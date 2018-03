11:49. “Por dignidad, esta expresión de la opinión se tiene que celebrar en el formato adecuado”.

11:48. “Nos preocupa el ver cómo si bien es cierto que el debate no se puede celebrar, de sus palabras entendemos que quiere crear un cierto debate con esa ronda de intervenciones”.

11:47. Pide la palabra García Albiol (PP).

11:46. Carrizosa (Ciudadanos) acusa a Torrent de “ser el presidente de solo la mitad del hemiciclo”.

11:44. “No descansaré hasta que estéis en casa con nosotros”. Aplauso de la bancada de JxCat y ERC.

11:44. Torrent anuncia que da turno a los portavoces de los grupos y después suspenderá el pleno.

11:43. “Es evidente que el pleno no se puede celebrar, pero dada la excepcionalidad del momento es necesario hablar. Que los representantes de la ciudadanía se expresen en libertad”.

11:43. “Tenemos que denunciar que los poderes del Estado están impidiendo que la voluntad de la ciudadanía se pueda desarrollar”.

11:42. Torrent: “Hoy no puedo decir buenos días, hoy se tendría que celebrar la segunda sesión de investidura. no estamos en un momento normal, sino profundamente excepcional. El señor Turull tendría que estar aquí”.

11:41. Comienza el pleno.

11:39. Los diputados se encuentran ya en sus escaños, para dar inicio al pleno.

11:34. Según fuentes parlamentarias, la intención de Torrent es hacer una declaración política, sin votación y suspender el pleno de inmediato.

11:32. Desde el PSC lamentan que Torrent no les haya facilitado la declaración que tiene previsto leer este sábado.

11:28. Los diputados catalanes empiezan ya a entrar en el hemiciclo. Recordemos que a las 11:30 está previsto el inicio del pleno.

11:27.

Es indecente ver a un supuesto dirigente de un supuesto partido nacional hacer apología de quienes han intentado cargarse España. Pero afortunadamente nuestro país tiene los resortes democráticos suficientes para defenderse, a pesar de ti, Pablo https://t.co/eOQJnT8c0N — Javier Maroto (@JavierMaroto) March 24, 2018

11:23.

Tot a punt al #Parlament pel Ple que començarà a les 11.30h. El podreu seguir en directe a https://t.co/NDfNszXNxM pic.twitter.com/sRD3ttOucm — Parlament Catalunya (@parlamentcat) March 24, 2018

11:20. Ciudadanos afirma que no abandonará el pleno, pero no participará en una votación “de un candidato ausente”.

11:05. Millo destaca la proporcionalidad de los Mossos.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado que los Mossos d’Esquadra actuaron con “proporcionalidad y gradualidad” durante la movilización contra el encarcelamiento de políticos soberanistas en la zona de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Millo ha asegurado que siguió de cerca la concentración de movilizaciones de este viernes: “Algunos grupos minoritarios no tuvieron un comportamiento tan pacífico e intentaron asaltar la Delegación”.

11:03. Roger Torrent se reunirá con los presidentes de los grupos parlamentarios quince minutos antes de que comience el pleno.

Los socialistas catalanes han formulado esta petición de encuentro para abordar la situación inédita que se ha generado en las últimas horas: hay un convocada una segunda sesión del pleno de investidura pero el candidato, Jordi Turull, fue encarcelado este viernes. Fuentes de la Presidencia de la Cámara han aclarado que no se trata en ningún caso de una reunión de la Mesa o de la Junta de Portavoces, los órganos rectores de la actividad parlamentaria; el PSC, Cs y el PP ya han pedido previamente a Torrent que suspenda el pleno.

10:46. El Parlament publica la ley para investir a distancia.

El boletín oficial del Parlament (Bopc) ha publicado la proposición de ley para reformar la Ley de la Presidencia que ha impulsado JxCat para permitir investiduras a distancia, y ahora los grupos disponen de cuatro días para enmendarla.

Además, los grupos tienen 48 horas para pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) si quieren que este órgano consultivo analice la legalidad de la iniciativa, que se está tramitando por el procedimiento de máxima urgencia.

JxCat quiere reformar la ley para permitir que Carles Puigdemont (JxCat) sea investido a distancia, y su intención es hacerlo por el procedimiento de máxima urgencia, el de lectura única.

10:44. Moncloa estudia acciones contra el pleno

El Gobierno considera que la situación procesal del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, hace imposible que hoy se celebre un pleno con garantías hoy en el Parlament.

