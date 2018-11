JUPOL denuncia Pere Aragonés por criminalizar a la Policía y Guardia Civil que intervino el 1-O

El sindicato policial JUPOL ha presentado este viernes una denuncia contra el vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, por criminalizar a la Policía y a la Guardia Civil que trabajó en Cataluña durante el golpe de Estado en Cataluña y los meses posteriores.

Como reveló ayer OKDIARIO, Aragonés aseguró que “los delincuentes del 1 de octubre son los que iban vestidos de verde o los que iban vestidos de azul marino y que entraron con porras en los colegios electorales”.

De acuerdo a la denuncia interpuesta por injurias de acuerdo a los artículos del CP 215 “Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos”, y al artículo 208 “Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

“Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”

Aplicables ambos en este caso ya que “el ánimo de injuriar es evidente, y resulta innecesario extenderse en explicaciones, e incluso la motivación y finalidad de estas injurias. El ánimus iniurandi es de manera evidente atacar y dañar el prestigo, la honorabilidad y la percepción que se pueda tener de la Guardia Civil y la Policía Nacional.”

Además, El presunto delito se perpetró a través de medios de comunicación, en un acto público con conocida presencia de dichos medios en el mismo, por lo que permitiría aplicar esta situación como agravante.

Recordemos que Pere Aragonés hizo estas declaraciones en la presentación del libro ‘Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures’ tras la valoración por parte de la Audiencia de Barcelona, que hubo “excesos policiales” al intentar impedir la votación en un instituto de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

El consejero de economía afirmó, además, “está bien que la Justicia empiece a reconocer que lo que pasó el 1-O fue “un ataque indiscriminado contra toda la ciudadanía”.

En su denuncia, JUPOL; considera que la criminalización hacia ambos cuerpos policiales fue especialmente grave, ya que “el contexto físico en el que ha realizado estas manifestaciones fue en una ACTO PÚBLICO, concretamente en la presentación de un libro sobre un dirigente político encarcelado por delitos cometidos en relación con ese día, 1 de octubre. Lo hace delante de un fondo con la imagen de la persona encarcelada y sobre cuya imagen aparece la palabra FREE (“libre” en inglés). Sus manifestaciones son claras, y toda la prensa y medios de comunicación a nivel nacional se han hecho eco transcribiendo de manera literal sus palabras. A título enunciativo.”

El sindicato policial valora que el contexto social actual hace que estas declaraciones sean especialmente gravosas, y que el voto de la Audiencia de Barcelona fue muy discutido y polémico debido a la afinidad de dos de los jueces al mundo independentista, y que, por otro lado es de carácter provisional: “El contexto en que hace tales manifestaciones es, además del que es conocido en Cataluña con sus pretensiones independentistas, en un contexto de tensión social y muy concretamente lo hace desde la muy particular interpretación de un Auto de la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona, que, con un voto particular muy amplio por cierto, se limita a concluir que entiende “…procedente la práctica de todas las pruebas”, y ello porque el citado Auto en más de tres ocasiones reitera el carácter provisional de sus conclusiones, como no puede ser de otro modo dado el momento procesal del procedimiento principal, relativo a los hechos del 1 de octubre del pasado año.