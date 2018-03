El pleno de investidura en el Parlament de Cataluña, en directo

13:44. Diputados e invitados cantan ‘Els Segadors’.

13:42. “Es precisamente en las horas graves cuando tenemos que demostrar la firmeza de nuestro compromiso con las personas. A pesar de la dureza del golpe que hemos recibido quiero trasladar un mensaje de esperanza. Si somos persistentes, si nos mantenemos firmes, no solo pondremos fin a las imposiciones y la represión sino que podremos aspirar a conseguir un país mejor, más justo y más libre. Conjurémonos para defender los derechos civiles y políticos de este pueblo. Construyamos un futuro de esperanza y libertad para todos y todas. Hoy más que nunca, viva la democracia y viva Cataluña”.

13:41. “La sensación de indefensión e injusticia es muy grande, pero la respuesta tiene que ser masiva y política. Es el momento de la política. Son momentos graves”.

13:39. “Nos comprometemos solemnemente a no descansar hasta que estéis en casa”. Aplausos y gritos de ‘Libertad’.

13:37. “No les pido retórica, les pido dignidad. Les pido que formemos un frente unitario en defensa de la democracia y los derechos fundamentales”.

“Tenemos un Parlament acechado por los tribunales, ignorando la separación de poderes, los derechos de la ciudadanía… han suspendido la democracia, y ya está bien”

13:37. “Tenemos un Parlamento al cual no se le permite desarrollar sus funciones, entre ellas, elegir al presidente de la Generalitat. No nos han obligado a suspender un pleno, nos han obligado a suspender la democracia”.

13:37. “Lo que sufrimos ayer es un ataque al corazón de la democracia. Nadie puede estar indiferente. Nos interpela a todos los que queremos la democracia, la Justicia y las libertades, con independencia de nuestras opciones partidistas e ideológicas”.

13:36. “Son acciones que vulneran las libertades civiles y políticas que vulneran el Estado de Derecho”.

13:36. “Criminalizar ideas políticas no es Justicia, es represión”.

“El salto de represión del Estado es un salto grave para todos los demócratas”

13:35. “Me dirijo al pueblo de Cataluña frente a la gravedad de la situación política y democrática que vive nuestro país. Nos encontramos en un momento de involución democrática sin precedentes”.

13:34. Xavier Domènech, de los ‘comunes’, apoya a Torrent.

13:33. Torrent llega acompañado de Artur Mas, ex presidente de la Generalitat.

13:28. En unos minutos está previsto que Roger Torrent lea una declaración en defensa de los derechos de los golpistas encarcelados, o fugados. Según fuentes parlamentarias, planteará la unión de las fuerzas políticas ante ese hecho.

13:10. “¿Quieren convertir toda Cataluña en una inmensa prisión?

13:08. “No pueden tapar la regresión española y el aplastamiento de nuestros derechos como catalanes”

13:07. “La independencia es el proyecto de cambio y progreso más importante de Europa”

13:00. “Nos quieren en la prisión y en exilio, pero el Estado español se ha olvidado de que no nos podrán hacer callar nunca”.

12:59. Los diputados independentistas han dedicado un largo aplauso a familiares de los dirigentes golpistas, invitados a la tribuna.

12:59. “¿Qué delitos mostruosos han cometido? Dar la voz al pueblo de Cataluña, el monstruoso delito de votar, y siempre pacíficamente”

12:57. Quim Torra (JxCat)

12:53. “Seguiremos trabajando en todos los frentes con todas las fuerzas democráticas, para combatir la represión del Estado de Felipe VI”

12:52. “Haremos resistencia insumisa”

12:51. “La cultura policial en el Estado español lleva a la falta de respeto a la protesta”.

12:50. “Llarena prevarica”. “La única violencia es la violencia institucional es la del 1 de octubre”

12:49. Natália Sánchez (CUP).

12:41. “Ustedes han ganado las elecciones, y eso comporta una responsabilidad”.

12:39. “Hacen falta ideas, no resoluciones judiciales”.

12:38. “Hace falta afrontar el momento que vivimos, un momento terrible”.

12:38. “Están injustamente presos unos diputados mientras Rovira sale de España”.

12:37. “Estamos de acuerdo, señora Arrimadas, que todos somos Cataluña y que España no es solo Rajoy, ni aquellos que los mantenéis cada día en el poder”

12:33. Xavier Domènech, de los ‘comunes’.

12:31. “Volvamos a la política ya”.

12:29. “Estamos muy lejos del consenso necesario para hacer una operación política como la que estoy describiendo, pero muy cerca de caer en un abismo que provoque una fractura irreversible. Quizás dentro de un tiempo todos nos preguntemos qué hemos estado haciendo”.

12:28. “Los grupos tienen la responsabilidad de decir si quieren gobernar. La salida a esta gravísima crisis política, institucional, económica y social exige de amplísimas mayorías”.

