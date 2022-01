La Lotería de Navidad no deja de generar polémica todos los años. Pero ahora el escándalo es mayúsculo. Al menos 56 números del pasado sorteo de diciembre que fueron cantados por los Niños de San Ildefonso no constan ahora como premiados en la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y en su lugar aparecen otros parecidos. Los agraciados que tenían esos números no logran cobrarlos porque no constan en el listado oficial y ya han reclamado oficialmente.

Los afectados se cuentan de momento por centenares y 56 números pueden no parecer mucho entre las 1.794 pedreas premiadas con 1.000 euros por serie, unos 100 euros por décimo, pero elevado a números mayores si se hubiesen vendido todos los décimos de todos los billetes de esos números estamos hablando de 9.600.000 euros en premios que han volado y se ha quedado Hacienda o al menos no va a pagar de momento. Al otro lado de la moneda están los que sí resultaron agraciados pero su número no está cantado en directo. Si no acudieron al listado oficial de la SELAE y se fiaron sólo del recogido a oído en el salón de loterías han podido deshacerse por error de los décimos premiados.

¿Pero cómo es posible que se canten mal 56 números y quién es el culpable? Olga Majoral, abogada barcelonesa que ha comenzado a recoger las primeras denuncias en su bufete, explica a OKDIARIO que «como siempre Loterías y Apuestas del Estado trata de culpar al más débil que son los niños de San Ildefonso que cantan los números y dicen que los han cantado mal, pero alguien debería asumir sus responsabilidad porque no hablamos de un bingo entre amigos en unas vacaciones en el pueblo, estamos hablando de un sorteo millonario que se supone que se celebra con todas las garantías y hay un interventor que debería fiscalizar en tiempo real que el número es el correcto porque hay gente siguiendo el sorteo en directo que cuando no cantan sus números los tira a la basura o si lo comprueba en los diarios que teclean en tiempo real ese número tampoco saldrá». Hablamos de un sorteo al que juegan unos 25,5 millones de españoles que se gasta una media de 66 euros por español.

El bufete de Majoral Bustos ha recopilado todos y cada uno de estos 56 fallos y los ha cotejado con los números que sí resultaron premiados según la lista oficial. Esta lista puede consultarse en su blog. El despacho de Olga Majoral llegó al caso por un empresario de Rubí que compró 52 décimos del 59.395, cantado durante el sorteo, pero que luego resultó no estar premiado. En este caso hablamos de una pérdida de 5.200 euros.

Otro de los casos que ha trascendido de este peculiar sorteo de Lotería de Navidad es el de Montserrat Massana, una empresaria de Viladecans, compró 74 décimos del 29.281, número que fue cantado en la pedrea, a 100 euros el décimo un total de 7.400 euros y del cual a día de hoy no ha podido cobrar nada puesto que dicho número no aparece en la lista oficial de premiados.

«No entendemos que quieran ocultar lo ocurrido por parte de la SELAE, no parece una buena práctica de transparencia. La dinámica del sorteo no funciona como está establecida y debe cambiar», añade Majoral que ya ha presentado un Recurso Administrativo ante Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para «cobrar los números cantados como el resto de premiados y que la dinámica del sorteo cambie para que se pueda comprobar tu número en tiempo real». En caso de que la reclamación no sea atendida positivamente los afectados acudirán con su denuncia ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, porque «no creemos que haya un ilícito penal, no vemos fraude de momento aunque mucha gente se hace preguntas de cómo es posible que esto ocurra con 56 números en el mismo sorteo».

Mientras la sombra de la sospecha planea sobre el sorteo, la SELAE se escuda en que el único listado oficial es el suyo y que cuando acaba el sorteo, se contrastan todos los premios y números de todas las tablas, punteando los listados informáticos por los miembros de las cinco mesas. Después en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y para la confección definitiva y oficial de la lista, se repasan nuevamente todos los números y su correspondiente premio.

No es la primera vez que el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional sufre este tipo de incidentes, ya que en el del año 1987 una de las niñas cantó por error el Gordo como si fuera una pedrea y en 1986 se olvidaron de cantarlo. Tampoco podemos olvidar el año que las bolas cayeron por todo el escenario del Palacio de Loterías, mientras los encargados las recogían una a una.

De momento las víctimas de la Lotería de Navidad no paran de acudir a Majoral que «esta misma tarde de viernes he recibido varias llamadas de gente de Madrid afectada por este asunto y algunos son empresarios que han repartido entre su empleados, pero otros incluso participaciones entre amigos o familiares con el consiguiente prejuicio, por eso creemos que se deberían premiar también esos 56 números cantados», confirma a OKDIARIO.