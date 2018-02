El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha criticado al Gobierno por “dinamitar la inmersión lingüística” en Cataluña y ha admitido la “irresponsabilidad” de los partidos independentistas por no alcanzar un acuerdo para investir a un presidente autonómico que ponga fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

“Si el Gobierno aprovecha el 155 para dinamitar la inmersión lingüística se hará evidente su mala fe y voluntad de continuar haciendo daño a Cataluña, así como nuestra irresponsabilidad de no haber formado todavía un gobierno republicano tal como nos mandató la ciudadanía el 21-D”, ha escrito el diputado catalán en su cuenta de Twitter. “¡Gobierno ya!”, ha incidido.

Si Govern espanyol aprofita el 155 per dinamitar la immersió lingüística es farà evident la seva mala fe i voluntat de continuar fent mal a Catalunya, així com la nostra irresponsabilitat de no haver fet encara Govern republicà tal com ens mandatà la ciutadania el 21D. Govern ja!

