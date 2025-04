Roberto Brasero revienta la Semana Santa y lanza el aviso más duro: «No hay provincia que se libre…»

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no duda en lanzar el aviso más duro que revienta la Semana Santa, no nos vamos a librar del mal tiempo. Parecerá que volvemos atrás en el calendario, a un mes de marzo en el que las lluvias han sido las protagonistas, pero también lo han acabado siendo el descenso de las temperaturas y hasta la nieve. Esta primavera nos está dando señales de cambios destacados que harán que nada se parezca a lo que esperaríamos.

No hay provincia que no se libre de un cambio de ciclo en el que todo puede acabar siendo posible. Tendremos que afrontar una serie de cambios destacados que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Nos enfrentamos a un giro radical que puede convertirse en el peor enemigo de unos días en los que todo puede acabar siendo posible. De los días de sol, pasamos a las lluvias y a la inestabilidad y el frío que pensábamos que había desaparecido por completo. Realmente, nada volverá a ser como era sino más bien que acabará marcando unas jornadas plagas de actividad.

Estemos donde estemos de vacaciones o donde queramos ir, tendremos que enfrentarnos a una serie de detalles que pueden acabar convirtiéndose en míticos. La situación en estas próximas jornadas no será como esperaríamos, sino más bien todo lo contrario.

Lo estamos viendo ante una inestabilidad en la que todo puede acabar siendo posible. Por lo que, habrá llegado el momento de pensar en cómo organizar unos días de vacaciones en los que debemos estar muy pendientes de un tiempo que será cambiante y nos obligará a hacer algún que otro cambio de planes.

La inestabilidad a la que nos hemos enfrentado en estos últimos días puede acabar siendo una antesala de algo más. El mal tiempo se puede convertirse en una serie de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos momentos.

Tenemos que estar preparados para lo peor, de la mano de algunas situaciones que pueden llegar a ser las que marcarán una diferencia importante. Tocará ver lo que nos está esperando con ciertas novedades que nos trae un Roberto Brasero que sabe muy bien lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante.

El experto en el tiempo Roberto Brasero no ha dudado en lanzar el aviso más duro para esta Semana Santa. Llegan cambios importantes que pueden acabar siendo los que marquen unos días señalados en el calendario. Los más fuertes de esta Semana Santa son una realidad.

Tal y como nos explica en esta previsión del tiempo: «Este miércoles amaneceremos con más frío que hoy y heladas débiles en capitales como Soria o Burgos donde luego por la tarde no alcanzaremos los 10º de máxima. Subirán algún grado las máximas por el oeste peninsular y alcanzaremos de nuevo los 20º en Guadalquivir. Los superaremos en el sur del Mediterráneo y en Canarias y en el resto de España, por debajo. Y de nuevo un día tormentoso, con chaparrones intensos por momentos e incluso con granizo. Continuarán mañana en la mayor parte de la península y Baleares, siendo las tormentas más fuertes en el noreste y las más débiles en el sur de Andalucía, con las lluvias más persistentes en Galicia y con los cielos más soleados el litoral sur del mediterráneo y en el sur de las islas canarias. Y no olvidemos el viento: Continuarán soplando vientos con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en litorales de Andalucía, Murcia, interior de la Comunidad Valenciana, Baleares y el norte y sur de Cataluña».

Siguiendo con la misma previsión: «Así nos parecía desde la semana pasada cuando echábamos un primer vistazo general al tiempo de la semana santa y así leemos hoy también en la previsión especial de la AEMET: «Se espera que sea el día más estable de la semana. No obstante, durante la primera mitad del día son probables las precipitaciones en Pirineos y, de forma más dispersa y débil, en Extremadura y Andalucía». Estas son las lluvias que aparecieron ayer en el modelo, una previsión que va cogiendo consistencia, aunque a día de hoy serían precipitaciones débiles, no las tormentas de hoy, y poco probables a partir de las 18 horas. Eso a día de hoy. A ver qué nos dice mañana el pronostico. Lo que parece más claro es que a partir del mediodía el frente de una nueva borrasca llegue a Galicia donde sí puede llover el jueves santo sobre todo por la tarde. En el resto de España no se esperan precipitaciones. Aun se esperan rachas fuertes de viento en el tercio oriental peninsular y Baleares. Las temperaturas como dije antes subirán de forma generalizada sobre todo en el sureste peninsular donde podríamos irnos a los 25º a la sombra. En Canarias vientos alisios con rachas fuertes y nubes en las vertientes norte de las islas occidentales».