oficial del Estado para reconciliarse cuanto antes?», dijo. «Le tienen miedo a los efectos de esa ley porque es ilegal, Por eso no la publican, y esperarán a después. Pues bien, este es el triunfo de la peor política», indicó en un mitin previo a las elecciones al Parlamento Europeo.

Por ello, Félix Bolaños quiso salir a dar la cara en rueda de prensa para explicar una maniobra política que está volviendo a televisar el Gobierno. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes dejó claro ante los medios de comunicación que la Ley de Amnistía se publicará en el BOE «como cualquier otra» una vez que «se concluya con los diferentes pasos de su tramitación». «Ni un día antes, ni un día después», afirmó tras ser preguntado por el calendario para la publicación de la ley.

El proceso de la Ley de Amnistía en el BOE

La Ley de Amnistía será oficial una vez esté publicada en la Boletín Oficial del Estado. Después de ser aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, el Gobierno dejó claro que la Ley de Amnistía no sería inmediata y que se publicaría «en los próximos días». Para ello, primer tendría que hacerse oficial en el Boletín de las Cortes (este proceso tarda en torno a siete días) y posteriormente en el Boletín Oficial del Estado.

Antes que la Ley de Amnistía sea oficial en el Boletín Oficial del Estado la norma tiene que pasar por el ministerio y la la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que es la encargada de llevar a cabo la gestión de la firma con el Rey. De ahí se entiende la crítica del abogado de Puigdemont que afirmó que la norma no ha sido puesta a disposición de Felipe VI por intereses del Gobierno.

Según reza el artículo 91 de la Constitución, Felipe VI tiene 15 días de plazo para hacer efectiva la sanción de las leyes. Una vez esté estampada su firma sobre el papel, el propio ministerio la hará pública en el BOE. Todo hace indica que esto sucederá después de las elecciones al Parlamento Eurocopa que se celebran este domingo. Una vez publicada, los ciudadanos que lo deseen pueden acudir al Boletín Oficial del Estado vía online para poder comprobar la ley.