Sergi Sabrià: «Ahora es posible avanzar con el PSOE hacia un referéndum pactado»

Sergi Sabrià (Palafrugell, 1975) es viceconseller del Govern, jefe de campaña de ERC y mano derecha de Pere Aragonés. Recibe a OKDIARIO en el Palau de la Generalitat horas después del anuncio de Pedro Sánchez que mantiene a España sumida en la incertidumbre. Con él hablamos de qué haría ERC si Sánchez opta por dimitir, de la rivalidad con Junts, de la presunta corrupción de Salvador Illa y de la posible entrada de Aliança Catalana al Parlament.

PREGUNTA.- ¿Qué opinión les merece esa reflexión que se ha tomado Pedro Sánchez, diciendo que no sabe si vale la pena continuar?

RESPUESTA.- Creo que nadie tiene más experiencia en lucha antifascista que ERC. Desde su nacimiento hemos sufrido exilio, prisión, represión e incluso uno de nuestros presidentes fue fusilado por el fascismo. Y nunca hemos abandonado. Nuestra opción siempre ha sido luchar contra el fascismo desde todos los ámbitos, no abandonar nunca el puesto. Todo el respeto, pero no encontramos solidaridad cuando esto lo estábamos sufriendo nosotros. Y no me voy aquí 93 años hacia atrás, sino en la actualidad, con algunos compañeros injustamente acusados de terrorismo que se acaban de ir al exilio, como Ruben Wagensberg. Entendemos la situación, pero no nos parece que la solución sea abandonar. Nos hubiera encantado un poco de solidaridad del PSC, por ejemplo, con el caso de Ruben Wagensberg.

P.- ¿Cree que hay algo de sobreactuación, de victimización?

R.- Creo que el uso que estaba haciendo ayer el PSOE, con algunos de los tuits o de las publicaciones en redes, claramente era un uso victimizante de la situación.

P.- ¿Si el lunes, por ejemplo, dimite el señor Sánchez, ERC apoyaría la investidura, por ejemplo, de la vicepresidenta Montero, del ministro Bolaños, con quien negocian, o como hemos publicado este viernes, por ejemplo, de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Alguno de esos nombres serían invisibles para ERC o sólo Pedro Sánchez?

R.- En nuestro caso, no sé qué hará el PSOE, no es una subasta de nombres. En nuestro caso, hemos llegado a muchísimos acuerdos durante estos años y no todos se han cumplido y, por lo tanto, esto va de cumplir una larga lista de pendientes que tiene a día de hoy el PSOE. No me parece momento de hablar de nombres, sino de la importancia de cumplir los acuerdos. Y esto nos sirve con Sánchez o sin Sánchez.

P.- ¿Se aprovecharían de la situación para pedirles más concesiones, por ejemplo, el referéndum?

R.- Creo que es muy gráfica la frase de que el PSOE no hace, se le obliga a hacer. Hay una larga lista de pendientes que se deben resolver. Y aquí hay temas importantes como los trenes, que recuerdo que es la única cosa que gestiona el Estado en Cataluña y funcionan muy mal y, por lo tanto, hay que cerrar bien la transferencia, pero también el compromiso de hablar desde ya de la financiación singular, incluido también en los acuerdos de investidura en su momento. También incluyen que en la mesa de negociación se va a hablar del referéndum y, por lo tanto, todo esto está escrito. Esto no va de nombres, sino de cumplir con los acuerdos. Y ya digo, esta respuesta es indistinta a que Sánchez siga, o a que haya un cambio.

P.- ¿El referéndum es un pendiente o es una realidad?

R.- Creo que lo citó Junqueras, pero también en otra entrevista lo dijo Marta Rovira. Hay un compromiso de ponerse a hablar de la solución definitiva del conflicto político y eso es un referéndum. La mesa de negociación tenía dos partes: la amnistía, que era imposible, Illa fue muy contundente explicando que esto no iba a suceder y ha sucedido; y la siguiente fase era hablar del referéndum. En ningún caso se dijo que estuviéramos en disposición de ponerle una rúbrica, pero sí que estaba encima de la mesa y, por lo tanto, en el referéndum se debe avanzar ahora. Hay que seguir con todo aquello que ya está escrito.

P.- El PSOE niega que hayan acordado hablar de un referéndum…

R.- Por eso te digo que yo entiendo que lo nieguen por intereses electorales. Tengo constancia de que es un tema que sí se ha tratado. Nosotros le hemos puesto calendario, pero es cierto que es un tema que no se puede obviar. Creo que me vas a creer cuando te digo que lo negarán. Negaron muchas veces la amnistía. Y, efectivamente, todos podemos confirmar que se estaba hablando de indultos, que se estaba hablando de reforma del Código Penal cuando decían que no y que se estaba hablando de amnistía. Por lo tanto, en Esquerra nos gusta decir que hacemos de los imposibles posibles, que al PSOE se le obliga; por lo tanto, hacemos de la necesidad virtud.

P.- No hablan de calendario, ¿pero debería ser en esta legislatura?

R.- Creo que siempre hemos dicho más o menos lo mismo. En esta legislatura hay que avanzar sobre el final del conflicto político y le podemos dar muchas vueltas, pero sólo tienen una forma, que es urnas y votos.

P.- Teniendo en cuenta que el PSOE dice que eso del referéndum nada de nada…

R.- Esa frase les sirve para muchísimos temas. Recuerdo que incluso con los trenes.,que parecía más fácil, la ministra Raquel Sánchez, catalana de Gavà, dijo que de hablar de un traspaso de los trenes nada de nada. Ahora ella no es ministra y el traspaso está firmado. Dicen que nada de nada…, creo que lo tienen como un play, que ellos dicen que no y que nada de nada y es darle al play. Al final, el tiempo nos da la razón.

