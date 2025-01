Industria contrata a dedo un curso para que sus altos cargos «desarrollen habilidades en inglés»

El Ministerio de Industria, encabezado por el socialista Jordi Hereu, ha contratado a dedo un curso para sus altos cargos que tiene como objetivo el «desarrollo de habilidades en inglés». Estas clases tendrán un coste para las arcas públicas de 10.272 euros y se desarrollarán durante todo el año 2025.

La Plataforma de Contratación del Sector Público recogió el pasado 20 de diciembre un contrato de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo por valor de 10.272 euros con el objeto de «impartición de un curso sobre desarrollo de habilidades en inglés para altos cargos». A éste no se le aplica el IVA al tratarse de un servicio de formación.

Tal y como consta en el Portal de Transparencia, se trata de un contrato menor, que son aquellos de menos de 15.000 euros cuando se trata de servicios prestados por una empresa externa a una administración pública.

En esos casos, no es necesario que se publique el pliego de prescripciones técnicas, que es aquel en el que se detallan los trabajos a realizar por el adjudicatario. Según señala el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, se «exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación, justificando de manera motivada la necesidad del contrato». Por tanto, se desconoce cuáles son los detalles del curso que van a recibir los altos cargos del Ministerio de Industria.

Por otro lado, el sistema de contratación para este servicio no aparece en el Portal de Transparencia. En su lugar, en el apartado «sistema de contratación», aparece el texto «no aplica». Habitualmente, en contrataciones similares se detalla que se ha optado por una «modalidad de contratación pública que se aplica a contratos de cuantía reducida, donde la entidad contratante puede seleccionar directamente a un proveedor sin la necesidad de un proceso de licitación formal, con el objetivo de agilizar y simplificar la contratación en casos de menor importe económico». Sin embargo, en este caso no aparece detallado. La única referencia que se hace a la tramitación es que es de tipo ordinario.

En la información de la Plataforma de Contratación Pública, se puede observar cómo, en el apartado de «número de licitadores presentados», sólo aparece una empresa, que es la que finalmente ha sido adjudicataria del contrato.

La empresa que realizará los servicios que aparecen en este contrato es Atribord & Asociados España SL, que pertenece a otra cuya matriz está en Francia y que, según se puede leer en su objeto social, se dedica a «la enseñanza reglada y no reglada, dentro y fuera de un establecimiento permanente, enseñanza de idiomas, enseñanza y perfeccionamiento profesional tanto en educación superior como no superior, preparación de todo tipo de exámenes y oposiciones».

El curso para los altos cargos del Ministerio de Industria se desarrollará a lo largo de todo este año -hasta el 19 de diciembre de 2025-, tal y como reza el plazo de ejecución de la contratación.

Otro curso para cargos de Vivienda

El Ministerio de Vivienda que dirige la socialista Isabel Rodríguez también ha puesto a sus altos cargos a aprender inglés. Lo hará en la sede de la cartera ministerial y en horario laboral. Las clases se desarrollarán entre semana en un horario comprendido entre las 8:30 y las 18:00 horas.

La cartera encabezada por la ex portavoz del Gobierno licitó un contrato por valor de 36.300 euros para la «impartición de clases de inglés a los altos cargos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana». El objeto del mismo era «la contratación de un servicio de bolsa de 600 horas para la enseñanza del idioma inglés en modalidad individual presencial y/o virtual para altos cargos del Ministerio». Con ello, Vivienda pretende «la mejora y mantenimiento en el uso del inglés».