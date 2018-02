El líder de los Mossos separatistas dice que el CNI le ha robado el móvil al abogado de Jordi Sànchez

El líder de los Mossos per la Independència (ahora rebautizados como Mossos per la República Catalana), Albert Donaire, sostiene que los servicios secretos españoles le han robado el teléfono móvil a los abogados de Jordi Sánchez (Jordi Pina y Xantal Altimir) durante una reciente visita a la cárcel de Soto del Real.

En su perfil de Twitter, Donaire ha difundido una noticia publicada por RAC1 (la radio independentista del Grupo Godó), según la cual el teléfono de ambos letrados desapareció el pasado mes de diciembre, cuando acudieron a visitar al ex presidente de la ANC. Como marca el protocolo, al llegar al centro penitenciario tuvieron que dejar los teléfonos móviles en una taquilla, que luego se encontraron forzada.

“Los robos no son habituales en la prisión“, dice la noticia. Se ve que el redactor ha pisado pocas cárceles. En cualquier caso, especifica que no había ninguna cámara de seguridad junto a las taquillas, por lo que no se ha podido averiguar quién fue el autor del robo.

El líder de los Mossos independentistas, Albert Donaire, lo tiene claro: ha sido el CNI. Junto a la noticia, ha colgado en Twitter el siguiente mensaje: “No hay ningún misterio. Es el país que es, el que tiene presos políticos en la prisión por sus ideas. Pondría la mano en el fuego que ha sido cosa de los secuaces del CNI, y probablemente no me la quemaría. Lo quieren saber y controlar todo de nosotros”.

No hi ha cap misteri. És el país que és, el que tenen #PresosPolítics a la presó per les seves idees.

Posaria la mà al foc que és cosa dels sequaços del CNI, i probablement no em cremaria.

Ho volen saber i controlar tot de nosaltres. pic.twitter.com/mpkCg5YrKf — ᗩLᙖᙓᖇTᗟᙢ🎗 (@albert_dmcat) February 13, 2018

En su cuenta de Twitter, Donaire también ha celebrado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado a España a indemnizar con 50.000 euros a dos asesinos de ETA, autores del atentado contra la T4 de Barajas en el fueron asesinadas dos personas.

El líder de los Mossos independentista no ha ocultado su satisfacción al conocer la noticia: “Como primer paso, está muy bien”, ha escrito, “España debe ser condenada por el trato inhumano y degradante a los catalanes del pasado 1 de octubre. Ni olvido ni perdono”.

Com a primer ps està molt bé.

Sra han de condemnar Espanya pel tracte inhumà i degradant als catalans el passat 1 d’octubre.#NiOblitNiPerdó pic.twitter.com/fyY9xnCUN1 — ᗩLᙖᙓᖇTᗟᙢ🎗 (@albert_dmcat) February 13, 2018

En realidad, los asesinos de ETA no recibirán ni un céntimo de indemnización. Los 50.000 euros servirán para resarcir a los familiares de las dos personas a las que mataron en la T4. La resolución del TEDH especifica que los dos terroristas en ningún caso fueron “torturados”, si bien recibieron un trato que el tribunal considera denigrante.

Por otro lado, España es con diferencia uno de los países europeos que han recibido menos condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): sólo 103 condenas, muy lejos de las 2.988 que ha recibido Turquía en el mismo período, 2.217 de Rusia, 1.819 de Italia, 728 de Francia y 314 del Reino Unido. Algo que demuestra que el sistema judicial español es uno de los más garantistas de Europa.

En su perfil de Twitter, el líder de los Mossos independentistas, Albert Donaire, sostiene que los Mossos d’Esquadra no deben acatar la Constitución, sino únicamente servir a la República imaginaria, y cuelga mensajes como el siguiente, en el que relaciona a Tabarnia con el consumo de cocaína.