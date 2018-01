La podemita Alamany aplaude cuando Rovira vota en lugar de Junqueras

Elisenda Alamany, que fue a las elecciones del 21-D como número dos por Barcelona en las listas de Catalunya en Comú Podem, marca blanca de Podemos en la región, no ha dudado en aplaudir el nombre de Oriol Junqueras en la sesión constituyente en el Parlament de este miércoles.

El aplauso se ha producido durante el llamamiento de la Mesa de Edad al voto. Llegado el turno de Junqueras, la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, ha acudido al estrado para votar en nombre del ex vicepresidente del Govern encarcelado. Alamany ha aplaudido con entusiasmo, uniéndose de esta forma a los parlamentarios separatistas.

Sin embargo, el líder de los podemitas en Cataluña, Xavier Domènech, optaba por no adherirse a este apoyo y prefirió adoptar una postura neutral. Los podemitas se sientan al lado de los independentistas en el hemiciclo de la cámara catalana, debido a que los ‘comunes’ no quieren sentarse en el ala derecha de la Cámara, donde estarán ubicados los diputados constitucionalistas. Domènech y los suyos no quieren verse fotografiados en todos los plenos sentados detrás de Ciudadanos, PSC y al lado del PP.

Alamany votó ‘sí’ en el 1-O

Elisenda Alamany cuenta con un pasado reciente que le acerca a los dirigentes independentistas. Prueba de ello es que acudió al referéndum ilegal del 1-O para votar ‘sí’ a la independencia de Cataluña.

La misma Alamany acusó al Tribunal Supremo de actuar como “un tribunal de la Inquisición” por mantener a Oriol Junqueras en prisión preventiva. Los magistrados tomaron esta decisión por unanimidad al estimar que Junqueras podría incurrir en el delito de rebelión de ser puesto en libertad.

El ex vicepresidente de la Generalitat se encuentra en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre al estar acusado de presuntos de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.