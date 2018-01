La diputada de JuntsxCat Elsa Artadi ha apelado este viernes a la “inmunidad” parlamentaria de su cabeza de lista, Carles Puigdemont, para ser investido presidente de la Generalitat.

Así se ha manifestado en rueda de prensa tras la reunión que, con el portavoz de la candidatura, Eduard Pujol, han mantenido con el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, en el marco de la ronda de contactos que tiene con todos los grupos de la Cámara.

Tras trasladarle que el candidato de JuntsxCat a la investidura es Puigdemont, han pedido también a Torrent que trabaje para proteger “los derechos de los 135 diputados de la cámara, lo que equivale a que todos los diputados puedan votar al candidato que quieren“, entre otras cuestiones.

Pese a asegurar que no han abordado con Torrent las fórmulas para investir a Puigdemont, tampoco la vía telemática, ha dejado claro que exploran todos los mecanismos que permite el reglamento del Parlament para hacerlo posible.

Según Artadi, todos los electos gozan de inmunidad, también Puigdemont y todos los están en prisión y en Bruselas, y “hay que ver cómo se puede traducir, dentro de la estrategia judicial y política”, la posibilidad de que se respete este derecho.

Así, ha precisado que con inmunidad sólo se puede detener a una persona si está cometiendo un acto criminal en ese momento concreto, destacando que ésta es la definición del concepto.

Por ello, no descartan que Puigdemont pueda volver a Cataluña, pero resaltando que “es más útil como presidente de la Generalitat que como prisionero”, y ha negado que mantengan contacto alguno con la Fiscalía o el Tribunal Supremo.

Al preguntársele por la voluntad del Gobierno de impedir la investidura de Puigdemont, Eduard Pujol sospecha que el problema no es la investidura y sí “el propio Puigdemont y la voluntad de defender las instituciones del país“.

Negociaciones con ERC y CUP

Sobre cómo interpreta que ERC evite aclarar si apoyarán una investidura a distancia, la que fue directora de campaña de JuntsxCat ha considerado un tecnicismo hablar de la modalidad de investidura y que no conciben ni tienen duda alguna de que los republicanos la apoyarán.

“La relación con ERC es fluida y normal, y trabajamos en todas las dimensiones para superar todas las pantallas, tanto la de la investidura como la de la formación del Govern”, ha explicado.

También ha explicado que negocian con la CUP y que deben llegar a acuerdos entre las tres fuerzas independentistas, por lo que no dan por hecho aún de que los anticapitalistas votarán a favor de Puigdemont.

En relación a la reunión que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, tuvo en Madrid con el ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, Artadi ha asegurado que no les toca pronunciarse sobre reuniones del partido: “Sería una falta de educación hablar sobre cuestiones que no tienen que ver con la propia actividad del grupo parlamentario”.