Según han informado a Efe fuentes del Gobierno, el Ejecutivo mantiene que presidente del Parlament, Roger Torrent, está obligado a atender las peticiones del PP y otros grupos de la cámara de suspender el pleno de esta mañana en el que estaba previsto el segundo debate de investidura de Turull.

La situación procesal del candidato hace imposible que se celebre un pleno con garantías, una circunstancia, según las fuentes, sobre la que ya existe doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y sobre la que también se han pronunciado los propios letrados de la cámara autonómica.

El Gobierno afirma que seguirá velando, como hasta ahora, por el cumplimiento de la ley y estudia las acciones oportunas a adoptar si finalmente el presidente del Parlament mantiene una sesión parlamentaria contraria a la doctrina del TC y al propio reglamento del Parlament, han agregado las fuentes

10:43.

10:37. El PSC ha registrado este sábado por la mañana la carta que su líder, Miquel Iceta, envió este viernes al presidente del Parlament, Roger Torrent, en la que le solicita la desconvocatoria de la segunda sesión del pleno de investidura.

En la misiva, recogida por Europa Press, pide la desconvocatoria del plenario alegando “la imposibilidad de desarrollar con normalidad” la sesión tras ingresar en la cárcel el candidato de JxCat, el exconseller Jordi Turull.

El PSC, que considera desproporcionadas las últimas decisiones del Supremo –aunque las respeta, precisa–, también pide a Torrent abrir otra ronda de contactos con los grupos “para tratar el conjunto de circunstancias que rodean” el inicio de la legislatura y la investidura.

10:20. Mensaje de Marta Rovira, número dos de ERC y fugada en Suiza, a través de Twitter: “No desfalleceremos. Lucharemos para que todos puedan volver a casa en libertad…”, escribe.

Missatge de la Marta: Moltes gràcies pel vostre suport. No defallirem.

Lluitarem perquè tothom pugui tornar a casa amb llibertat, per viure en un país que respecti els drets polítics de tothom, pensi el que pensi, parli el que parli, vingui d’on vingui.https://t.co/kXm25IlRqX — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) March 24, 2018

10:05. Puigdemont va a presentarse ante las autoridades finlandesas tras la recepción de la euroorden de extradición.

10:02. Ciudadanos acaba de pedir que se desconvoque el pleno de las 11:30.

09:12. La Policía finlandesa ha confirmado este sábado la recepción, esta pasada noche, de una solicitud de España para la extradición de Puigdemont.

08:00. Arranca el sábado y el pleno en el Parlament sigue convocado a las 11:30 horas, pleno que evidentemente no será de investidura pero sí de apoyo a los golpistas enviados a prisión hace unas horas.

23.00. Según los servicios de Emergencias, al menos hay 24 personas heridas tras las cargas de los Mossos frente a la Delegación del Gobierno.

22.51. Los CDR cortan la A7 a su paso por Tarragona y el AVE a su paso por Lérida.

21.42. El Teatro Nacional de Cataluña cancela la función con el público dentro en protesta por los encarcelamientos.

21:34. Carles Puigdemont: “No nos dejaremos someter ni humillar”.

📑 [Comunicat] No és el moment de rendició sinó de fermesa, convicció i dignitat. Al servei de Catalunya i al servei de la llibertat. pic.twitter.com/jtLoQjrFVV — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) March 23, 2018

21:23. Carles Puigdemont anuncia una “reunión de urgencia” esta noche con los consellers para “analizar la nueva ofensiva contra todos los que defienden el derecho de los catalanes a decidir su futuro”.

Reunió d'urgència aquest vespre amb els consellers per analitzar la nova ofensiva contra tots els qui defensem el dret dels catalans a decidir el seu futur. — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) March 23, 2018

21:22.

Es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien. Queremos a Catalunya en una España fraterna. El conflicto catalán se debe resolver políticamente, con diálogo y escucha, no a la fuerza — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) March 23, 2018

21:16. Cargas en las concentraciones en Barcelona.

Càrregues brutals del mossos a Provença amb Roger de Llúria. pic.twitter.com/43nvFTAiCT — Albert Mercadé (@albertmercade) March 23, 2018

La ANC, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han organizado concentraciones frente a las sedes de los ayuntamientos catalanes para denunciar la “persecución” de cargos soberanistas.

