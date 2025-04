Ni MAC ni Sephora: esta barra de labios de Mercadona es un escándalo entre las maquilladoras

Las redes están que arden con la última novedad beauty de Mercadona, y no es para menos. Justo cuando pensábamos que nada podía superar a sus icónicos labiales Color Fix, que se pusieron de moda por la larga duración que tenían, llega una nueva fórmula que está haciendo temblar incluso a marcas como MAC o Sephora. ¿Lo mejor? Cuesta mucho menos que un pintalabios de alta gama, pero con una calidad que ya sorprende a maquilladoras profesionales. Se llama 12HRS Lasting Lips, y ya hay quien asegura que va a convertirse en el nuevo imprescindible del neceser. Toma nota porque ya está aquí. La nueva barra de labios de Mercadona que todo el mundo va a querer esta temporada.

Si eres de las que se pasan el día buscando un labial que aguante de verdad, pero sin retoques, sin transferencias incómodas y sin resecar, sigue leyendo, porque esto te interesa. Mercadona ha decidido lanzar este nuevo producto justo ahora en abril, y aunque aún no está disponible en todos los supermercados, se irá extendiendo a lo largo de las próximas semanas. Así que si lo ves, no lo dudes: cógelo antes de que vuele. Este lanzamiento no es uno más. Lo que ha conseguido Deliplus con esta línea es, sencillamente, subir de nivel. No se trata únicamente de una barra de labios bonita o de un packaging más moderno, que también. Lo importante aquí es su duración real, su nueva fórmula mejorada y, por supuesto, el que tenga ocho tonos que sientan bien a todo el mundo. ¿Lo más alucinante? Una vez pasan 60 segundos desde que lo aplicas, se fija de tal manera que puedes olvidarte de él durante 12 horas.

El nuevo producto para labios de Mercadona que ya arrasa

Este nuevo labial es el heredero directo del Color Fix, ese producto que se convirtió en un éxito rotundo por su duración y precio accesible. La diferencia es que ahora la fórmula ha sido reformulada para ofrecer un acabado más confortable en los labios, sin sensación pegajosa, sin cuartearse con el paso de las horas y con una pigmentación espectacular desde la primera pasada.

Otra gran mejora es el envase: ahora más moderno, más limpio y fácil de usar, con un aplicador preciso que te permite definir bien el labio sin necesidad de brocha. Ideal para quienes se maquillan con prisas, en el coche o incluso en el ascensor (sí, todas lo hemos hecho).

Y aunque aún no se ha confirmado el precio exacto, todo apunta a que rondará los 3,50 euros, como su antecesor. Un precio de escándalo si se compara con otras marcas que prometen lo mismo por más de 25 €.

Disponible en 8 tonos irresistibles

Mercadona ha apostado por una gama de ocho tonos para labios que cubren desde los nudes más llevaderos hasta los rojos intensos. No hay un solo color que no se pueda usar en el día a día o en una ocasión especial. Aquí hay tonos para todas: para las que buscan naturalidad, para las fans del rosa clásico y también para las amantes del labio frambuesa o ciruela profundo.

En la imagen promocional se pueden ver perfectamente los ocho tonos numerados del 01 al 08, cada uno con su personalidad, pensados para combinar con los perfiladores de labios de línea básica de Deliplus, especialmente los números 01, 06, 07 y 11. De hecho, la modelo que aparece en la campaña lleva el perfilador 06 junto al labial 07. La combinación es simplemente perfecta.

Así se usa: un truco para que dure de verdad 12 horas

Uno de los aspectos más comentados por maquilladoras profesionales es su duración. Pero atención: la clave está en esperar 60 segundos tras la aplicación. Ese es el momento mágico en el que el producto se fija del todo. Después de ese minuto, puedes besar, beber, hablar y vivir sin preocuparte por si el labial se ha ido. Es como si tus labios se hubieran tatuado el color, pero sin dañar ni resecar.

Un tip adicional de las expertas: si quieres un resultado más definido y duradero, perfila primero el labio con el perfilador también disponible en Mercadona, rellena con el labial y espera ese minuto. El resultado es impecable.

¿Dónde se puede comprar?

Como pasa con todas las novedades de Mercadona, este nuevo producto de maquillaje para labios aún no está disponible en todos los establecimientos, pero irá llegando progresivamente a todos los supermercados de España este mes de abril. Si aún no ha llegado a tu tienda habitual, tranquila: es solo cuestión de días.

Mientras tanto, puedes ir anotando el número del tono que más te guste para no dudar cuando los veas en el lineal. Y créeme, cuando lleguen, van a volar. Ya hay quienes han probado algunos tonos y aseguran que no tienen nada que envidiar a los famosos labiales fijos de marcas como Sephora, NYX o incluso MAC.