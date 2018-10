La asociación catalana ‘S’ha acabat!’: “Los jóvenes vamos a necesitar las oportunidades que da España”

Cataluña cuenta con una nueva sociedad de jóvenes a favor de la unidad de España. ‘S’ha acabat!’ surge como alternativa para aquellos que no comulguen con el independentismo y quieran luchar por sus ideas a pesar de los tiempos difíciles que acontecen. OKDIARIO ha hablado con el presidente de la formación, Josep Lago, para conocer sus objetivos y los de la juventud unionista en Cataluña.

PREGUNTA: S’ha acabat! se ha presentado hace apenas unos días ¿Cómo surge esta sociedad?

RESPUESTA: Proviene de un equipo potente de gente joven, preparada y que anteriormente ya estaba en el mundo de la política, y otros que no tenían nada que ver con ello. En algún momento pensamos que tendríamos que formar una alternativa a la gente joven que no estaba a gusto con todo lo que estaba sucediendo en Cataluña. Hicimos reuniones de forma muy rápida al ver lo que estaba sucediendo en las calles. Los jóvenes sabemos que la defensa de nuestros derechos supone también la defensa de nuestro futuro. Queremos una Cataluña que mire a Europa y una España fuerte.

P: ¿En qué consiste este nuevo proyecto¿ ¿Cuáles son los objetivos?

R: Es una asociación por la defensa de los derechos civiles, constitucionales y fundamentales. Ya sé que parece algo muy típico… pero estamos viendo cómo en Cataluña, defender este tipo de cosas, es una cuestión totalmente revolucionaria. Es algo muy complicado porque la gente tiene miedo y nosotros no queremos eso. Nadie puede tener miedo a decir lo que piensa por mucho que contradiga las tesis de la Generalitat. No estamos dispuestos a aguantar determinados escenarios. Cuando vemos que se ataca a la policía, que se asalta el Parlament o que Torra apoya a una red violenta para que lleve a cabo acciones que van en la línea de expulsar a los no independentistas de las calles, tenemos que reaccionar.

P: ¿Estáis vinculados a algún partido?

R: No, no lo estamos. Somos una asociación horizontal que estará en todos los sitios de Cataluña y también es un proyecto transversal. Hay gente de derechas, de izquierdas y de centro. Lo que sí es cierto es que todos defendemos la Constitución, aunque eso no significa que no haya gente que quiera reformarla.

P: Debido a la situación que está viviendo Cataluña ¿Por qué es importante para los jóvenes la unidad del país?

R: La unidad de España para la juventud es fundamental. No por el hecho de estar unidos en un mismo país, sino porque que Cataluña sea España significa que también es Europa. Para nosotros Europa es igual a derecho y libertades. Necesitamos ir todos juntos de la mano. Los jóvenes vamos a necesitar estas oportunidades.

P: Habéis nacido hace muy poco ¿Dónde os puede encontrar la gente?

R: En nuestra web y en redes sociales. Los que quieran pueden enviarnos un correo electrónico o contactarnos por las demás vías.