Paralelamente, tenía lugar otra concentración convocada por los Comités de Defensa de la República (CDR), en los que tiene influencia la izquierda independentista vinculada a la CUP, bajo el lema “Rompamos las cadenas de la represión” y al grito de “Libertad presos políticos”, donde sí ha habido tensión entre manifestantes y agentes de los Mossos d’Esquadra.

Los Mossos han usado sus porras para mantener el perímetro de seguridad en los alrededores de la Delegación del Gobierno en Barcelona, donde centenares de manifestantes independentistas trataban de rebasar el cordón policial, con tensión y empujones, en protesta por el encarcelamiento de líderes del proceso soberanista.

21:16. Los ex consellers ya se encuentran en prisión.

21:11. Queman fotos del Rey en las concentraciones contra el encarcelamiento de los líderes golpistas.

Milers de persones segueixen concentrades al carrer Roger de Llúria amb Provença. Es cremen fotografies del rei i s'encenen bengales. #PrimaveraCatalana #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/CU1CDhenp2 — Jordi Salvia 🎗️ (@jordisalvia) March 23, 2018

21:01. Iceta (PSC) también ha pedido a Torrent que desconvoque el pleno.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido por carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, desconvocar el pleno de investidura del sábado por “la imposibilidad de desarrollar con normalidad” la sesión tras ingresar en la cárcel el candidato de JxCat, Jordi Turull. La carta, recogida por Europa Press, le pide también abrir otra ronda de contactos con los grupos “para tratar el conjunto de circunstancias que rodean” el inicio de la legislatura y la investidura.

21:01. Según cifras de la Guardia Urbana, unas 10.000 personas se han concentrado en la plaza Cataluña, en el centro de Barcelona, en protesta por el encarcelamiento del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull; los exconsellers Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell por decisión del Tribunal Supremo, según cifras de la Guardia Urbana.

20:53. ERC llama a la movilización contra la “persecución”.

ERC ha llamado hoy a la movilización pacífica de la sociedad catalana en contra de la “persecución” que, a su juicio, sufre el independentismo y sus representantes electos por parte de un Estado que “vulnera” y “ataca” los derechos y las libertades políticas de “todos los demócratas”.

En una declaración, los republicanos lamentan los nuevos encarcelamientos decididos hoy por el Tribunal Supremo así como “el exilio forzado” de su secretaria general, Marta Rovira, y lo hacen con un texto titulado “No nos rendiremos, no nos dan miedo, lo han intentado siempre y no han podido nunca”.

Según la ejecutiva republicana, “la defensa de la independencia de Cataluña y de los valores republicanos, no sólo es legítima y está amparada por el derecho de libertad ideológica y participación política, sino que hoy además, emerge como la propuesta política necesaria para frenar el recorte de derechos y libertades”.

20:30. Albiol ha solicitado desconvocar el pleno.

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha recordado al ex conseller Jordi Turull que “dignidad es cumplir con la legalidad y no poner el Parlament al pie de los caballos”, por lo que ha reclamado al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que desconvoque el pleno de investidura y evite “más numeritos”.

En rueda de prensa en el Parlament, Albiol ha admitido que es “una medida que indiscutiblemente impacta”, pero ha recordado que “cuando un político toma decisiones que sabe perfectamente que están la margen de la legalidad y van en contra del Estado de Derecho, tiene que asumir que tendrá que pasar cuentas”.

20:20. Movilizaciones en Cataluña.

20:19. El abogado de Romeva dice que los golpistas no renunciarán a sus ideas.

El letrado Andreu Van den Enyden, que mantiene la defensa del exconsejero catalán Raül Romeva, ha asegurado este viernes a su salida del Tribunal Supremo que tanto su defendido como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los también exconsejeros Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull, han dado una “lección de dignidad” asegurando ante el magistrado Pablo Llarena que buscan un mundo mejor y que no van a renunciar a sus ideas.

Así se ha expresado el abogado a las puertas del alto tribunal tras recoger el auto de prisión que ha dictado el magistrado que investiga los hechos relacionados con la deriva independentista para todos ellos, tras la celebración de una vistilla para modificar sus medidas cautelares.

20:17. Ciudadanos pide que se desconvoque el pleno de este sábado.

El portavoz de C’s en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado este viernes que el sábado registrarán en la Cámara una solicitud de desconvocatoria del pleno de investidura de Jordi Turull, previsto para ese día a las 11.30, tras la decisión del TS de enviarle a prisión.

