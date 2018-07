Las primeras horas de los presos en las cárceles catalanas: saludo a los directores y visita de Torra

Los presos independentistas ya están en cárceles catalanas. Sabedores que de momento no pueden optar a la libertad, estar en una cárcel de Cataluña era el peor de los males. Aunque se aseguraba que no tendrían privilegios, estos no han tardado en llegar. Ni 24 horas desde su llegada a prisión.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart llegaban a la una y media a la prisión de Lledoners (Bages) procedentes de Brians ll, donde la Guardia Civil los ha dejado en custodia de los Mossos. Ahí, han tenido el primer privilegio: han pasado de ir en vehículo policial y esposados a viajar cómodamente en dos furgonetas de siete plazas sin logotipar y sin esposas.

A su ingreso han saludado a funcionarios y la directora del centro penitenciario y, tras almorzar y antes de pasar los trámites habituales de un ingreso –como visitas médicas y psicológicas– han recibido su primera visita: la de Quim Torra. Con una gran rapidez y con la prensa hasta las puertas del penal, Torra ha recibido la autorización de la consejería de Justicia para reunirse con los cuatro presos. Todos estarán en el módulo 2, el más tranquilo, y del cual hoy se han desplazado presos a otros módulos para mantenerles juntos. A la llegada de Josep Rull, Jordi Turull y Quim Forn, previsiblemente, serán trasladados a un módulo propio.

En Figueras, Dolors Bassa y Carme Forcadell -que en su caso han llegado en el furgón de la Guardia Civil hasta la prisión gerundense- también han recibido una visita, en este caso, hora y media después de ingresar. Sin tiempo de hacer ningún trámite, las dos políticas de Esquerra Republicana han recibido la visita de Roger Torrent, presidente del Parlament de Catalunya, que también había convocado la prensa a las puertas de la prisión, algo que no podían hacer en las cárceles de Madrid dependientes del ministerio del Interior. Bassa y Forcadell compartirán celda con 35 presas más, en una prisión que aloja también a varones.

Las diferencias con otros presos se sucederán en los próximos días. Aunque con las visitas de Junqueras y Torras todos habrían agotado el tiempo de visita semanal, según ha podido saber OKDIARIO entre mañana y el lunes está previsto que otras personas acudan a visitarles, entre los cuales algunos consejeros del Govern de Quim Torra.