12:27. “Hace falta pensar en el país entero y no en una parte, por grande que sea. No piensen que hay otra mitad del país que no es la suya que no tiene razones y no merece ser escuchada ni tenida en cuenta. Sería un gravísimo error”.

12:26. “En la Cámara hay una mayoría independentista y tiene derecho a elegir presidente. Pero no olvide que no tiene una mayoría social detrás y deben gobernar con respeto a la legalidad”.

12:23. “Nuestra responsabilidad es volver a poner la política en primer plano”.

“Para que los jueces no gobiernen debe haber Govern”

12:23. “Proponemos respeto a la ley y búsqueda de consensos”.

12:23. “Medidas de cárcel preventiva son desproporcionadas”

“Nosotros proponemos respeto a la ley, primacía de la política y llegar al acuerdo más amplio posible”

12:23. “Nuestra democracia tiene que ganar en legalidad, pero eso no desvirtúa el respeto a la legalidad vigente, y la separación de poderes y la autoridad del Poder Judicial”.

12:23. “Los problemas políticos solo pueden encontrar soluciones desde la política”.

12:22. “Un esfuerzo de empatía no significa compartir argumentos, pero sí comprender lo que hay detrás de cada persona y actuación. Nos hemos autoimpuesto esta obligación. Conviene que este sentimiento sea trasladado al conjunto de nuestro pueblo”.

12:21. “Queremos afirmar nuevamente nuestra voluntad de hacer un esfuerzo de empatía con todos los ciudadanos de Cataluña”.

12:20. “Vivimos en un país con el corazón encogido. Unos por una actuación considerada injusta del Poder Judicial, y otros por la incerteza de nuestro pueblo”.

12:20. Miquel Iceta (PSC)

12:20. De nuevo, alusión a Nelson Maldela, habitual en los independentistas.

12:19. “Denunciamos, pedimos ayuda, trabajamos, tejemos. No paramos. Levantémonos, caminemos desde la paz y por la paz, desde la firmeza, hasta la victoria”.

12:18. “Persistimos, persistimos, como en 1936, 1940 o 1914”

12:15. “El presidente de ERC está en la cárcel y la secretaria general en el exilio para evitar la arbitrariedad de una Justicia que no hace honor a su nombre. Somos más de los que nunca habíamos sido”.

12:15. “El 21 de diciembre la mayoría republicana volvió a ganar”.

12:14. “Disculpen las molestias, pero estamos trabajando para hacer un mundo mejor. La aplicación del 155 pone en peligro nuestros servicios públicos”.

12:14. “Les molesta la oposición, los tuits, las letras de las canciones, los libros, los títeres, los colores, los lazos… ”

12:13. “El Estado español ya no podrá ser nunca el de los catalanes. Este es el mejor ejemplo de que no hay futuro dentro del reino de España”.

12:12. “Cuesta digerir tanta injusticia y vergüenza. Cuesta asumir que este Estado no cambiará. Para nosotros y mucha gente hace tiempo que dejó de serlo”.

12:11. “Su problema es que nuestra República destapa todas sus vergüenzas. Ayer dimos un golpe muy duro. Sentimos el frío del exilio y el dolor de la celda”.

12:10. “Hoy las buenas personas están en la cárcel y el exilio y sus ladrones están por la calle. Han vivido instalados en un sentimiento de impunidad que se ha terminado”.

“Los que hablan de legalidad y constitucionalidad les recordamos estos nombres: Bárcenas, Urdangarin, Correa, el Bigotes…”

12:10. “Este dolor no nos hace olvidar que nuestra prioridad es siempre el bien común. Transformaremos el dolor y la rabia en más fuerza”.

12:10. “Las porras del 155, los Mossos sin identificación… Nadie nos hará olvidar nuestros principios, una palabra que muchos no conocen”.

12:08. “El Estado se les está deshaciendo en las manos, y no se dan cuenta. Ayer el Estado español encarceló a dos millones de catalanes. Nos quieren robar la dignidad, hacer daño, destrozando familias, buenas personas, no nos escondemos. Estamos indignados, y lloramos”.

12:07. “El Estado español firmó su propia sentencia. Hizo más inevitable el triunfo de la democracia”.

12:07. “El Estado de Derecho ha muerto. El Estado español ha entrado en una etapa de descomposición. Cataluña ha dicho basta. Hay que escoger, Estado o democracia, y siempre estaremos al lado de la democracia”.

12:06. “Los fundamentos de Estado español tiemblan. Han dado síntomas de fatiga”.

12:05. “El día de ayer durará años y años. Su dignidad durará siempre, la vergüenza perseguirá a aquellos que creen que están ganando”.

12:05. Sergi Sabriá (ERC)

12:03. “Espero que sea el último pleno que hagamos con esta sensación de indignación, tristeza”.