“Respetamos todas las resoluciones judiciales. Los actos de los procesados fueron de extrema gravedad y todos somos iguales ante la ley”, ha dicho Carrizosa, que ha tachado de farsa la primera sesión de la investidura del jueves porque quien lo propuso sabía que no iba a ser presidente.

Ha sostenido que el anuncio de ese pleno, que el presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó el miércoles al conocerse la citación de Turull, “fue un numerito que se hizo con nocturnidad”.

20:16. El PNV ha lamentado que la prisión de los golpistas supone “la última de una larga serie de decisiones erróneas que los diferentes poderes del Estado están adoptando en el marco del procés, y que incluye, entre otras, la aplicación más drástica del artículo 155 de la Constitución, que supuso la destitución de las legítimas autoridades de Cataluña”.

20:15. Los mossos cargan para evitar que los separatistas accedan a la delegación del Gobierno en Barcelona.

Los Comités de Defensa de la República (CDR), en los que tiene influencia la izquierda independentista vinculada a la CUP, habían convocado a las 19.00 horas una concentración en Jardinesde Gràcia, bajo el lema “Rompamos las cadenas de la represión”.

20:14. El auto del juez Llarena es demoledor.

“Existe una clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años”.

20:12. El juez ha dictado también orden de detención contra Marta Rovira, número dos de ERC.

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el ‘procés’, Pablo Llarena, ha dictado orden de detención internacional para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no haya acudido a la citación judicial de este viernes, han informado fuentes jurídicas.

La única investigada huida para la que no se ha adoptado esta orden de busca y captura es Anna Gabriel, que se ha escondido en Suiza, y la razón es que a la exdiputada de la CUP únicamente se le imputa un delito de desobediencia, muy lejano a la gravedad de la rebelión que se le imputa al resto.

20:10. El auto de Llarena descarta que Turull pueda ser investido: “Pone en peligro el Estado democrático”.

El juez se remite a la propia doctrina del Tribunal Constitucional: “La suspensión de derechos fundamentales en una democracia sólo se justifica en aras de la defensa de los propios derechos fundamentales cuando determinadas acciones, por una parte, limitan o impiden de hecho su ejercicio en cuanto derechos subjetivos para la mayoría de los ciudadanos, y, por otra, ponen en peligro el ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democrático”. Esa limitación, explica además Llarena, ha sido reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

19:48. Los Comités de Defensa de la República llaman a “responder con contundencia”.

▶Responem amb contundència, és l'hora de trencar les cadenes!◀ L'estat feixista dicta més empresonaments polítics. 👉 Participem a les convocatòries d'arreu del país.#EstemPreparades #TrenquemLesCadenes — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) March 23, 2018

19:47. PP y Ciudadanos han pedido que se suspenda la segunda votación de investidura, prevista para mañana.

19:46. El abogado de Jordi Turull, Jordi Pina, en nombre de su representado, ha solicitado que no se suspenda el pleno de investidura, previsto para este sábado. Se trataría de un pleno ilegal, ya que el candidato tiene que estar presente.

19:44. Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC, también ha publicado un ‘tuit’:

“No nos dejemos arrastrar por la rabia. El odio es patrimonio de los que no respetan la libertad ni se la creen. Cuando la injusticia es más grande es el momento en el que los valores democráticos y no violentos tienen que estar más presentes que nunca. Un beso muy grande a todos los encarcelados y a sus familias”.

No ens deixem arrossegar per la ràbia. L’odi és patrimoni dels que no respecten la #llibertat ni hi creuen. Quan la injustícia és més gran és quan els valors democràtics i no violents han de ser més presents. Un petó molt gran a tots els empresonats i a les seves famílies! pic.twitter.com/gyz6pUVxcp — Jordi Sànchez (@jordialapreso) March 23, 2018

19:17. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decretado prisión para los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Catalán, Carme Forcadell, al apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Llarena destaca que existe una “clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años”.

19:16. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reivindicado este viernes que la dignidad de los nuevos presos separatistas “es más alta que cualquier muro”.

19:14. El abogado de Jordi Turull ha pedido en su nombre que se mantenga el pleno de investidura previsto para mañana y que los parlamentarios le voten para ser investido como presidente de la Generalitat por razones de “dignidad” ante la “injusticia” de su encarcelamiento.