P.- Su principal rival político, Junts, dice que si el PSOE sigue en el nada de nada, tendrían que volver a la vía unilateral. ¿ERC abriría otra vez esa puerta de la vía unilateral que nunca le ha gustado demasiado?

R.- Nosotros lideramos un referéndum unilateral en 2017. Lo que nos gusta a nosotros es aprender y, por lo tanto, pensamos que ahora, en la fase en la que estamos, es posible avanzar en el referéndum pactado con el PSOE, que es una solución mucho mejor. Y estamos aquí.

P.- Pere Aragonés no quiere que su presidencia sea una anécdota. Se ven pactando con Salvador Illa, por ejemplo, que Aragonés siga en el Govern a cambio de facilitar el hipotético escenario de una investidura nueva en el Estado del PSOE o incluso de una moción de confianza…

R.- Nosotros, a día de hoy, lo que nos vemos es haciendo una buena campaña. Estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. En el tema de qué haremos después, nosotros ahora no vamos a entrar. Vamos a hacer es el mejor resultado posible.

P.- Pero siendo realistas, con los sondeos delante, a ERC se le sitúa como la tercera fuerza política a día de hoy en el nuevo Parlament. ¿Con qué se sentirían más cómodos, haciendo president a Illa o haciendo president a Puigdemont?

R.- A ver, yo te insisto en la respuesta que ya te he dado dos veces. Primero, no es cierto que todas las encuestas den este resultado, pero no hablamos de encuestas. Quedan 15 días y, por lo tanto, nuestro trabajo va a ser para ganar. No es un tema de comodidad ni de nombres, como decíamos al principio, también referente a otros, a otros derroteros, sino de proyecto. Y necesitamos que el proyecto nuestro sea tan fuerte como sea posible. Y nos ha encantado gobernar solos.

P.- ¿Cree que Puigdemont menosprecia a su candidato cuando dice que esta campaña va entre él y Pedro Sánchez?

R.- Cada uno tiene su estrategia de campaña. A nosotros nos gusta más decir que al final Illa es Moncloa; Puigdemont, solo Puigdemont; y ERC es Cataluña. Nosotros estamos pendientes de la Cataluña entera, de los 8 millones de catalanes que ya somos a día a día de hoy. Las otras campañas extremadamente personalistas son muy distintas de nuestro proyecto.

P.- Durante muchos años Junts ha acusado a ERC de venderse por un plato de lentejas al PSOE. ¿Cree que el PSOE, que Pedro Sánchez, ha engañado también a Junts, por ejemplo, con la oficialidad del catalán en Europa que no ha sido?

R.- Yo creo que esto ya lo has explicado bien tú. A mí me gusta más hablar de nosotros que de los otros. Pero cierto es que Junts explicó muchas veces que no pagaban por adelantado y la oficialidad del catalán en Europa se sigue esperando todavía. Pero me duele más que lo diga el candidato que está yendo a los debates, Josep Rull. Que diga que no hemos negociado bien cuando es evidente y lo reconocían ellos mismos, su candidato a las europeas, que, sin la modificación del Código Penal, Rull no sería candidato a día de hoy.

P.- ¿Cree que hacen falta más explicaciones de Salvador Illa por el caso de las mascarillas?

R.- Creo que vale la pena ver tanto las intervenciones en el Congreso como las intervenciones en el Senado, que te dejan con dudas. Por lo tanto, creo que Salvador Illa lo que tiene que hacer es explicarlo todo y dejar las cosas claras. ERC, con 93 años de historia, cero casos de corrupción. Nosotros tenemos puesto el límite muy abajo, y otros creo que no. Cataluña no puede tener un candidato a las elecciones que quiera ser el futuro presidente del país, con dudas razonables sobre algunas de sus actuaciones, aunque sea en un momento de grandiosa dificultad, como lo fue la pandemia.

P.- ¿ERC se mira en el espejo de Bildu?

R.- Y Bildu en el espejo de ERC. Creo que hace mucho tiempo que trabajamos conjuntamente y que trabajamos bien. Hemos compartido muchísimas cosas, también la represión, y ellos nos ayudaron mucho en su momento a saber cómo tratar con las familias. Son dos proyectos que tienen muchas cosas en común y con un feeling personal, con muchos de ellos muy grandes y nos alegramos muchísimo del increíble resultado de Pello. Son proyectos transformadores que van a cambiar la sociedad y que merecen seguir ganando.

P.- Ustedes lideraron hace cuatro años, con la entrada de Vox al Parlament, el cordón sanitario a la ultraderecha constitucionalista… ¿Van a hacer lo mismo con Aliança Catalana si consigue representación parlamentaria? ¿Creen que Aliança Catalana es una amenaza para ustedes o lo es más para Junts?

R.- Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Aliança Catalana es una amenaza para Cataluña, no para Esquerra Republicana. La misma apuesta antifascista que hicimos en su momento, la hacemos cuando llevan colgada una bandera española que cuando llevan colgada una estelada.

P.- ¿Después de todo lo que hemos hablado de esos incumplimientos, si hay una moción de confianza, ustedes siguen confiando en Pedro Sánchez?

R.- Vuelvo a la misma respuesta que te daba al inicio. Esto no va de nombres, sino de que cada una de las votaciones, y por lo tanto la mayoría en el Congreso, no depende de si es una moción de confianza, de si es una nueva investidura, depende de cumplir los acuerdos a los cuales hemos llegado y, por lo tanto, que espabilen con los acuerdos.