12:02. “Por último, dirigido al presidente del Parlament, basta de hacer discursos y mítines desde la Mesa del Parlament”.

12:00. “Ha llegado el momento de decir la verdad, de no seguir generando frustración”.

12:00. Ahora en catalán: “volvamos a la normalidad, a un proyecto para todos y todas”. “Necesitamos reflexionar, hoy hay muchos sentimientos encontrados en Cataluña. Solo les pido que no piensen solo en sus votantes”.

11:59. “Nunca vamos a negar el saludo a una representante de una fuerza política con muchos catalanes detrás. Tenemos que dar una imagen de sosiego”.

11:58. “¿Cuánto vamos a tener que esperar para que nos podamos saludar por el pasillo del Parlament?”

11:58. “Ni siquiera pueden decir que ejercen de mayoría parlamentaria, hemos visto la investidura fallida de Turull”.

11:57. “Hay familias que se han quedado rotas por su culpa, los comerciantes, autónomos y familias a los que han fastidiado la vida no pueden huir. No les entiendo, ni muchos entienden su estrategia interna”.

11:56. “Tenían avisos de que esta situación judicial se iba a producir. Se lo hemos repetido… le hemos dicho ¿qué locura es esta? Han tenido más aviso que cualquier otro ciudadano antes de saltarse las leyes”

11:54. “La situación no es normal y llevamos mucho tiempo advirtiéndolo”.

11:53. “No han conseguido absolutamente nada. ¿respetan ustedes a los catalanes que están indignados con el procés, con que el presidente del Parlament haga un discurso político?

11:52. Arrimadas: “Nosotros nos vamos a quedar porque esta situación no es normal. Ha dado usted un mitin desde la presidencia del Parlament. No es normal”

11:51. Los diputados del PP abandonan el hemiciclo. “No podemos pisotear la dignidad del Parlament. El reglamento dice de manera clara que el debate de investidura es para eso. Si el president ha constado que no está el candidato tiene que suspender el pleno”.

11:50. Inés Arrimadas (C’s) interviene en el pleno.

11:50. Torrent responde que los grupos tendrán la palabra “para hablar de la situación grave y compleja que vive el país”. Tendrán 15 minutos por grupo, explica. Sigue con el debate.

11:49. Albiol pide a Torrent que desconvoque el pleno y convoque otro pleno “en el que nos podamos expresar con libertad”. Anuncia que sus diputados no participarán en el pleno de hoy.

11:49. “Por dignidad, esta expresión de la opinión se tiene que celebrar en el formato adecuado”.

11:48. “Nos preocupa el ver cómo si bien es cierto que el debate no se puede celebrar, de sus palabras entendemos que quiere crear un cierto debate con esa ronda de intervenciones”.

11:47. Pide la palabra García Albiol (PP).

11:46. Carrizosa (Ciudadanos) acusa a Torrent de “ser el presidente de solo la mitad del hemiciclo”.

11:44. “No descansaré hasta que estéis en casa con nosotros”. Aplauso de la bancada de JxCat y ERC.

11:44. Torrent anuncia que da turno a los portavoces de los grupos y después suspenderá el pleno.

11:43. “Es evidente que el pleno no se puede celebrar, pero dada la excepcionalidad del momento es necesario hablar. Que los representantes de la ciudadanía se expresen en libertad”.

11:43. “Tenemos que denunciar que los poderes del Estado están impidiendo que la voluntad de la ciudadanía se pueda desarrollar”.

11:42. Torrent: “Hoy no puedo decir buenos días, hoy se tendría que celebrar la segunda sesión de investidura. no estamos en un momento normal, sino profundamente excepcional. El señor Turull tendría que estar aquí”.

11:41. Comienza el pleno.

11:39. Los diputados se encuentran ya en sus escaños, para dar inicio al pleno.

11:34. Según fuentes parlamentarias, la intención de Torrent es hacer una declaración política, sin votación y suspender el pleno de inmediato.

11:32. Desde el PSC lamentan que Torrent no les haya facilitado la declaración que tiene previsto leer este sábado.

11:28. Los diputados catalanes empiezan ya a entrar en el hemiciclo. Recordemos que a las 11:30 está previsto el inicio del pleno.

11:27.

Es indecente ver a un supuesto dirigente de un supuesto partido nacional hacer apología de quienes han intentado cargarse España. Pero afortunadamente nuestro país tiene los resortes democráticos suficientes para defenderse, a pesar de ti, Pablo https://t.co/eOQJnT8c0N — Javier Maroto (@JavierMaroto) March 24, 2018

11:23.

