Torra lanza a los CDR contra las sedes de ERC y PDeCAT: escrache al grito de “¡basta de autonomismo!”

Los CDR se manifestarán este viernes en las sedes de ERC, PDeCAT y JxCAT en Barcelona Los radicales separatistas se manifestarán contra los partidos separatistas tras el apoyo público de Quim Torra el pasado 1-O

Bajo el lema “basta autonomismo” los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) han decidido en asamblea, manifestarse el próximo viernes ante las sedes del PDeCAT y JxCAT, en la calle Provenza de Barcelona y la de ERC, en la calle Calabria.

Los CDR, movidos por la CUP, están hartos de la política de pactos de los partidos que dan apoyo al Govern, motivo por el cual deciden salir a las calles para presionar al ejecutivo catalán a hacer efectivo el plan rupturista que permita la implementación de la declaración unilateral de independencia (DUI) aprobada el 27 de octubre del año pasado en el Parlament.

Esta no será la primera ocasión que los independentistas más radicales se manifiestan contra los suyos, ya que en más de una ocasión en las últimas semanas, han acudido frente al Palau de la Generalitat a reprochar la actitud del ejecutivo de JxCAT y la CUP e incluso han boicoteado actos del presidente de la Generalitat Quim Torra, ante la mirada atónita del jefe del Govern, que siempre se ha considerado un miembro más de los CDR.

El apoyo de Torra a los CDR

Por ello, seguramente, durante la conmemoración del 1 de octubre Torra animó públicamente durante un acto en Sant Julià de Ramis (Gerona) a los CDR a“continuar apretando” al Govern, algo que no gustó a sus compañeros de gabinete, y les pidió en ‘petit commité’ que liderarán la ocupación de las calles.

En este mismo acto el presidente del Govern recibió un escrache por parte de los CDR que se habían presentado al evento. Los separatistas radicales desplegaron una pancarta en la que se podía leer “el primer preso a liberar es el pueblo”.

Los manifestantes reprocharon a Torra su actitud, aunque le llegaron a estrechar la mano, y le pidieron que “los presos no sean moneda de cambio”, algo a lo que el jefe del ejecutivo catalán renunció “porque así me lo han pedido ellos”. “Yo no tengo miedo”, aseguró el presidente de la Generalitat a los CDR.