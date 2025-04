La AEMET avisa de que no se salva nadie y pide que nos preparemos: pone fecha al peor día de la Semana Santa

La AEMET avisa de que no se salvará nadie, pide que estemos preparados para lo peor de una Semana Santa en la que el tiempo será protagonista. Nos guste o no, nos vamos a enfrentar a una situación del todo inesperada. Con algunas novedades destacadas que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. El cambio que no esperaríamos acabará marcando una diferencia importante en unos días en los que todo el mundo está de vacaciones.

En unas horas entraremos en lo peor de una Semana Santa que estará marcada por los cambios y que puede acabar siendo lo que marque unos días cargados de actividad. Sin duda alguna, deberemos estar preparados para afrontar una situación del todo inesperada que puede convertirse en algo fuera de lo común. La inactividad de estas jornadas puede acabar siendo algo realmente inesperada que hasta el momento no habíamos ni esperado. Los cambios de tiempo pueden ser los que nos acompañen en las próximas horas en las que no se salvará nada, anota este día de Semana Santa, será el peor de todos, según la AEMET.

El aviso de la AEMET del que no se salva nadie

Será mejor que nos preparemos para una serie de cambios en los que todo puede ser posible, afrontamos unos días de vacaciones con la ilusión de poder disfrutar de un tiempo libre que nos costará recuperar. En especial en estos días en los que todo puede ser posible.

El cambio que esperaríamos tener en estas jornadas, que hasta el momento no teníamos en mente, no irá a mejor, sino que puede ir a peor. Los expertos han lanzado un importante aviso, sobre todo para aquellos que decidan desplazarse en estos días, pero también para los que esperan que esta Semana Santa, les traiga por delante una serie de novedades destacadas.

Estos días, la AEMET ha tenido que lanzar un importante comunicado ante la llegada de los días más intensos de unas fiestas que van a traer importantes novedades y que pueden ser determinantes. Lo que nos está esperando es un destacado cambio de ciclo que hasta el momento no pensábamos que tendríamos por delante. Es hora de apostar claramente por organizar los planes según una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

La previsión del tiempo de la AEMET

Este será el peor día de la Semana Santa según la AEMET para el que quizás no estemos del todo preparados. Las alertas estarán activadas y no vamos a soltar un paraguas que nos acompañará en estos días en los que el tiempo puede llegar a ser el gran protagonista.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «El viernes se espera que el acercamiento de una baja atlántica provoque el paso de un frente entrando por el noroeste. Así se esperan precipitaciones y chubascos en la mayor parte de la Península, persistentes en Galicia y que en el nordeste y el Cantábrico oriental no se descarta que sean localmente fuertes y acompañados de tormenta. Las precipitaciones serán menos probables en el área mediterránea, sin esperar que lleguen a Baleares. Se esperan en forma de nieve en montañas de la mitad norte; la cota de nieve que al inicio del día se situará en torno a los 2000 m, bajará en el noroeste hasta los 1100/1400 m. En Canarias, cielos nubosos con alguna precipitación débil en los nortes de las islas montañosas».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en el tercio oriental peninsular, mientras que en el resto se esperan aumentos, que en amplias zonas serán notables. Las temperaturas mínimas en aumento en la mayor parte del territorio, localmente notable en la meseta norte y zonas aledañas, mientras que en Andalucía y litorales no se esperan cambios. En Canarias se esperan pocos cambios. Las heladas seguirán en retroceso, afectando a montañas del extremo norte peninsular.

Soplará un viento de flojo a moderado de sur y oeste, más intenso en los litorales del Cantábrico, Galicia y Alborán, donde se esperan intervalos de fuerte. Se esperan rachas muy fuertes en las montañas del extremo norte. En el Mediterráneo y el tercio este dominará un viento de componente sur tendiendo a sudoeste. En Canarias continuará el alisio moderado con posibles intervalos de fuerte en zonas expuestas».

El jueves será el día más estable de una Semana Santa en las que las lluvias y el frío serán protagonistas: «A la espera de una nueva baja que se aproxima por el oeste, el jueves será un día de transición con estabilidad en gran parte del país. Aunque de madrugada todavía se esperan chubascos en Baleares, que podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. En la Península se esperan cielos nubosos o muy nubosos en el extremo norte y en Galicia, donde las precipitaciones serán localmente persistentes durante la segunda mitad del día. Podría llover de forma más débil y ocasional en la fachada cantábrica, Pirineos y puntos del oeste y Andalucía. Se esperan nevadas débiles en los Pirineos en cotas de 1000/1200 m en la primera mitad del día, subiendo hasta 1800/2000 m al final. En Canarias, cielos nubosos tendiendo en el sur de las islas a poco nuboso.

Temperaturas en ascenso generalizado en todo el país, localmente notable en amplias áreas del tercio oriental y noroeste peninsular. Las mínimas en aumento en todo el país, aunque menos intenso que el de las máximas en la mitad norte e incluso con ligeros descensos en el noreste de la Península. Las heladas débiles retroceden a los sistemas montañosos del norte y sureste».