Tot a punt al #Parlament pel Ple que començarà a les 11.30h. El podreu seguir en directe a https://t.co/NDfNszXNxM pic.twitter.com/sRD3ttOucm — Parlament Catalunya (@parlamentcat) March 24, 2018

11:20. Ciudadanos afirma que no abandonará el pleno, pero no participará en una votación “de un candidato ausente”.

11:05. Millo destaca la proporcionalidad de los Mossos.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado que los Mossos d’Esquadra actuaron con “proporcionalidad y gradualidad” durante la movilización contra el encarcelamiento de políticos soberanistas en la zona de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Millo ha asegurado que siguió de cerca la concentración de movilizaciones de este viernes: “Algunos grupos minoritarios no tuvieron un comportamiento tan pacífico e intentaron asaltar la Delegación”.

11:03. Roger Torrent se reunirá con los presidentes de los grupos parlamentarios quince minutos antes de que comience el pleno.

Los socialistas catalanes han formulado esta petición de encuentro para abordar la situación inédita que se ha generado en las últimas horas: hay un convocada una segunda sesión del pleno de investidura pero el candidato, Jordi Turull, fue encarcelado este viernes. Fuentes de la Presidencia de la Cámara han aclarado que no se trata en ningún caso de una reunión de la Mesa o de la Junta de Portavoces, los órganos rectores de la actividad parlamentaria; el PSC, Cs y el PP ya han pedido previamente a Torrent que suspenda el pleno.

10:46. El Parlament publica la ley para investir a distancia.

El boletín oficial del Parlament (Bopc) ha publicado la proposición de ley para reformar la Ley de la Presidencia que ha impulsado JxCat para permitir investiduras a distancia, y ahora los grupos disponen de cuatro días para enmendarla.

Además, los grupos tienen 48 horas para pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) si quieren que este órgano consultivo analice la legalidad de la iniciativa, que se está tramitando por el procedimiento de máxima urgencia.

JxCat quiere reformar la ley para permitir que Carles Puigdemont (JxCat) sea investido a distancia, y su intención es hacerlo por el procedimiento de máxima urgencia, el de lectura única.

10:44. Moncloa estudia acciones contra el pleno

El Gobierno considera que la situación procesal del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, hace imposible que hoy se celebre un pleno con garantías hoy en el Parlament.

Según han informado a Efe fuentes del Gobierno, el Ejecutivo mantiene que presidente del Parlament, Roger Torrent, está obligado a atender las peticiones del PP y otros grupos de la cámara de suspender el pleno de esta mañana en el que estaba previsto el segundo debate de investidura de Turull.

La situación procesal del candidato hace imposible que se celebre un pleno con garantías, una circunstancia, según las fuentes, sobre la que ya existe doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y sobre la que también se han pronunciado los propios letrados de la cámara autonómica.

El Gobierno afirma que seguirá velando, como hasta ahora, por el cumplimiento de la ley y estudia las acciones oportunas a adoptar si finalmente el presidente del Parlament mantiene una sesión parlamentaria contraria a la doctrina del TC y al propio reglamento del Parlament, han agregado las fuentes

10:43.

10:37. El PSC ha registrado este sábado por la mañana la carta que su líder, Miquel Iceta, envió este viernes al presidente del Parlament, Roger Torrent, en la que le solicita la desconvocatoria de la segunda sesión del pleno de investidura.

En la misiva, recogida por Europa Press, pide la desconvocatoria del plenario alegando “la imposibilidad de desarrollar con normalidad” la sesión tras ingresar en la cárcel el candidato de JxCat, el exconseller Jordi Turull.

El PSC, que considera desproporcionadas las últimas decisiones del Supremo –aunque las respeta, precisa–, también pide a Torrent abrir otra ronda de contactos con los grupos “para tratar el conjunto de circunstancias que rodean” el inicio de la legislatura y la investidura.

10:20. Mensaje de Marta Rovira, número dos de ERC y fugada en Suiza, a través de Twitter: “No desfalleceremos. Lucharemos para que todos puedan volver a casa en libertad…”, escribe.

Missatge de la Marta: Moltes gràcies pel vostre suport. No defallirem.

Lluitarem perquè tothom pugui tornar a casa amb llibertat, per viure en un país que respecti els drets polítics de tothom, pensi el que pensi, parli el que parli, vingui d’on vingui.https://t.co/kXm25IlRqX — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) March 24, 2018

10:05. Puigdemont va a presentarse ante las autoridades finlandesas tras la recepción de la euroorden de extradición.

10:02. Ciudadanos acaba de pedir que se desconvoque el pleno de las 11:30.

09:12. La Policía finlandesa ha confirmado este sábado la recepción, esta pasada noche, de una solicitud de España para la extradición de Puigdemont.

08:00. Arranca el sábado y el pleno en el Parlament sigue convocado a las 11:30 horas, pleno que evidentemente no será de investidura pero sí de apoyo a los golpistas enviados a prisión hace unas horas.