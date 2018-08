Sólo los constitucionalistas acuden al acto de las víctimas del terrorismo en recuerdo del 17-A

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha realizado esta tarde en las Ramblas de Barcelona una ofrenda floral en memoria de las 16 personas asesinadas en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.

La asociación que preside José Vargas ha decidido tener este gesto, después de que la alcaldesa Ada Colau vetara su participación en los actos oficiales previstos para el viernes, a los que asistirán el Rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

La ceremonia celebrada este jueves ha contado con la presencia del ex ministro de interior Jorge Fernández Díaz, la ex ministra de Sanidad Dolors Montserrat, el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, la actual subdelegada del Gobierno Montserrat García, además de representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Guardia Urbana de Barcelona y Mossos por la Constitución.

También ha acudido una amplia representación política, aunque sólo de los partidos constitucionalistas: han acudido miembros del PP como su portavoz en Barcelona, Alberto Fernández Diaz, de Ciudadanos (como la diputada nacional Elena Faba, las diputadas del Parlament Carina Mejías y María Valle, además de concejales de varios ayuntamientos), Vox y miembros de la junta directiva de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Numerosos particulares que se encontraban en las Ramblas se han sumado espontáneamente al homenaje.

Mientras sonaba el Ave María de Schubert, los asistentes han depositados claveles y coronas de flores en el inicio de Las Ramblas (justo en el punto en el que la furgoneta conducida por Younes Abouyaaqoub inició el recorrido en el que arrolló a decenas de personas) y luego han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la masacre.

José Vargas ha explicado a OKDIARIO que, pese al veto de Colau, tanto él cómo otros representantes de su asociación asistirán “a título personal” al acto oficial de mañana viernes, “para dar nuestro apoyo a la presencia del jefe de Estado, el Rey Felipe VI“. No obstante, ha mostrado su desacuerdo con el programa diseñado por el Ayuntamiento de Barcelona que “no ha contacto con nosotros, ni nos ha invitado como asociación de víctimas del terrorismo”.

Los desencuentros entre la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) y la alcaldesa Ada Colau se remontan ya al año pasado, cuando el Ayuntamiento de Barcelona denegó a la entidad que preside José Vargas un centro cultural municipal para organizar una exposición de homenaje a las 21 personas asesinadas por ETA en el atentado de Hipercor.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Barcelona sí había cedido antes el mismo local, la antigua fábrica Fabra i Coats, para celebrar un acto protagonizado por el terrorista Arnaldo Otegi, que estuvo arropado por numerosos representantes de ERC y la CUP.