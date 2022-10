El todavía presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, encargó un informe técnico sobre quién debería sustituirle en esos cargos ante una inminente dimisión. El Gabinete Técnico concluyó que, con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondería al presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ocupar la vacante de Lesmes. Pero, al menos 17 de los 18 vocales que actualmente conforman el órgano de gobierno de los jueces no apoyarán Marín como presidente del Consejo y tampoco acatarán el informe por considerarlo «erróneo». Según ha podido saber OKDIARIO, este martes los vocales conservadores se reunirán para debatir, entre otros asuntos, quién será el presidente del CGPJ si, como parece, Lesmes termina dimitiendo.

El Consejo lleva casi cuatro años en funciones debido a la incapacidad del PSOE y PP de ponerse de acuerdo y acordar su renovación. Durante este tiempo, el órgano de gobierno de los jueces se ha ido descabezando, un hecho que merma uno de los Poderes del Estado: el Judicial. Sus miembros se han reducido de 20 vocales a 18 tras una jubilación y un fallecimiento; desde octubre de 2019 tampoco tiene vicepresidente debido a la jubilación de Ángel Juanes y el máximo responsable, Carlos Lesmes, ha anunciado en el Pleno del pasado jueves que dimitirá esta semana.

Hasta el momento, el cargo de vicepresidente del Tribunal Supremo –que sustituía a Lesmes en los supuestos de ausencia o enfermedad– ha sido cubierto interinamente o en funciones por el presidente de Sala del Alto Tribunal más antiguo, Francisco Marín Castán. Es un magistrado conservador que pertenece a la asociación de jueces Francisco de Vitoria. En el Consejo quien reemplazaba a Lesmes, en los casos de ausencia, y presidía los plenos era el vocal más antiguo, no el de mayor edad sino el que tenía más antigüedad en la carrera judicial, que en este caso esta figura recaía en el recientemente jubilado Rafael Fernández Valverde.

Sin embargo, el informe del Gabinete Técnico del Consejo establece que, tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial, conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como «una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ».

Añade: «Excluida la doble vía de sustitución, esta ha de proveerse como canal único a través de la vicepresidencia del Tribunal Supremo, a cuyo titular atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en sus artículos 590 y 591.1 la función de sustituir al presidente». Es decir, concluye que la presidencia de ambos órganos –del Supremo y del Consejo– deben recaer en la misma persona y, por tanto, Marín Castán ocuparía el cargo de Lesmes en su plenitud.

Reunión

Los vocales del Consejo –tanto los denominados conservadores como los progresistas– no acatarán ese informe. Se muestran tajante: «No lo vamos a seguir, el contenido de ese informe es erróneo e ilegal», explican a OKDIARIO.

Por este motivo, según ha podido saber este periódico en exclusiva, los vocales conservadores tratarán este asunto en una reunión que se desarrollará este martes. En el encuentro, además de abordar la propuesta de posibles candidatos al Tribunal Constitucional, acordarán quién será la persona que sustituya a Lesmes, en caso de dimisión, al frente del Consejo para garantizar «seguir trabajando con absoluta normalidad, con lealtad institucional y con máxima responsabilidad», según explican fuentes consultadas.

Por el momento, no se han barajado nombres, pero, si siguen el criterio establecido, el vocal más antiguo del Consejo es Rafael Mozo tras la jubilación de Valverde. Éste sería el candidato para presidir el órgano de gobierno de los jueces en sustitución de Lesmes provocando una situación inédita en el Poder Judicial: una bicefalia entre el CGPJ y el Tribunal Supremo.

Dimisión

Lesmes, durante su discurso en el acto de inauguración del año judicial celebrado en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey Felipe VI, anunció la posibilidad de dimitir en unas semanas si el Gobierno y el principal de la oposición no avanzaban en la renovación del CGPJ.

El pasado jueves, durante la celebración del pleno, Carlos Lesmes transmitió personalmente esta decisión a los vocales y añadió: «En el discurso de apertura del Año Judicial aseguré que tomaría una medida en unas semanas». Y recalcó: «Y semanas no son meses». La semana a la que se refería Lesmes caduca este viernes, por lo que fuentes judiciales sopesan que presentará la dimisión este jueves o viernes si no hay un acuerdo inminente entre el PSOE y el PP. Una decisión «irresponsable que crea un problema adicional al Poder Judicial y que no soluciona nada», afirman las mismas fuentes.