Ni cada 2 ni cada 3 semanas: una experta dice cada cuánto tienes que lavar los vaqueros

Ni cada 3 semanas ni cada 2

Una experta nos dice cuándo lavar los vaqueros

Los expertos del blog de Jack&Jones Madrid nos dicen que: «Lo mejor es no lavar los pantalones jeans durante los 6 primeros meses, esto ayudará a tu nuevos jeans a acentuar sus arrugan naturales y tendrán un aspecto único. Cada vez que te los pongas simplemente airéalos. Si te has pasado de la rosca al usarlos, lo ideal es un lavado rápido y sin usar agua. Este consiste en meter tu par de pantalones denim dentro de una bolsa hermética en el congelador, ya que el frío neutraliza los olores y matan a las bacterias. Si has estado en una barbacoa o comiendo en un lugar donde los olores fuertes han entrado en tus jeans, hazte con un spray que neutraliza los olores y ponlos a airear. Cuando tus vaqueros denim ya tengan necesidad de lavar hazlo siempre con agua fría, esto ayudará a mantener el color. Además, debes lavarlos del revés y abrochar sus botones, así tus jeans no se dañarán por recibir golpes dentro del tambor».

Siguiendo con la misma explicación: «Algo importante es no usar secadora, pues todos los vaqueros durante su fabricación pasan por un proceso de estirado y encogimiento. Por tanto, la secadora podría hacer que estos, te queden más justos y también encojan de largo. Si quieres mimar tus jeans vaqueros puedes lavarlos a mano, pero ojo no te pases con el jabón. Tampoco uses suavizante, este posee un componente químico que a la larga deteriora el algodón. Esto produce que con los años esté desaparecerá y te quedarás con unos jeans de fibras sintéticas y deformados».

Por lo que, durante los primeros meses, será mejor evitar la lavadora. Debemos tener en cuenta que: «El componente principal es el algodón, en los campos, se hacen grandes recolectas de diferentes países, para adquirir el mejor algodón y hacer un buen pantalón jean. Después, se pasa al proceso en el que el algodón se limpia de las impurezas del campo. Luego se pasa a hilar hasta conseguir una fibra larga y resistente. Y una vez que lo consiguen, empiezan con el tinte de esta hilatura, y se tiñe de color índigo. Todos los jeans denim adquieren el mismo color, ya luego con los procesos de lavados, detalles… van obteniendo esos colores tan característicos del denim».