19:12. La ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter antes de su ingreso en prisión_ “Conciencia tranquila y cabeza muy alta. Hoy nos encarcelan físicamente en la cárcel, pero no pueden cerrar nuestras ideas. Si lloráis, apegaos, amaos y, sobre todo, después, levantaos y continúe más unidos y más fuertes. Saldremos”.

Consciència tranquil·la i cap molt alt. Avui ens empresonen físicament a la presó, però no poden tancar les nostres idees. Si ploreu, abraceu-vos, estimeu-vos i, sobretot, després, aixequeu-vos i continueu més units i més forts. Ens en sortirem.💪 — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 23 de marzo de 2018

19:05. El juez Pablo Llarena activa la euroorden. El Tribunal Supremo pide la detención internacional del ex presidente Carles Puigdemont y del resto de consejeros fugados en Bélgica y Escocia, como cuenta OKDIARIO en primicia.

19:03. La ex consellera Dolors Bassa ha publicado un ‘tuit’ minutos después de que el juez le comunicase su ingreso en prisión. En el mensaje, agradece “el apoyo de todos”. “Esta cuenta estará cerrada mientras esté en prisión”. “Me defenderé, no somos delincuentes. Os quiero a todos. Un agradecimiento a los que siempre habéis estado”.

19:01. El ex conseller Josep Rull ha subrayado este viernes que “hagan lo que hagan” con los líderes separatistas procesados “la causa de Cataluña pervive con fuerza” y ha pedido, tras conocer que será encarcelado, que “el precio de nuestro compromiso sirva para multiplicar el compromiso de todos”.

18:57. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras conocerse el encarcelamiento de Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell: “Es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien” .

Es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien. Queremos a Catalunya en una España fraterna. El conflicto catalán se debe resolver políticamente, con diálogo y escucha, no a la fuerza — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 23 de marzo de 2018

18:51. El candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, Jordi Turull(JxCAT), ha difundido un tuit, tras confirmarse su ingreso en prisión, en el que señala: “He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de los que me escogieron como representante del pueblo de Cataluña, al president, al Govern y al Parlament”.

18:44. El candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Turull y los ex consejeros Raül Romeva y Josep Rull volverán al centro penitenciario madrileño de Estremera tras dictar este viernes su ingreso en prisión el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La exconsejera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell harán lo propio en la prisión de Alcalá-Meco, según informan a Europa Press fuentes penitenciarias.

18:39. Los procesados ya han sido trasladados en un furgón policial hacia los calabozos de la Audiencia Nacional. De ahí, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa serán trasladados a prisión con la escolta de la Guardia Civil.

18:30. El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha pedido por carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, para pedirle que desconvoque el pleno en el Parlament de este sábado. El candidato Jordi Turull ingresará en prisión de forma preventiva en las próximas horas tras el auto del juez Pablo Llarena.

18:26. Entidades separatistas y municipalistas han llamado a concentrarse este viernes a las 19.00 horas ante los ayuntamientos catalanes para rechazar lo que llaman la “represión” del Estado y apoyar a los soberanistas encausados.

18:18. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decretado prisión incondicional para Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa. Los cinco está procesados por delitos de rebelión y a excepción de Forcadell también por malversación y el Ministerio Público aprecia riesgo de fuga y reiteración delictiva.

18:12. Los procesados por delitos de rebelión ya han entrado en la sala de vistas donde el juez, Pablo Llanera, les comunicará su decisión. Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell podrían entrar en prisión preventiva en las próximas horas.

17:40. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, se encuentra en Suiza, donde ha huido tras plantar al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que hoy la había citado para comunicarle que la procesaba por rebelión y para decidir si la enviaba a prisión provisional.

16:50. Los procesados por delitos de rebelión ya han salido de comer del restaurante al lado del Tribunal Supremo. Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell ya han vuelto al juzgado para presentarse ante el juez Pablo Llarena y escuchar su resolución.

15:27. Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell, procesados por delito de rebelión -la última también lo está por malversación-, han tenido permiso de Pablo Llarena para abandonar el Tribunal Supremo para comer en el margen de dos horas que el juez se ha dado para redactar el auto que puede conducirles a la cárcel.

14:28. El presidente de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha delegado hoy su voto como diputado del Parlament en el portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià, al no poder seguir haciéndolo en la persona de la hasta ayer presidenta del grupo parlamentario, Marta Rovira, que se ha fugado de España.

13:53. La Fiscalía cursará este mismo viernes una orden de busca y captura internacional contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha plantado hoy al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y se ha fugado de España.

