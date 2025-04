Los espectadores turcos acaban de despedirse de una de las ficciones más consagradas de su parrilla televisiva. Tras conquistar a todos con su historia, Una nueva vida ha concluido su trama de manera oficial con el último capítulo de su tercera temporada. El final de una era donde se ha puesto el broche de oro a 101 episodios que no han defraudado a la audiencia de más de 120 países. Y es que, el público español ha tenido la oportunidad de ser testigo de esta ficción gracias a Atresmedia, quién ha sido la encargada de ficharla para ponerla en su programación tras el desenlace de Secretos de familia.

Una nueva vida ha sido un éxito rotundo, y a las pruebas nos remitimos. Pues, con 14 premios internacionales a sus espaldas, nadie ha podido evitar caer rendido a esta serie que combina ingredientes como el drama, el romance, el misterio, los secretos y las traiciones. Pero, también hay que destacar que los datos de audiencia obtenidos en su tierra natal ha disminuido con el transcurso de sus temporadas. Una situación que habría provocado que la producción no fuese renovada por una cuarta entrega. Pero, la pregunta que los fans españoles se están haciendo es la misma. ¿Falta mucho para ver el gran desenlace de la serie en España? ¡Esto es lo que se sabe al respecto!

«Este enlace salpicará de amor y odio y traiciones y mentiras a todos los personajes, marcados por la manipulación y las estrictas relaciones y tradiciones entre familia», señaló la cadena privada en el comunicado de prensa de su estreno. Una pequeña premisa de lo que se podrá ver en la parte final de esta cautivadora historia.

Los seguidores de Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu, protagonistas de Una nueva vida, no dudaron en manifestar su tristeza y decepción al saber que la producción no continuaría en televisión. Pero, fueron conscientes de que toda buena historia debe tener su final, se quiera o no. Por ello, la emisión de este esperado capítulo no dejó indiferente a nadie.

¿Cuándo se emitirá el gran final de ‘Una nueva vida’ en España?

Respecto a los fans españoles de Una nueva vida, destacamos que todavía tiene mucha vida por delante en las noches de Antena 3. Debido a que su emisión en la cadena española se ha producido con retraso respecto a su tierra natal, su historia a penas a comenzado a emitirse. De hecho, este pasado domingo, 6 de abril, la cadena emitió el capítulo número 30 de su historia.

Teniendo en cuenta que Una nueva vida emite un capítulo a la semana, podría decirse que todavía queda ficción para rato. De hecho, y si hacemos los cálculos, quedan más de 70 capítulos por emitir semanalmente. Por lo tanto, queda año y medio de emisión hasta poder ver el desenlace de la novela. Mucho tiempo por delante que, en alguna que otra ocasión, podrá verse afectado por los cambios imprevistos o de última hora en la cadena líder de Atresmedia.