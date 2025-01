Buenas noticias si tienes un animal en casa: esta ley te permitirá desgravar los gastos de tu mascota

Si bien la Ley de Bienestar Animal ha traído consigo nuevos derechos para las mascotas, no todas las facturas del veterinario se traducirán en ahorros fiscales.

Aunque esta ley ha supuesto un avance en el reconocimiento de los derechos de los animales, es fundamental entender que no introduce ventajas fiscales directas para los dueños de mascotas. Sin embargo, existen excepciones.

¿Quiénes se benefician de las deducciones por gastos veterinarios en la declaración de la renta?

Es importante aclarar que, en términos generales, los gastos veterinarios de las mascotas no son deducibles en la declaración de la renta para la mayoría de las personas. Tanto a nivel estatal como autonómico, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no contempla deducciones para particulares por los gastos veterinarios o por el seguro de sus mascotas.

Esto significa que, si eres un asalariado, no podrás reducir el saldo total de impuestos a pagar por las facturas del veterinario de tu perro o gato. Pero, si bien las mascotas domésticas no ofrecen ventajas fiscales a sus dueños, existe un grupo que sí puede deducir estos gastos: los autónomos.

Los gastos de las mascotas que pueden deducir los autónomos en la renta

Los autónomos que utilizan animales en su actividad económica sí pueden deducir los gastos veterinarios. Esto aplica a los animales que son necesarios para el desarrollo de la actividad o forman parte de la actividad económica. Por ejemplo, ganaderos, dueños de hoteles caninos, empresas con perros guardianes o veterinarios pueden beneficiarse de estas deducciones.

No todos los gastos son deducibles. Sólo se podrán declarar a Hacienda aquellos gastos que estén directamente vinculados con la actividad del negocio. Aquellos que no sean necesarios o no estén relacionados con la actividad del negocio no desgravarán.

Por otra parte, los autónomos también pueden deducir el seguro de responsabilidad civil o de negocio de sus animales.

¿Cómo desgravar los gastos veterinarios en la renta?

Si eres un autónomo y tienes derecho a deducir los gastos veterinarios de tu actividad, es crucial saber cómo hacerlo correctamente. Estos son los puntos claves que tienes que tener en cuenta:

Facturas: es indispensable contar con la factura de cada gasto veterinario.

es indispensable contar con la factura de cada gasto veterinario. Justificante de pago: además de la factura, Hacienda podría solicitar el justificante de pago.

además de la factura, Hacienda podría solicitar el justificante de pago. Contabilidad: asegúrate de que todos los gastos estén registrados en la contabilidad de tu actividad como autónomo.

asegúrate de que todos los gastos estén registrados en la contabilidad de tu actividad como autónomo. Autoliquidación trimestral del IVA: la deducción se aplicará en la autoliquidación trimestral del IVA.

la deducción se aplicará en la autoliquidación trimestral del IVA. Consulta con un profesional: si tienes dudas sobre cómo documentar los gastos, lo mejor es consultar con un experto.

¿Pueden los asalariados desgravar los gastos de sus mascotas en la declaración de la renta?

Si eres un trabajador asalariado, es importante que tengas claro que no podrás deducir los gastos veterinarios de tu mascota en la declaración de la renta.

Esto se debe a que las deducciones se aplican a los ingresos derivados de actividades económicas, mientras que tus ingresos se consideran rendimientos del trabajo. En definitiva, ni el Estado ni las comunidades autónomas contemplan deducciones para los asalariados en estos casos.