13:52. La fuga de de Marta Rovira ha terminado perjudicando a sus compañeros que este viernes comparecían en el Tribunal Supremo. El fiscal entiende que el riesgo de fuga de Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Carme Forcadell se ve agravada por el hecho de que Rovira se haya convertido en fugitiva de la Justicia.

13:29. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado que la fuga de la número dos de ERC, Marta Rovira, “hace un flaco servicio” al resto de imputados, que este viernes comparecen ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

13:26. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha decidido este viernes suspender el pleno municipal y convocar una junta de portavoces para decidir cuándo retomarlo, dada la “situación de excepción” por la citación de dirigentes soberanistas en el Tribunal Supremo (TS) y la fuga de la republicana Marta Rovira. El portavoz del PP en el Ayuntamiento la ha acusado de dar un “golpe de Estado municipal”, de alinearse “con el independentismo” y de “favorecer una estrategia de confrontación”.

13:21. La Fiscalía ha solicitado prisión sin fianza para los 5 dirigentes del JxCAT y ERC, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa en la vista conjunta de medidas cautelares sobre la causa del golpismo catalán que se celebra este viernes en el Tribunal Supremo ante el magistrado Pablo Llarena, tal y como avanzó OKDIARIO.

13:16. La Fiscalía Superior de Cataluña investiga al exconseller Jordi Turull y su esposa por un presunto delito de alzamiento de bienes. Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el pasado día 15 de los corrientes se recibió en esta Fiscalía un escrito en el que se daba cuenta de unos hechos relativos a la formalización de un negocio jurídico de donación celebrado el pasado 8 de junio de 2017 en el que intervinieron los esposos Jordi Turull y María Blanca Bragulat.

13:14. La CUP descarta votar mañana a Turull y critica que no suspendieran el pleno. El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha descartado hoy que los anticapitalistas puedan acabar apoyando la investidura de Jordi Turull en la segunda votación prevista para mañana y ha criticado que JxCat y ERC no decidieran suspender el pleno de ayer sabiendo que iban a perder.

13:00. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha comunicado este viernes a los grupos que mantiene el pleno de este sábado para realizar la segunda votación de la investidura de Jordi Turull, pero lo retrasa de las 10.00 a las 11.30 horas.

12:30. El juez del Supremo Pablo Llarena equipara el asedio a la Consejería de Economía con una toma de rehenes. El magistrado afirma que no fue “exclusivamente intimidatorio” sino que allí se limitó la capacidad de actuación “como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”.

12:21. La colaboradora de OKDIARIO María Jamardo ha acudido al Tribunal Supremo para seguir este viernes decisivo para el separatismo catalán. Allí ha podido entrevistar por ejemplo a la diputada de la CUP Natàlia Sánchez, a la que ha hecho ‘la pregunta del millón’, la que ningún independentista sabe o, mejor dicho, quiere responder. La anticapitalista no ha sido excepción y se ha ido por las ramas.

12:11. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, destaca en su auto de procesamiento del independentismo catalán de 69 páginas que “la estrategia secesionista puede continuar latente, aunque se encuentre puntualmente larvada y trate de servirse de un relevo de sus protagonistas”.

12:05. El expresidente de la Generalitat y diputado de JxCat, Carles Puigdemont, ha expresado su apoyo y respeto por la “buena decisión” de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de no acudir este viernes al Tribunal Supremo y de marcharse de España.

11:18. Pulse aquí para ver la carta de Marta Rovira al completo anunciando que se fuga de España para evitar a la justicia española.

11:11. El juez Pablo Llarena ha declarado hoy procesados por un delito de rebelión a 13 investigados en la causa que investiga el proceso de secesión de Catalunya: el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, su exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsellers del Gobierno catalán, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana ANC Jordi Sànchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

11:00. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha sorprendido a ERC al completo al tomar la decisión de fugarse de España, como ha anunciado ella misma por carta. Según cuentan dirigentes republicanos a OKDIARIO, ha sido “una decisión unilateral de Rovira, que no comunicó a nadie y que hemos conocido hoy por carta”.

10:23. La secretaria general de ERC Marta Rovira, imputada por rebelión, sedición y malversación no ha acudido al Tribunal Supremo y ha decidido fugarse al extranjero. Lo ha dado a conocer en una carta para sorpresa de todos, incluidos sus compañeros, que esperaban su comparecencia en Madrid.

