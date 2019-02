El director de TV3 se apunta a la manifestación en apoyo a la libertad de los golpistas

A nadie puede extrañar que TV3 actúe como el aparato de propaganda del golpe de Estado de la Generalitat pues su director, el valenciano Vicent Sanchis, jamás ha ocultado que es un hooligan del sector más radical del independentismo.

Sanchís ha participado hoy en la manifestación organizada por la ANC y los partidos separatistas para exigir la libertad de los 12 golpistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. La finalidad del acto es presionar y coaccionar a los magistrados del Supremo, para que dicten sentencias absolutorias a Oriol Junqueras y el resto de procesados.

Como muestra el vídeo que acompaña a esta información, el director de TV3, que destina 300 millones de euros públicos anuales a promover el golpe de Estado, se encontraba entre los asistentes a la manifestación de Barcelona, escuchando atentamente todos los discursos. Y se ha mostrado molesto en algunos momentos al comprobar que estaba siendo grabado.

Ya antes de ser nombrado director de TV3, el periodista valenciano actuó como propagandista del independentismo en distintos actos organizados por la ANC. En una de estas charlas ofrecida en junio de 2016 en Tàrrega, Sanchis recalcó que “la independencia es la única garantía y posibilidad que tenemos de ser un país moderno y en progreso”, y se mostró partidario de incorporar al movimiento secesionista a Podemos y a los Comunes de Ada Colau. En buena medida, el presidente Quim Torra ya lo ha conseguido.

“Hacer la guerra contra el Estado”

“Si algo le reprocho a la CUP”, afirmó, “es que ellos están por la guerra contra el sistema, pero sólo la hacen en lugares en los que no hace falta. La guerra contra el sistema y contra el Estado hay que hacerla en el área metropolitana, Hospitalet, Cornellá y Badalona, porque es donde hay más gente que cree que vale la pena estar en España, gente que vota a opciones políticas españolistas como Ciudadanos, el PSC y Podemos. Allí es donde la CUP debe hacer proselitismo”.

Según constató, a la CUP sólo le votan “los antisistema catalanistas de Gràcia y los anticapitalistas catalanistas independentistas del barrio de Sants. Muy bien, enhorabuena, ya lo sabíamos”, ironizó. También les votan en el barrio de “Sant Gervasi los idiotas. Yo no entiendo que los ricos voten a la CUP, porque lo perderán todo si un día gana la CUP. Pero hay gente que son masoquistas, qué le vamos a hacer ¿Dónde no les votan? En Nous Barris, que es donde les tendrían que votar. Eso no lo están haciendo bien”.

Ahora, desde su cargo de director de TV3, Vicent Sachís ha puesto la carísima televisión pública de la Generalitat al servicio de estos ideales para “hacer la guerra contra el Estado” que le paga el sueldo.