“Somos la voz no independentista en la Autónoma de Barcelona y nos quieren quitar de en medio”

El Juzgado de la Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona ha dictado un auto de medidas cautelares que obliga a la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) a inscribir provisionalmente a la Agrupación de Jóvenes de Societat Civil Catalana de la UAB en el directorio de colectivos del centro. La decisión proviene de un litigio entre la asociación y la universidad pública catalana por vulneración de derechos fundamentales, al negarles el centro su inscripción en el directorio de colectivos.

OKDIARIO ha hablado con Josep Lago, coordinador de Joves SCC y María Domingo, vicecoordinadora de la plataforma para conocer su experiencia en este sentido.

“Al estar en la universidad al menos hay un grupo de jóvenes que representa una voz que si no estamos nosotros no se escucha. De los 80 colectivos que hay, 20 son totalmente independentistas y nosotros somos lo únicos que no lo somos”, aseguran.

“Que la rectora tome esta medida no son nos afecta a nosotros sino a todos los que piensan como nosotros y que comparten ideas que nosotros representamos”, se quejan los jóvenes.

Para ellos, la universidad buscó “una forma para quitarlos de en medio” y se acogió a unos argumentos con los que se vulnera, según el propio juez “su libertad de expresión”. “Uno de los motivos fue nuestra línea de comunicación porque decían que estaba lesionando la imagen de la universidad”, afirman.

La UAB siempre ha sido testigo de una gran cantidad de actos independentistas bajo la pasividad de los dirigentes universitarios. Pintadas, lazos amarillos e incluso actos violentos que los jóvenes de Sociedad Civil Catalana no dudan en denunciar en las redes sociales.

“El SPC que es un colectivo que ha llegado a reconocer que ha dañado material universitario nunca ha sido sancionado” y esto quiere decir que existe “una discriminación por motivos ideológicos”, protestan los entrevistados.

“Los independentista nos han atacado en varias ocasiones y al expulsarnos parece que han resuelto el problema”, añaden.

Ahora, están a la espera de la resolución definitiva en la que han depositado todas sus esperanzas.